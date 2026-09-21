Canciller Roberto Velasco se reúne con la activista Malala Yousafzai para hablar de derechos de mujeres y niñas

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El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, sostuvo un encuentro con la activista paquistaní y premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, en la sede de la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (MexOnu) en Nueva York. El propio funcionario dio a conocer el encuentro a través de su cuenta en la red social X.

De acuerdo con el mensaje publicado por Velasco, la conversación giró en torno a la cooperación entre gobiernos y sociedad civil para fortalecer la protección de los derechos de mujeres y niñas, así como para prevenir su opresión sistemática en distintas regiones del mundo.

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Temas abordados en el encuentro

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Según el canciller, durante la reunión se discutió la necesidad de sumar a más países a los esfuerzos conjuntos entre Estados y organizaciones civiles en materia de género.

Velasco también refirió que compartió con Yousafzai los avances reportados por el Gobierno de México en el combate a la discriminación y las desigualdades, particularmente en los rubros de género y educación.

El funcionario agradeció, además, el reconocimiento de Malala y su equipo hacia México por el impulso que el país ha dado a la Convención sobre la Prevención y Castigo de Crímenes de Lesa Humanidad.

¿Quién es Roberto Velasco Álvarez?

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Roberto Velasco Álvarez fue ratificado por el Senado como titular de la SRE en abril de 2026, tras la salida de Juan Ramón de la Fuente del cargo. Su ratificación se dio con 17 votos a favor y tres en contra en la Comisión de Relaciones Exteriores.

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Previo a asumir la Cancillería, Velasco se desempeñó como subsecretario para América del Norte, donde participó en la gestión de la relación bilateral con Estados Unidos y Canadá en temas de comercio, migración y seguridad fronteriza.

Es abogado por la Universidad Iberoamericana y cuenta con estudios en relaciones internacionales. Su llegada a la Cancillería fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de una renovación generacional en el equipo de política exterior mexicana.

El impulso de México a la convención contra crímenes de lesa humanidad

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El reconocimiento que, según Velasco, hizo Malala Yousafzai al país se relaciona con el trabajo diplomático que México ha mantenido desde 2024 en el ámbito multilateral.

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La ONU adoptó una resolución histórica, liderada por México y Gambia, para negociar una convención internacional contra crímenes de lesa humanidad, con el respaldo de 99 países. La iniciativa busca cerrar un vacío de más de siete décadas en el derecho internacional, ya que estos crímenes carecían de un tratado específico que estableciera obligaciones de prevención y sanción para los Estados.

La conferencia de plenipotenciarios encargada de negociar el texto definitivo está prevista para 2028, con posibilidad de extender su mandato hasta 2029.

Los crímenes de lesa humanidad incluyen actos sistemáticos contra población civil.

No existe hasta ahora un tratado específico sobre este tipo de crímenes, a diferencia del genocidio o los crímenes de guerra.

México y Gambia encabezaron la propuesta original ante la Sexta Comisión de la Asamblea General.

Trayectoria de Malala Yousafzai y sus vínculos con México

Malala Yousafzai, originaria de Pakistán, recibió el Premio Nobel de la Paz en 2014 a los 17 años de edad, luego de sobrevivir a un ataque armado por parte de un integrante talibán en 2012 debido a su activismo a favor de la educación femenina.

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La activista ha visitado México en distintas ocasiones. En octubre de 2024 se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, donde ambas coincidieron en la importancia del acceso de las mujeres a la educación, de acuerdo con lo compartido por la propia mandataria en redes sociales.

En esa misma visita, la activista paquistaní recorrió la Casa Azul de Frida Kahlo en la Ciudad de México y sostuvo un conversatorio público sobre el papel de las niñas en la construcción del futuro del país.

Contexto internacional de la reunión

El encuentro entre el canciller mexicano y Malala Yousafzai ocurre en un momento en que México mantiene una agenda activa en materia de derechos humanos dentro de foros multilaterales, mientras enfrenta también observaciones de organismos internacionales sobre otros temas, como la crisis de desapariciones forzadas en el país.

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Hasta el momento, ni la oficina de Malala Yousafzai ni la Misión Permanente de México ante la ONU han emitido un comunicado oficial adicional sobre los alcances específicos de la reunión más allá de lo publicado por el propio canciller en su cuenta de X.