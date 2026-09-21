Ex conductor de “Hoy” sorprende al presentar a su novio: “Me trae cacheteando las banquetas” (RS)

Guardar

Fer Sagreeb presenta a su novio, Francisco Rivas, durante una entrevista reciente publicada por el youtuber Edén Dorantes, en la que el ex colaborador del programa Hoy habla de su relación y dice que su pareja lo trae “cacheteando las banquetas”.

El conductor comparte el momento para mostrar cómo vive su noviazgo con quien dirige el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad.

PUBLICIDAD

La conversación se centra en la vida personal de Sagreeb y en la forma en que ha construido su relación con Rivas. El conductor se muestra relajado al hablar de su pareja y utiliza una expresión coloquial para describir el entusiasmo que le provoca el noviazgo.

Rivas aparece junto a Sagreeb en el material difundido por Dorantes. La entrevista permite conocer una faceta distinta del conductor, quien ha participado en espacios de entretenimiento, competencias televisivas y contenidos sobre salud física.

Fer Sagreeb participa en cápsulas de salud dentro de Hoy

Fer Sagreeb es conductor, modelo y creador de contenido enfocado en el fitness. Es originario de Guerrero y ha hablado públicamente de su proceso de cambio físico, luego de llegar a pesar 145 kilos durante su adolescencia.

PUBLICIDAD

Su historia personal forma parte de los temas que suele abordar frente a las cámaras. Sagreeb comparte rutinas de entrenamiento, recomendaciones vinculadas con el ejercicio y mensajes sobre hábitos relacionados con la salud.

Fer Sagreeb participa en cápsulas de salud dentro de Hoy (RS)

Dentro de Hoy, el conductor se integra en secciones de estilo de vida saludable. Sus participaciones incluyen dinámicas de ejercicio, retos en vivo y cápsulas dirigidas al público que busca incorporar actividad física a su rutina.

El ex colaborador del matutino de Televisa también realiza contenidos deportivos. En esos espacios muestra entrenamientos de alto rendimiento y actividades relacionadas con distintas disciplinas.

Su presencia en el programa le permite compartir pantalla con parte del elenco principal, encabezado por figuras como Galilea Montijo. Sagreeb participa como conductor invitado y colaborador en segmentos específicos.

PUBLICIDAD

Fuera del foro de Hoy, ha formado parte de otros proyectos de la televisora. Participa en Reto 4 Elementos, se desempeña como host digital en Guerreros 2021 y aparece en el programa de competencia Hotel VIP.

Francisco Rivas dirige el Observatorio Nacional Ciudadano

Francisco Rivas, presentado como pareja de Sagreeb en la entrevista, es director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Desde esa organización participa en el análisis de la incidencia delictiva y en la revisión de políticas públicas sobre seguridad.

El observatorio mantiene actividades de monitoreo y genera posicionamientos sobre delitos, justicia y desempeño institucional. También promueve la participación ciudadana en asuntos vinculados con la seguridad pública.

PUBLICIDAD

Rivas ha intervenido en la discusión pública sobre la estrategia de seguridad en México. Entre sus posturas se encuentran críticas a la militarización de las tareas de seguridad y llamados a fortalecer a las instituciones civiles.

(Ig/fersagreeb)

El director del organismo sostiene la necesidad de una estrategia que incluya prevención del delito, fortalecimiento institucional y participación de la sociedad civil. También ha trabajado como consultor en asuntos de seguridad para distintas instituciones.

Francisco Rivas nació en Mexicali el 10 de octubre de 1973

Francisco Rivas nació el 10 de octubre de 1973 en Mexicali, Baja California, y vive en Ciudad de México. Su formación académica reúne estudios en economía, comercio, psicología y desarrollo global.

PUBLICIDAD

Cuenta con una licenciatura en Economía y Comercio por la Università degli Studi di Perugia. También estudió una licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma de Baja California.

Rivas cursó una maestría en Psicología y obtuvo un doctorado en Estudios del Desarrollo Global por la UABC y la Universidad de California en Los Ángeles, conocida como UCLA.

La aparición pública junto a Sagreeb reúne dos trayectorias desarrolladas en ámbitos distintos. Mientras el conductor mantiene presencia en la televisión y en contenidos de bienestar físico, Rivas trabaja en el análisis de seguridad, justicia y legalidad en México.

En la entrevista publicada por Edén Dorantes, Sagreeb habla de la relación sin reservarse el afecto hacia su pareja. La frase “me trae cacheteando las banquetas” se convierte en el momento que concentra la atención del encuentro.

PUBLICIDAD