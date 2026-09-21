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Jorge Pietrasanta se lanza contra Las Águilas tras el empate entre América y Chivas en el Clásico Nacional: “Eso sí es de equipos chicos”

El comentarista sostuvo que América no debe presentar como un logro los resultados en los que evita una derrota o alcanza un empate

Jorge Pietrasanta cuestionó al América tras el empate 2-2 ante Chivas en el Clásico Nacional y sostuvo que el club azulcrema celebra resultados que, a su juicio, corresponden a “equipos chicos”. (Jesús Avilés | Infobae México)
Jorge Pietrasanta cuestionó al América tras el empate 2-2 ante Chivas en el Clásico Nacional y sostuvo que el club azulcrema celebra resultados que, a su juicio, corresponden a “equipos chicos”. (Jesús Avilés | Infobae México)
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Jorge Pietrasanta cuestionó al América tras el empate 2-2 ante Chivas en el Clásico Nacional y sostuvo que el club azulcrema celebra resultados que, a su juicio, corresponden a “equipos chicos”. El comentarista lanzó el mensaje durante una emisión de Futbol Picante la noche del domingo pasado.

“Felicidades, porque ahora ya festejan empates y casi empates. Festejaron el otro día con Cruz Azul que casi los alcanzaron, y ahora festejaron con el Guadalajara que los empataron. Eso sí es de equipo chico”, afirmó Pietrasanta en el programa de Futbol Picante.

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Miguel Borja impacta el balón de chilena para anotar uno de los dos goles con los que América empató ante Guadalajara en el clásico del fútbol mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 19 de septiembre de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez
Miguel Borja impacta el balón de chilena para anotar uno de los dos goles con los que América empató ante Guadalajara en el clásico del fútbol mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 19 de septiembre de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

El comentarista sostuvo que América no debe presentar como un logro los resultados en los que evita una derrota o alcanza un empate después de verse superado. Su argumento se dirigió a la exigencia que, desde su perspectiva, debía tener un club con la historia y los recursos de las Águilas.

Sus palabras llegaron después de que América remontó una desventaja de dos goles frente a Chivas en el Estadio Banorte. El partido correspondió a la Jornada 9 del Apertura 2026 y terminó con un empate 2-2.

América empató después de estar abajo por dos goles

Chivas tomó ventaja en la primera parte del Clásico Nacional. Bryan González abrió el marcador al minuto 33 con un remate de cabeza tras un centro de Omar Govea.

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Ricardo Marín aumentó la diferencia antes del descanso. El delantero aprovechó un rebote luego de una atajada de Rodolfo Cota y colocó el 2-0 para el Guadalajara.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito controló el partido durante gran parte del primer tiempo. América llegó al descanso con dos goles en contra y con la obligación de modificar su funcionamiento para buscar el empate.

Un futbolista con camiseta de rayas rojas y blancas sonríe y señala con los brazos extendidos frente a un rival con uniforme amarillo
Chivas vence parcialmente al América en el Clásico Nacional. (Instagram: Chivas)

Guillermo Almada movió sus piezas para la segunda mitad e incorporó a Miguel Borja. El delantero colombiano cambió el desarrollo del encuentro en pocos minutos. Al minuto 71, Brian Rodríguez mandó un centro al área y Borja conectó una chilena para vencer al arquero Raúl Rangel. El gol redujo la distancia y devolvió al América a la disputa del resultado.

Tres minutos más tarde, Henry Martín recibió dentro del área, recortó ante la defensa rojiblanca y asistió a Borja. El colombiano definió para firmar su doblete y establecer el 2-2 definitivo.

Almada reconoce errores defensivos del América

Después del partido, Guillermo Almada admitió que América tuvo aspectos por corregir en defensa. El técnico uruguayo reconoció que Chivas encontró recursos que su cuerpo técnico había detectado antes del encuentro. Cabe destacar que el empate dejó a Chivas con 18 puntos y al América con 17.

Miguel Borja celebra tras anotar el segundo gol con el que América rescató un empate ante Guadalajara en el clásico del fútbol mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 19 de septiembre de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez
Miguel Borja celebra tras anotar el segundo gol con el que América rescató un empate ante Guadalajara en el clásico del fútbol mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 19 de septiembre de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

“Me gustó mucho más el segundo tiempo que el primero”, afirmó Almada. El entrenador también señaló que el equipo necesitaba seguir trabajando para automatizar situaciones defensivas.

Del otro lado, Gabriel Milito sostuvo que el gol de Borja modificó el desarrollo del Clásico. El técnico de Chivas consideró que su equipo perdió el control después de esa anotación y resintió la salida de algunos futbolistas.

“Sobre todo de Cotorro fue un cambio que se sintió, que lo notamos”, señaló Milito.

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