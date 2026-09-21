México

Familia de “El 03”, líder del CJNG: qué se sabe de la supuesta esposa e hijos de Juan Carlos Valencia González

El heredero de “El Mencho” ha mantenido una vida hermética durante años

Estados Unidos ofrece 25 millones de dólares por la captura de Juan Carlos Valencia González. (Anayeli Tapia/Infobae)
Estados Unidos ofrece 25 millones de dólares por la captura de Juan Carlos Valencia González. (Anayeli Tapia/Infobae)
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Con la llegada de Juan Carlos Valencia González, alias “El 03” o “El Pelón”, al liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), han crecido las incógnitas sobre el hombre que durante años mantuvo un perfil mucho más discreto que el de su padrastro, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Una de las mayores dudas gira en torno a su vida familiar. En redes sociales y foros especializados circulan organigramas y fotografías que le atribuyen al menos cuatro hijos y una exesposa.

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La información circula en plataformas como Reddit y cuentas de X dedicadas al seguimiento de figuras del narcotráfico, sin confirmación de autoridades mexicanas o estadounidenses. Un organigrama familiar difundido en esos espacios identifica a los hijos de “El Pelón” como Juan Carlos González Cabrera, alias “Bruce”; Jimena González Cabrera, alias “Jime”, y dos hijas menores cuyos nombres de pila se desconoce.

Además, se dice que estuvo casado con Hilda Yuridia Cabrera Valencia, un nombre con historial dentro de las filas de las cuatro letras.

Los alias y el círculo familiar directo de El 03

El ascenso de Juan Carlos Valencia González, “El 03”, dentro del CJNG se explica por la influencia de tres estructuras clave. (Anayeli Tapia/Infobae)
El ascenso de Juan Carlos Valencia González, “El 03”, dentro del CJNG se explica por la influencia de tres estructuras clave. (Anayeli Tapia/Infobae)

Valencia González es identificado bajo distintos apodos como El Pelón, El 03, El R-3, El Pelacas, El JP y Tricky Tres. Su medio hermano, Rubén Oseguera González, “El Menchito”, hijo biológico de El Mencho, fue originalmente designado como heredero del cártel antes de su detención, extradición a Estados Unidos y sentencia a cadena perpetua en marzo de 2025.

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Por línea materna, Valencia González es sobrino de Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis, organización descrita por la DEA como la de mayor poder económico dentro del crimen organizado mexicano. Otro tío materno, José María González Valencia, administra actualmente el rancho de Hemet, California, adquirido por el propio capo en 2011 bajo el nombre de “Juan Carlos González”, omitiendo el apellido Valencia.

El padre biológico de Valencia González, Armando Valencia Cornelio, alias “El Maradona”, fundó el extinto Cártel del Milenio y llegó a controlar, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, hasta una tercera parte de la cocaína que ingresaba a ese país.

Su madre, Rosalinda González Valencia, conoció a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, cuando Juan Carlos tenía apenas dos años, en California. De acuerdo con relatos extraoficiales, Rosalinda migró de forma indocumentada a Estados Unidos, donde trabajó en campos agrícolas antes de que la familia se trasladara a México y se vinculara de forma directa con la consolidación del CJNG.

¿Qué se sabe de la esposa y sus hijos?

Supuesta familia de Juan Carlos Valencia González. (X/Equis727)
Supuesta familia de Juan Carlos Valencia González. (X/Equis727)

El nombre de Hilda Yuridia Cabrera Valencia, señalada en los organigramas de redes como pareja o exesposa de El 03, figuró en un expediente judicial de 2022 contra Rosalinda González Valencia, donde Cabrera Valencia era identificada como socia de la madre de El 03 en la empresa JJGON S.P.R. de R.L. de C.V., parte de una red de 73 personas físicas y morales que El Mencho presuntamente utilizó para lavar activos.

Rosalinda tiene un historial judicial propio. La Marina la detuvo el 26 de mayo de 2018 en Zapopan, Jalisco, por lavado de dinero, y obtuvo libertad provisional bajo caución tras pagar una garantía de 1.5 millones de pesos. Incumplió las condiciones de presentación periódica y prohibición de salida del país, lo que derivó en su reaprehensión el 15 de noviembre de ese año, también en Zapopan.

En 2022, un tribunal federal excluyó las declaraciones de tres testigos protegidos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de tres agentes de la Policía Federal Ministerial en el juicio por lavado de dinero contra Rosalinda. El magistrado Fernando Issac Ibarra Gómez determinó que la Fiscalía no sujetó a control judicial la reserva de identidad de los declarantes, un requisito indispensable para su validez como prueba. Esas declaraciones, de acuerdo con el expediente, trataban sobre la vigilancia realizada en domicilios vinculados a Jessica Johana Oseguera González, hija de El Mencho, y a las socias de Rosalinda en JJGON, entre ellas la propia Cabrera Valencia, María Isabel Valencia Torres y Mayra Marín Gutiérrez Ochoa.

Una hija con estilo de vida de lujo

Jimena González Cabrera, supuesta hija de El 03. (Reddit:r/NarcoWomen)
Jimena González Cabrera, supuesta hija de El 03. (Reddit:r/NarcoWomen)

Por otro lado, una de las hijas de “El 03″ que más ha quedado al descubierto sería Jimena González Cabrera, identificada como “Jime”. En imágenes compartidas en páginas de Reddit se le puede ser en salidas de rafting, rodeada de bolsas de las marcas Chanel y Hermès, así como en escuelas aparentemente prestigiosas. Incluso se rumora que tendría una leona como mascota.

Publicaciones en X agregan que Jimena González Cabrera habría nacido en Jalisco, contaría con nacionalidad mexicana y estadounidense por nacimiento, y con un pasaporte de Chipre obtenido a través del programa de “pasaporte dorado” antes de su cancelación el 1 de noviembre de 2020. Esa misma fuente afirma que estudió en un internado privado en el extranjero.

Jimena González Cabrera, supuesta hija de El 03. (Reddit:r/NarcoWomen)
Jimena González Cabrera, supuesta hija de El 03. (Reddit:r/NarcoWomen)

Su hijo en imágenes con artistas urbanos

El otro hijo señalado en los organigramas difundidos en redes es Juan Carlos González Cabrera, identificado supuestamente con el alias “Bruce”.

En la mayoría de imágenes disponibles de su persona se le ubica con el rostro cubierto por un pañuelo, codeándose con figuras del medio del espectáculo como Tito Doble P, Óscar Maydon, Víctor Mendivil y Anuel AA.

Publicaciones anteriores de otras cuentas especializadas como la de @crux1469 ha señalado a este mismo joven como propietario de un Lamborghini decomisado por la FGR en noviembre de 2021 durante un cateo realizado en una residencia de Rosalinda González Valencia, abuela paterna del joven, en Zapopan, Jalisco. Mismo que le sería devuelto en agosto de 2024.

Juan Carlos González Cabrera, supuesto hijo de Juan Carlos González Valencia. (X/equis727)
Juan Carlos González Cabrera, supuesto hijo de Juan Carlos González Valencia. (X/equis727)

El entonces subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, denunció que un tribunal otorgó un amparo a 13 personas señaladas como presuntos asociados al CJNG para recuperar 13 vehículos de lujo y un inmueble adicional en Zapopan. “Tenemos este caso de jueces que favorecen a presuntos delincuentes”, declaró en una de las mañaneras.

A sus 42 años, Juan Carlos Valencia González encabeza la nueva etapa del CJNG con una recompensa de hasta 25 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos por información que conduzca a su captura. Sin embargo, mientras las autoridades han documentado su presunta estructura criminal y financiera, buena parte de su vida familiar permanece envuelta en versiones que circulan en redes sociales, organigramas no oficiales y fotografías cuya autenticidad no ha sido confirmada, alimentando el misterio alrededor del hombre conocido como “El 03”.

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