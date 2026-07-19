Ventilación cruzada: el truco de toda la vida que elimina el olor a humedad sin productos químicos

Una infografía detalla la ventilación cruzada como método simple y natural para eliminar el olor a humedad en ambientes cerrados, logrando hasta 60 cambios de aire por hora según la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El olor que aparece en cuartos cerrados, ropa guardada o baños mal ventilados tiene un origen preciso: hongos y bacterias que liberan gases al aire cuando encuentran humedad.

Abrir ventanas en lados opuestos de la vivienda durante 10 a 20 minutos desplaza hacia el exterior los gases que producen el olor a humedad, sin necesidad de ningún producto químico.

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La ventilación natural es la estrategia más accesible y económica para mejorar la calidad del aire interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La técnica se llama ventilación cruzada y, con una velocidad de viento de apenas 0.85 metros por segundo, alcanza 60 cambios de aire por hora, según mediciones del Instituto de Física de la UNAM publicadas en la Revista Mexicana de Física.

El olor a humedad es causado por gases microbianos

Los hongos y bacterias producen subproductos de su metabolismo llamados compuestos orgánicos volátiles microbianos —mVOCs—.

Alcoholes, aldehídos, cetonas, terpenos y compuestos de azufre: esa mezcla genera el olor característico que impregna paredes, muebles y textiles.

El olor a humedad en espacios cerrados es una señal de actividad microbiana activa, no un problema estético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) lo señala en su portal oficial: “un olor a moho sugiere que el moho está creciendo en el edificio y debe ser investigado”.

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No es un problema estético, es una señal de actividad microbiana activa.

La misma agencia advierte que no existe forma práctica de eliminar todas las esporas de moho del aire interior.

La EPA recomienda mantener la humedad interior entre 30 y 60% para inhibir el crecimiento de moho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La única vía de control real es reducir la humedad. Y la ventilación es la herramienta más accesible para lograrlo.

Abrir ventanas en lados opuestos renueva el aire que una sola ventana no puede mover

La EPA define la técnica: abrir ventanas o puertas en lados opuestos del hogar —sin que queden una frente a la otra— y mantener las puertas interiores abiertas.

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Eso genera una corriente que desplaza el aire viciado hacia el exterior. Combinar la apertura con un ventilador orientado hacia la ventana acelera el proceso.

Abrir ventanas en lados opuestos del hogar genera una corriente que el aire estancado no puede producir por sí solo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abrir una sola ventana no basta. Sin una salida del otro lado, el aire no circula: se mueve, pero no se renueva. La ventilación cruzada resuelve eso al crear una corriente que entra por un lado y sale por el otro.

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La UNAM probó en Ciudad de México que la ventilación natural controla la humedad

El Instituto de Ingeniería de la UNAM documentó durante 25 años la Torre de Ingeniería en Ciudad Universitaria, un edificio de diez pisos que opera sin climatización mecánica.

La base de datos acumula más de 9 millones de registros en 18 puntos de medición distribuidos por el edificio.

Los baños, cocinas y sótanos son los espacios más vulnerables a la acumulación de humedad y moho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado, publicado en la Revista Ingeniería, Investigación y Tecnología indica que la ventilación natural pasiva mantiene la humedad relativa entre 50 y 60% durante todo el año, dentro del rango que inhibe el crecimiento de moho y las partículas causantes del olor.

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El Instituto de Física de la misma institución midió en túnel de viento cuántos cambios de aire genera la ventilación cruzada.

Controlar la humedad es la única forma práctica de eliminar el olor a moho de forma permanente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con viento de fuerza menor que una brisa ligera, el sistema alcanzó 60 cambios de aire por hora, resultado publicado en la Revista Mexicana de Física.

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Cuánto tiempo abrir las ventanas y en qué momento, según la EPA

La EPA recomienda abrir más de una ventana o puerta siempre que sea posible y aprovechar las horas en que la calidad del aire exterior sea favorable.

En días con contaminación elevada o cuando el aire exterior esté muy cargado de humedad, la agencia advierte que ventilar puede ser contraproducente y sugiere postergar la apertura.

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Los compuestos orgánicos volátiles microbianos —mVOCs— incluyen alcoholes, aldehídos, cetonas, terpenos y compuestos de azufre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El moho empieza a crecer en 24 horas: ese es el margen para ventilar

La EPA recomienda mantener la humedad interior entre 30 y 60% para inhibir el crecimiento de moho.

Por encima de ese rango, las esporas que flotan en cualquier ambiente interior encuentran las condiciones para germinar y producir mVOCs.

Una infografía de Infobae detalla las medidas de la EPA para prevenir el moho en el hogar y subraya la importancia de la ventilación en las primeras 24 horas, así como el control de la humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventilar baños, cocinas y secadoras hacia el exterior, usar extractores al cocinar y aumentar la ventilación general son las medidas que la agencia señala para mantenerse dentro del umbral.

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El moho puede tardar entre 24 y 48 horas en comenzar a crecer sobre superficies mojadas, advierte la institución. Ese es el margen real para actuar: secar, ventilar y cortar el ciclo antes de que el olor aparezca.