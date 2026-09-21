Euro hoy en México: cotización de apertura del 21 de septiembre

En la apertura del día, el euro se cotiza en 19,74 pesos mexicanos, con una variación del -0,15% respecto al precio de cierre anterior de 19,77 pesos, según datos de Dow Jones.
En la última semana, el valor de los euros experimentó una bajada de -0,22%, mientras que su evolución interanual muestra un descenso del -7,13%.
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El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, con una caída sostenida durante un día consecutivo.
La volatilidad actual es del 4,69%, inferior a la volatilidad de referencia del 5,36%, lo que sugiere una estabilidad en el mercado cambiario.
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