Euro hoy en México: cotización de apertura del 21 de septiembre

Guardar

En la apertura del día, el euro se cotiza en 19,74 pesos mexicanos, con una variación del -0,15% respecto al precio de cierre anterior de 19,77 pesos, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el valor de los euros experimentó una bajada de -0,22%, mientras que su evolución interanual muestra un descenso del -7,13%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, con una caída sostenida durante un día consecutivo.

La volatilidad actual es del 4,69%, inferior a la volatilidad de referencia del 5,36%, lo que sugiere una estabilidad en el mercado cambiario.