México

“Levantón” de gambusinos desata enfrentamiento entre sicarios y Ejército en Sonora: capturan a siete y liberan a tres trabajadores

El despliegue de elementos de la Defensa y de la Fiscalía del Estado se realizó por el secuestro de trabajadores de la minería; tres de ellos fueron liberados

Siete detenidos en Sonora
Foto: X/@OHarfuch
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Un reporte de la privación de la libertad de gambusinos (buscadores independientes de minerales) desató un enfrentamiento entre sicarios y elementos de seguridad en el estado de Sonora, dejando como saldo siete hombres detenidos, tres personas liberadas y el decomiso de un arsenal, entre otros objetos.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que la acción se llevó a cabo en Puerto Peñasco, derivado de trabajos de investigación de la Fiscalía del Estado y con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

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En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Fiscalía de Sonora, quienes localizaron un inmueble relacionado con la privación de la libertad de los trabajadores tras obtener información sobre la ruta que siguieron los captores, la camioneta que usaron y el sitio donde permanecían retenidas las víctimas.

Al arribar, los agentes fueron agredidos a balazos, lo que derivó en un enfrentamiento que dejó tres elementos de seguridad heridos. Además, la acción permitió liberar a tres de las víctimas, detener a siete hombres y asegurar más de 40 armas largas, entre las que se encontraban:

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  • 2 ametralladoras Minimi
  • Una ametralladora Browning M2, calibre .50
  • Artefactos explosivos improvisados
  • Casi 4 mil cartuchos
Detenidos en Sonora privación de la libertad de trabajadores
Arsenal asegurado por las autoridades. Foto: X/@OHarfuch
  • Droga
  • Equipo táctico
  • Vehículos de alta gama con reporte de robo en Estados Unidos

La Fiscalía de Sonora informó que de los siete detenidos uno es menor de edad, quienes estarían relacionados con actividades delictivas. Las tres personas que se encontraban retenidas fueron identificadas como víctimas de desaparición cometida por particulares, por lo que fueron liberados.

Por razones de seguridad, los siete detenidos fueron trasladados de inmediato a Hermosillo bajo resguardo de las Fuerzas Armadas, por lo que fueron ingresados al Centro de Reinserción Social (Cereso) para que sean imputados ante el juez por los siguientes delitos:

  • Homicidio calificado en grado de tentativa
  • Delitos cometidos contra funcionarios públicos
  • Posesión de vehículo de propulsión mecánica con reporte de robo
  • Asociación delictuosa
  • Desaparición de personas cometida por particulares
Detenidos en Sonora enfrentamiento sicarios y agentes
Uno de los vehículos asegurados. Foto: SSPC

Las autoridades detallaron que se dará intervención a la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos de delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Harfuch reconoció a los agentes de la Fiscalía de Sonora que resultaron heridos

El titular de la SSPC reconoció a los tres agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), de la Fiscalía de Sonora, que resultaron heridos durante el enfrentamiento con los sicarios e informó que se encuentran fuera de peligro.

“Su valentía, profesionalismo y compromiso con la protección de la población merecen todo nuestro respeto. Afortunadamente los tres se encuentran fuera de peligro. Agradecemos al gobernador, Alfonso Durazo, por la coordinación y el respaldo permanente”, escribió Harfuch en sus redes sociales.

La Fiscalía de Sonora informó que se trató de un agente que resultó lesionado en una pierna, así como dos agentes mujeres con heridas por esquilarlas.

Ataque armado entre grupos criminales en Sonora deja tres personas muertas
Imagen ilustrativa. (Facebook/Opinión Sonora)

Tras los hechos, la noche del 19 de septiembre y durante la madrugada del día 20, los elementos de seguridad realizaron dos cateos más en Puerto Peñasco, de los cuales uno se encontraba abandonado.

El segundo cateo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la colonia Centro, donde se aseguraron envoltorios de metanfetamina, tres vehículos de alta gama (dos con reporte de robo en EEUU), varios cargadores para fusil calibre 5.56/.223, abastecidos con 113 cartuchos, así como documentación diversa.

¿Qué son los gambusinos?

Se le conoce como gambusinos a los buscadores independientes de minerales a pequeña escala, quienes se suelen adentrarse en tiros de mina abandonados o lavan arena en los lechos de ríos para localizar partículas de oro o plata.

Sus actividades forman parte de una tradición histórica que se realizaba desde la época colonial en regiones mineras del país como Chihuahua o Zacatecas.

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