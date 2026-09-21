México

Tras cateo, confiscan casi 60 mil dosis de droga escondidas en una casa de Veracruz

El cateo judicial, respaldado por fuerzas federales y estatales, también permitió incautar armas, granadas y material balístico

Tras cateo, confiscan casi 60 mil dosis de droga escondidas en una casa de Veracruz. @FGE_Veracruz
Tras cateo, confiscan casi 60 mil dosis de droga escondidas en una casa de Veracruz. @FGE_Veracruz
Guardar

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) aseguró casi 60 mil dosis de sustancias prohibidas, armas de fuego y granadas durante un cateo realizado en el municipio de Tempoal, al norte del estado. La diligencia se ejecutó en cumplimiento de una orden judicial y no derivó en detenciones.

El operativo fue encabezado por la llamada trilogía investigadora de la fiscalía estatal, integrada por fiscales, peritos y policías ministeriales, con el respaldo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP).

PUBLICIDAD

El hallazgo en el inmueble de Tempoal

El cateo se llevó a cabo en un inmueble ubicado sobre la carretera Tempoal-Huejutla de Reyes, en el límite con el estado de Hidalgo. En el lugar, las autoridades localizaron 69 bolsas empaquetadas que contenían un total de 59 mil 400 bolsas herméticas con sustancias prohibidas.

Además de la droga, en el inmueble se aseguraron armas de fuego, material balístico y granadas. La FGE no precisó el tipo ni el calibre de las armas encontradas, ni detalló la naturaleza exacta de las sustancias decomisadas.

El operativo, autorizado por un juez, se realizó en coordinación entre la Fiscalía estatal, SEDENA, Guardia Nacional y la SSP, y no dejó personas detenidas.

PUBLICIDAD

Tanto el inmueble como los indicios localizados quedaron asegurados como parte de las investigaciones que se integran dentro de la carpeta correspondiente. La FGE no informó si el predio operaba como punto de resguardo o distribución vinculado a algún grupo delictivo en particular.

Coordinación entre autoridades estatales y federales

La diligencia se enmarca en la coordinación habitual que mantiene la fiscalía estatal con corporaciones de seguridad federal para la ejecución de órdenes de cateo. En este caso, la participación conjunta de SEDENA, Guardia Nacional y la SSP estatal permitió resguardar la zona durante el operativo.

Tras cateo, confiscan casi 60 mil dosis de droga escondidas en una casa de Veracruz. @FGE_Veracruz
Tras cateo, confiscan casi 60 mil dosis de droga escondidas en una casa de Veracruz. @FGE_Veracruz

Este esquema de trabajo conjunto no es nuevo en la región. Días antes, entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre, la FGE reportó 40 cateos en 30 municipios del estado, entre ellos Tempoal, que dejaron 39 personas detenidas y el aseguramiento de armas de fuego, cargadores, cartuchos balísticos y dosis de sustancias ilícitas.

A comienzos de septiembre, otro cateo realizado específicamente en Tempoal derivó en la detención de tres personas identificadas como María Dionicio “N”, Luz Nereyda “N” y Celso “N”, investigadas por los delitos contra la salud y cohecho. En ese operativo se aseguró un arma de fuego, material balístico y más de 15 millones de pesos en efectivo.

Compromiso institucional y contexto en el norte de Veracruz

La FGE refrendó su compromiso de fortalecer las acciones de investigación y procuración de justicia, en coordinación con las instituciones de seguridad, para combatir los delitos que afectan a la sociedad veracruzana. El organismo aseguró que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

Tempoal se ha convertido en un punto recurrente de operativos de seguridad en el norte de Veracruz durante las últimas semanas. Además de los cateos ya mencionados, en febrero de este año la fiscalía había reportado otra serie de intervenciones en la región que incluyeron ese mismo municipio, con el aseguramiento de armas, sustancias con características similares a narcóticos y objetos vinculados a actividades ilícitas.

Vista aérea de una pistola semiautomática de color negro con empuñadura texturizada, colocada sobre una superficie de tablas de madera clara.
Tras cateo, confiscan casi 60 mil dosis de droga escondidas en una casa de Veracruz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades no han vinculado públicamente el más reciente hallazgo con algún grupo delictivo específico que opere en la zona. La carpeta de investigación abierta tras el cateo permanece en curso, mientras las autoridades ministeriales continúan con el procesamiento de los indicios asegurados.

Crimen organizado en la zona

El municipio de Tempoal se ubica en una región del norte de Veracruz señalada como una de las de mayor presencia del crimen organizado en el estado. El principal grupo delictivo identificado en esa área es el Grupo Sombra, también conocido como Mafia Veracruzana o Fuerzas Especiales Grupo Sombra (FEGS).

Esta célula surgió en 2017 como una escisión del Cártel del Golfo y comenzó operando solo en Tuxpan y Poza Rica. Actualmente controla al menos 52 municipios de Veracruz, de acuerdo con un informe de la Sedena, con actividades que incluyen tráfico de drogas, robo de combustible y extorsión.

El Grupo Sombra amplió su presencia hacia El Higo, Pánuco y Tempoal, en la región conocida como Huasteca Alta, colindante con Hidalgo, la misma zona donde se ubica el inmueble cateado en el operativo más reciente. Según informes del Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste (CERFI), Martín Martínez Hernández, alias “Mirinda”, es señalado como líder de esta organización, con presencia atribuida en ese municipio.

En la región también se registra disputa territorial con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Gente Nueva, aliada del Cártel de Sinaloa, por el control de rutas de tráfico de drogas y actividades de extorsión en municipios del norte del estado.

Temas Relacionados

Incautación de drogaVeracruzArmas de fuegoNarcotraficoNarco en Méxicoseguridadmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sorteo Zodiaco Especial 1761 de la Lotería Nacional del domingo 20 de septiembre: resultados del premio mayor y números ganadores

El periodo de 60 días para presentar la solicitud del premio comienza a partir de la fecha en que se difunden los resultados

Sorteo Zodiaco Especial 1761 de la Lotería Nacional del domingo 20 de septiembre: resultados del premio mayor y números ganadores

¿Firmaste un contrato pero no cumplió las condiciones y cláusulas? Profeco lanza guía para cancelar posterior a tu firma

La legislación mexicana concede un periodo de reflexión para revocar determinadas operaciones sin penalización. Conoce el plazo, los medios para notificar al proveedor y las excepciones

¿Firmaste un contrato pero no cumplió las condiciones y cláusulas? Profeco lanza guía para cancelar posterior a tu firma

Buen Gobierno sanciona a 47 servidores públicos y una empresa: impone multas millonarias e inhabilitaciones de hasta 10 años

El órgano jurisdiccional aplica destituciones, suspensiones y multas luego de expedientes iniciados por instancias de control

Buen Gobierno sanciona a 47 servidores públicos y una empresa: impone multas millonarias e inhabilitaciones de hasta 10 años

Mateo Chávez llena de elogios a La Hormiga González por su paso en Europa: “Me pone muy contento”

El futbolista de AZ Alkmaar se emocionó con el buen momento que está viviendo el ex jugador de Chivas

Mateo Chávez llena de elogios a La Hormiga González por su paso en Europa: “Me pone muy contento”

La depresión tropical Diecisiete-E se transformará en Polo: prevén huracán categoría 3 cerca de Michoacán y Colima

Conagua mantiene vigilancia en presas y ríos de cinco estados ante el riesgo de deslaves, inundaciones y crecidas de cuerpos de agua

La depresión tropical Diecisiete-E se transformará en Polo: prevén huracán categoría 3 cerca de Michoacán y Colima
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de septiembre: cae tercera implicada en asesinato de Erick Torbellín en Academia Militarizada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de septiembre: cae tercera implicada en asesinato de Erick Torbellín en Academia Militarizada

Sentencian a más de tres siglos de prisión a “El Cholo”, miembro del Cártel del Golfo

Caen 15 personas por ataque armado en Las Granjas, Chiapas; habría sido ordenado desde prisión

Los "pozoleros" del narco: la práctica de disolver cadáveres que va de los Arellano Félix al CJNG

Buscan a cuatro jóvenes desaparecidos en Zapopan: reportan posible “levantón”

ENTRETENIMIENTO

Paola Suárez desmiente los rumores sobre la supuesta salida de Karina Torres de La Casa de los Famosos México

Paola Suárez desmiente los rumores sobre la supuesta salida de Karina Torres de La Casa de los Famosos México

Federica Quijano se pronuncia sobre el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano: “El karma existe”

Apple TV prepara evento con fans en México: John Cena llega a CDMX para promocionar Matchbox

Son para Milo 2026 en Azcapotzalco: fechas, artistas, música y actividades del encuentro mexicano

Extraña sombra en entrevista a Imelda Tuñón desata teorías sobre Julián Figueroa en redes

DEPORTES

Con gol de último minuto, Santos remonta y vence a Toluca en el Nemesio Díez

Con gol de último minuto, Santos remonta y vence a Toluca en el Nemesio Díez

Mateo Chávez llena de elogios a La Hormiga González por su paso en Europa: “Me pone muy contento”

La reacción de Ryan García a la propuesta del Pitbull Cruz para enfrentarse en combate: “Hagámoslo”

Campeón del mundo desea vengar la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford: “Solo quiero darle una paliza”

Isaac del Toro finaliza en la sexta posición dentro de la prueba contrarreloj en el Mundial de Ciclismo