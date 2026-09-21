Tras cateo, confiscan casi 60 mil dosis de droga escondidas en una casa de Veracruz. @FGE_Veracruz

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La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) aseguró casi 60 mil dosis de sustancias prohibidas, armas de fuego y granadas durante un cateo realizado en el municipio de Tempoal, al norte del estado. La diligencia se ejecutó en cumplimiento de una orden judicial y no derivó en detenciones.

El operativo fue encabezado por la llamada trilogía investigadora de la fiscalía estatal, integrada por fiscales, peritos y policías ministeriales, con el respaldo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP).

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El hallazgo en el inmueble de Tempoal

El cateo se llevó a cabo en un inmueble ubicado sobre la carretera Tempoal-Huejutla de Reyes, en el límite con el estado de Hidalgo. En el lugar, las autoridades localizaron 69 bolsas empaquetadas que contenían un total de 59 mil 400 bolsas herméticas con sustancias prohibidas.

Además de la droga, en el inmueble se aseguraron armas de fuego, material balístico y granadas. La FGE no precisó el tipo ni el calibre de las armas encontradas, ni detalló la naturaleza exacta de las sustancias decomisadas.

El operativo, autorizado por un juez, se realizó en coordinación entre la Fiscalía estatal, SEDENA, Guardia Nacional y la SSP, y no dejó personas detenidas.

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Tanto el inmueble como los indicios localizados quedaron asegurados como parte de las investigaciones que se integran dentro de la carpeta correspondiente. La FGE no informó si el predio operaba como punto de resguardo o distribución vinculado a algún grupo delictivo en particular.

Coordinación entre autoridades estatales y federales

La diligencia se enmarca en la coordinación habitual que mantiene la fiscalía estatal con corporaciones de seguridad federal para la ejecución de órdenes de cateo. En este caso, la participación conjunta de SEDENA, Guardia Nacional y la SSP estatal permitió resguardar la zona durante el operativo.

Tras cateo, confiscan casi 60 mil dosis de droga escondidas en una casa de Veracruz. @FGE_Veracruz

Este esquema de trabajo conjunto no es nuevo en la región. Días antes, entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre, la FGE reportó 40 cateos en 30 municipios del estado, entre ellos Tempoal, que dejaron 39 personas detenidas y el aseguramiento de armas de fuego, cargadores, cartuchos balísticos y dosis de sustancias ilícitas.

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A comienzos de septiembre, otro cateo realizado específicamente en Tempoal derivó en la detención de tres personas identificadas como María Dionicio “N”, Luz Nereyda “N” y Celso “N”, investigadas por los delitos contra la salud y cohecho. En ese operativo se aseguró un arma de fuego, material balístico y más de 15 millones de pesos en efectivo.

Compromiso institucional y contexto en el norte de Veracruz

La FGE refrendó su compromiso de fortalecer las acciones de investigación y procuración de justicia, en coordinación con las instituciones de seguridad, para combatir los delitos que afectan a la sociedad veracruzana. El organismo aseguró que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

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Tempoal se ha convertido en un punto recurrente de operativos de seguridad en el norte de Veracruz durante las últimas semanas. Además de los cateos ya mencionados, en febrero de este año la fiscalía había reportado otra serie de intervenciones en la región que incluyeron ese mismo municipio, con el aseguramiento de armas, sustancias con características similares a narcóticos y objetos vinculados a actividades ilícitas.

Tras cateo, confiscan casi 60 mil dosis de droga escondidas en una casa de Veracruz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades no han vinculado públicamente el más reciente hallazgo con algún grupo delictivo específico que opere en la zona. La carpeta de investigación abierta tras el cateo permanece en curso, mientras las autoridades ministeriales continúan con el procesamiento de los indicios asegurados.

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Crimen organizado en la zona

El municipio de Tempoal se ubica en una región del norte de Veracruz señalada como una de las de mayor presencia del crimen organizado en el estado. El principal grupo delictivo identificado en esa área es el Grupo Sombra, también conocido como Mafia Veracruzana o Fuerzas Especiales Grupo Sombra (FEGS).

Esta célula surgió en 2017 como una escisión del Cártel del Golfo y comenzó operando solo en Tuxpan y Poza Rica. Actualmente controla al menos 52 municipios de Veracruz, de acuerdo con un informe de la Sedena, con actividades que incluyen tráfico de drogas, robo de combustible y extorsión.

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El Grupo Sombra amplió su presencia hacia El Higo, Pánuco y Tempoal, en la región conocida como Huasteca Alta, colindante con Hidalgo, la misma zona donde se ubica el inmueble cateado en el operativo más reciente. Según informes del Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste (CERFI), Martín Martínez Hernández, alias “Mirinda”, es señalado como líder de esta organización, con presencia atribuida en ese municipio.

En la región también se registra disputa territorial con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Gente Nueva, aliada del Cártel de Sinaloa, por el control de rutas de tráfico de drogas y actividades de extorsión en municipios del norte del estado.

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