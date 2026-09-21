Mariana Ochoa y Ernesto Laguardia revelaron detalles del romance que tuvieron hace más de 20 años: “Hubo besos y coqueteo”

La cantante de OV7 aseguró que existe evidencia documental de lo que vivieron en aquella época. (FOTO: Sandra Perdomo / Nelly Salas/CUARTOSCURO.COM)

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Mariana Ochoa y Ernesto Laguardia confirmaron, dentro de La Casa de los Famosos México 2026, un romance que mantuvieron en secreto durante más de dos décadas. La revelación ocurrió tras la gala de nominación del domingo 20 de septiembre, cuando sus compañeros de reality los cuestionaron sobre el vínculo que compartieron en 2003.

Ochoa sostuvo que el romance quedó registrado en un material audiovisual de la época. “Todo está absolutamente documentado porque cuando yo me fui a hacer novelas, solo me fui a despedir de Ernesto y está en el documental de Marcovich ‘Cuatro labios’”, explicó la cantante, en referencia al material que conservan los seguidores del grupo OV7.

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La despedida, aclara, no tuvo la connotación romántica que muchos podrían suponer. “No puedo inventar la fecha porque ahí está. La despedida fue en el camerino de Hoy pero estaba con Marcovich. O sea no fue ninguna despedida de...”, detalló Ochoa ante sus compañeros del reality.

Hubo besos y coqueteo, pero nunca una relación formal

Dentro del reality de Televisa, ambos reconocieron besos y coqueteo en su juventud, aunque aseguraron que la relación nunca trascendió a un noviazgo formal ni tuvo continuidad después de aquel año. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Al ser presionada sobre el nivel de cercanía que alcanzaron, Ochoa admitió que si hubo contacto físico entre ambos. “Voy a aceptar que sí nos besamos. Hubo besos, coqueteo y besos... pero nunca llegamos a más”, confesó la exintegrante de OV7 frente al resto de los habitantes de la casa.

Laguardia coincidió con la versión de su excompañera y añadió contexto sobre su situación personal en aquel entonces. “Eran otras épocas, no estaba yo casado, no conocía a mi esposa y pues por supuesto sí esperaba otras cosas”, reconoció el actor, quien tenía expectativas más allá de los besos que finalmente compartieron.

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Sobre lo que la atraía de Ernesto Laguardia hace más de 20 años, Ochoa no escatimó en elogios hacia su excompañero de encierro. “Ernesto era súper galanazo, nos traía a todas cacheteando las banquetas. Sigue siendo muy guapo, hoy que te vi en pantalla que has bajado de peso, qué bien te ves, Ernesto”, confesó la cantante.

Consultado sobre lo que más le gustaba de Ochoa en ese entonces, el actor respondió con brevedad y cierta vaguedad. “Ya dije, sus ojos... no me acuerdo”, señaló Laguardia, sin abundar en más detalles sobre aquella etapa de su vida.

La cantante de OV7 y el actor confirmaron ante sus compañeros un vínculo amoroso que sostuvieron en 2003 y que permaneció oculto durante más de dos décadas hasta este domingo. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Laguardia insistió en delimitar temporalmente el episodio y contextualizarlo dentro de una etapa específica de su vida sentimental. “Primero, fue hace más de 20 años y segundo fue una época muy bonita. Hubo muchas relaciones en ese entonces, muchas salidas conociendo gente”, explicó el actor, dirigiéndose también a su esposa Patricia a través de la transmisión.

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El conductor añadió que aquel periodo de salidas múltiples terminó porque tenía novia y lo descubrió, más tarde conoció a la mujer con la que después contrajo matrimonio. “Y luego conocí a mi esposa, me superenamoré y ya, estoy feliz”, afirmó Laguardia ante el resto de los concursantes.

“Me agarraron de una parte que no podía ya hacer nada. Porque me cacharon (nunca terminé con la novia). Era un break en donde se hablaron las cosas allá... Debo decir que la señorita es una dama y fueron otros tiempos”, explicó Laguardia.

“Yo pensé que me habías dejado de hablar cuando me fuiste a dejar y viste que seguía yo viviendo con mis papás y habías dicho ‘ay que hueva’. Tal vez estaba acostumbrado a chavas más independientes”, respondió Mariana.

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Un documental sobre el grupo pop de los noventa respalda la versión de la cantante, quien aseguró que la despedida con su excompañero quedó registrada y no tuvo tinte romántico. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Las comunicación se cortó por más de dos décadas

Mariana Ochoa detalló que, tras aquel breve acercamiento romántico, el contacto entre ambos desapareció por completo durante años. “Nunca nos volvimos a hablar y en 20 años no supe de él. En 23... 24 años no volví a saber de él”, reveló la cantante.

El reencuentro se produjo hasta que ambos ingresaron como participantes de la misma edición del programa de Televisa. Yahir, otro de los habitantes de la casa, cuestionó a Laguardia sobre la reacción que tendría su esposa al verlo convivir de cerca con Ochoa dentro del encierro.

Ante la pregunta de Yahir, el actor decidió dirigirse directamente a Patricia, su esposa, a través de las cámaras del programa. “Mi Paty hermosa, no sean cizañosos, no caigas en la trampa de estos condenados”, dijo Ernesto, en un mensaje que buscaba despejar cualquier especulación sobre su convivencia con Ochoa dentro de la casa.

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