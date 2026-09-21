Cazzu denuncia ataques y lanza frase sobre la “parafernalia religiosa” tras mensaje de Ángela Aguilar

La cantante argentina denunció que fue silenciada legalmente mientras se difundía una versión distorsionada de su disputa con Christian Nodal por la Ley Cazzu. (YouTube)

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Cazzu acusó que fue silenciada legalmente y que esa restricción permitió que se difundiera una versión distorsionada de su disputa con Christian Nodal por la “Ley Cazzu”.

“Me silenciaron legalmente y sobre todo injustamente. Lo hicieron exactamente para poder hacer esto: mentir y manipular una situación que se cae de madura”, escribió la artista argentina en X.

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La cantante explicó que eligió no restringir el derecho de otras personas a hablar porque considera que “el pez por la boca muere”, aunque reconoció que todavía no sabe si acertó con esa decisión. Añadió que la obligan a enfrentar “caprichos de todo tipo” ajenos a la crianza de su hija Inti.

“Acá allá, hojas y hojas de mentiras y delirios que se roban mi paz y mis recursos”, denunció. Cazzu describió ese contexto como una carga que excede el debate público sobre la iniciativa legislativa que lleva su nombre.

En un texto publicado en otra plataforma, la artista cuestionó la "parafernalia religiosa" en medio de las especulaciones sobre un mensaje de Ángela Aguilar. (Captura de pantalla Canal de difusión Ángela Aguilar)

En un fragmento publicado en otra plataforma, Cazzu escribió sobre “cierto tipo de crueldades que me ponen furiosa, que no coinciden con esa parafernalia religiosa”. La frase circuló como una posible referencia a la forma en que Ángela Aguilar suele acompañar sus publicaciones con alusiones a la fe.

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La hija de Pepe Aguilar habría reaccionado al comunicado de Nodal con un mensaje breve en sus historias de Instagram: “Todo al tiempo de Dios”, escrito sobre una imagen sin mencionar a Nodal, a Cazzu ni a la iniciativa legal. La publicación llegó después de los pronunciamientos de ambos artistas, lo que llevó a usuarios en redes sociales a interpretarla como una indirecta.

Hasta el momento, Ángela Aguilar no ha confirmado ni explicado el significado del mensaje.

Cazzu también describió una crisis personal en un texto que hizo público

En ese mismo escrito, la artista relató que hoy le hirvió la sangre “cuando un demonio con cara de hombre juraba poseer verdades y al igual que una lumbre, ardía de atrocidades”. Agregó que se trata de “mentiras que me queman, porque son tan venenosas”.

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El mensaje "Todo al tiempo de Dios" de Ángela Aguilar en Instagram avivó las especulaciones tras el descargo de la cantante argentina en redes sociales. (Instagram)

La cantante también escribió sobre “un Da Vinci que vende vírgenes defectuosas” y “alimañas que simulan ser ovejas bondadosas”, en referencia a la misma parafernalia religiosa que cuestionó minutos antes. Cerró esa idea con una frase directa: “No existe en el mundo dinero que los saque de esa fosa”.

El amparo de Nodal cuestiona el nombre de la iniciativa, no su contenido

La disputa se reactivó después de que la representación legal de Christian Nodal difundiera un comunicado para negar que el cantante busque frenar la Ley Cazzu. Según ese documento, el amparo “se circunscribe exclusivamente” a la denominación de la propuesta y a lo que calificó como una “narrativa estigmatizante” sobre su hija Inti.

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Una resolución del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, identificada con el expediente 1284/2026, describió el acto reclamado de forma distinta: la promoción federal de la iniciativa bajo el nombre Ley Cazzu. El juzgado determinó que la demanda era improcedente porque la propuesta todavía no constituye una ley aprobada.

Cazzu insistió en que los ataques en su contra aumentaron y alzó la voz por las mujeres

La rapera sostuvo que los ataques en su contra aumentaron y reafirmó su respaldo a los proyectos de ley que protegen a madres y mujeres. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

En la última parte de su mensaje en X, la cantante sostuvo que mientras pudo, dijo “verdades” sobre su situación como madre. “Mientras pude, dije verdades. Y esas siguen constituyendo la realidad en la que materno”, escribió.

Afirmó que los ataques en su contra empeoraron, aunque ya no puede denunciarlos por las restricciones legales que enfrenta. Cerró su publicación con un respaldo explícito a las iniciativas que protegen a madres y mujeres: “Porque si a mí me pueden vulnerar, imaginen cómo se vulnera a las madres que no tienen ninguna manera de defenderse”.

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Cabe señalar que la Ley Cazzu, impulsada por los diputados Ernesto Núñez Aguilar y Sandra Arreola, busca reformar el artículo cuarto constitucional para impedir que un padre o una madre ausente bloquee trámites como pasaportes o permisos de viaje de sus hijos.