Game Mex Sinfónico 2026: fecha, sede y todo sobre la segunda edición de música de videojuegos mexicanos

Con entrada gratuita y arreglos sinfónicos que se estrenan por primera vez, la música de videojuegos mexicanos llega a nuevos públicos. (Game Mex)

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La segunda edición de Game Mex Sinfónico ya tuvo su primera función y prepara la segunda. El 12 de septiembre se presentó en el Foro 2 de los Estudios Churubusco, en la Ciudad de México, y el próximo 13 de noviembre se presentará en el Salón Fiesta de Guadalajara, dentro de la Game Conference Mx. El proyecto, creado por la compositora Jimena Contreras, lleva por primera vez música de videojuegos mexicanos a salas de concierto sinfónicas.

Para esta edición participan diez compositores de distintas regiones del país: Majo Félix, Rodrigo Núñez, Jimena Contreras, Estefanía Miranda, Carlos Gego, Guido Arcella, Aarón Hernández, Daniel Ochoa, Jorge García, Maglog Orozco y Nonis Prado.

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Los videojuegos representados incluyen Heart Hatch, PancitoMerge, Glory Hunters, Running Fable Petit Party, Dungeon Killer, Hollow Stories: Lockdown, Neon City Riders, Hellbound Inc, So Below, Guardiana de los Nahuales, The Hearth of Gold y Sweet Game. En Ciudad de México se interpretaron siete piezas a cargo de la Orquesta Sinfónica de Tlalpan, dirigida por la maestra Lizzi Ceniceros; en Guadalajara serán ocho piezas con la Orquesta Juvenil de Occidente, bajo la dirección de Naim Alfaro.

Así fue como surgió el proyecto de Game Mex

Contreras explica el origen de la idea: “yo he tenido la fortuna de asistir en esta industria a muchos eventos internacionales de desarrollo de videojuegos en donde siempre hay conciertos, desde los triple A superfamosos a los juegos más independientes”. Al no encontrar un espacio equivalente en México, llevó la propuesta a la Sociedad de Autores y Compositores de México.

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La Orquesta Sinfónica de Tlalpan y la Orquesta Juvenil de Occidente interpretan por primera vez música de videojuegos mexicanos premiados internacionalmente en las dos sedes de Game Mex Sinfónico. (Facebook Game Mex)

La primera edición se realizó en 2025 en la Sala Silvestre Revueltas, también en los Estudios Churubusco, con cuatro bandas sonoras y cinco compositores. “El aforo de la sala Silvestre Revueltas es nada más de 150 personas, mucha gente quedó afuera”, relata Contreras. Por eso, la función del 12 de septiembre se realizó en el Foro 2, de mayor capacidad.

Para ampliar el repertorio, Contreras lanzó una convocatoria nacional que tuvo buena respuesta: “gracias a eso pude conocer más personas y a partir de ahí seleccionamos diez videojuegos y once compositores”.

La entrada para disfrutar la música de los videojuegos es gratuita

Contreras explica que el acceso libre responde a una decisión deliberada: “es un proyecto sin fines de lucro porque no se cobra la entrada precisamente para que pueda tener acceso a esta música todo el mundo”. Añade que cobrar boleto habría limitado la audiencia: “con música mundialmente desconocida, nadie iba a ir y nadie iba a pagar un boleto”.

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El principal obstáculo para montar el proyecto fue el financiamiento. “Para poder llevar a cabo una producción de este tamaño se necesita dinero, entonces lo primero fue buscar instituciones que quisieran apoyar”, dice Contreras.

Guadalajara tendrá el repertorio que Ciudad de México no pudo incluir

Diez compositores y doce videojuegos mexicanos forman el repertorio de Game Mex Sinfónico, el proyecto que Jimena Contreras impulsa para dar reconocimiento a la industria nacional del videojuego. (Facebook GameMex Sinfónico)

Contreras señala que ciertas instituciones de la capital condicionaron su apoyo: “todavía tengo un poco de censura de parte de ciertas instituciones que dicen: bueno, sí los vamos a apoyar, pero que sean videojuegos bonitos, que no sean violentos”. Por esa razón, el concierto de Guadalajara —organizado con una orquesta independiente sin respaldo gubernamental— incorpora los títulos de terror que quedaron fuera del programa capitalino.

“En Guadalajara ya todos los juegos, los de terror, los diabólicos, esos que a lo mejor no son tan aceptados por las instituciones aquí, tienen muchísimo trabajo tanto de arte, de diseño, de narrativa y de música”, afirma la compositora.

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El concierto del 12 de septiembre contó con el apoyo de la empresa Simply Me, que dispone de la única pantalla LED de 200 metros cuadrados para producciones cinematográficas que existe en el país. “Nadie más en México tiene otra pantalla de estas, entonces lució muchísimo también el arte visual de estos videojuegos junto con la orquesta”, explicó Contreras antes de la función.

Todas las piezas fueron adaptadas o escritas especialmente para interpretación orquestal y tuvieron su estreno mundial en formato sinfónico en la capital. Para el concierto de Guadalajara, el acceso requiere boleto de la Game Conference Mx, que se desarrolla el día 13 de noviembre en Jalisco e incluye actividades adicionales de la industria del videojuego.

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