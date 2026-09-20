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UNAM anuncia convocatoria para ingreso a licenciaturas en sistema abierto y a distancia, conoce cuándo se publicará

La Máxima Casa de Estudios brindó información este sábado sobre la nueva oportunidad para acceder a alguna de sus carreras

La UNAM ahora dará pasó al proceso de ingreso de educación abierta y a distancia. (Foto: Infobae México)
La UNAM ahora dará pasó al proceso de ingreso de educación abierta y a distancia. (Foto: Infobae México)
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Este sábado, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que el próximo 5 de octubre de 2026 publicará la Convocatoria para el Concurso de Ingreso a la Licenciaturas en el Sistema Abierto y Educación a Distancia (SUAyED), correspondiente al ciclo escolar 2026/2027-2.

Cabe señalar que la publicación se realizará de conformidad con el compromiso establecido el pasado 7 de septiembre, relacionado con las modificaciones y ajustes en los procesos de ingreso a la Universidad Nacional.

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UNAM anuncia convocatoria para sistema abierto y a distancia

La convocatoria del SUAyED para el ciclo de ingreso estará disponible este 5 de octubre de 2026. El documento contendrá las disposiciones sobre el proceso de admisión a las licenciaturas que forman parte de este sistema de la UNAM.

Dicha publicación forma parte de los ajustes y modificaciones establecidos previamente para los procesos de ingreso a la universidad.

Aspirantes podrán conocer las fechas para continuar con el proceso de selección

Respecto al documento, éste establecerá el calendario para el registro y la aplicación del examen, con esa información, las y los aspirantes podrán conocer las fechas correspondientes a las distintas etapas del proceso.

La UNAM publicó los resultados del proceso de admisión a licenciatura conocido como "Tu Segunda Opción". Crédito: Cuartoscuro
La UNAM publicó los resultados del proceso de admisión a licenciatura conocido como "Tu Segunda Opción". Crédito: Cuartoscuro

Todos los interesados deben tener en cuenta que la UNAM también publicará el instructivo correspondiente, mediante el cual se detallarán las etapas que deben seguir para participar en el Concurso de Ingreso a las Licenciaturas en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia.

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¿Qué contempla la convocatoria?

Sobre la convocatoria, ésta contempla los siguientes puntos:

  • El calendario para el registro de aspirantes.
  • Las fechas relacionadas con la aplicación del examen.
  • El instructivo con las etapas del proceso de ingreso.

UNAM destaca en ranking de Shanghai

Previo a anunciar la convocatoria para el sistema abierto y a distancia, la UNAM fue reconocida con la posición más alta para una institución mexicana en el Global Ranking Academic Subject (GRAS) 2026, al colocarse en el lugar 41 en Ciencias Veterinarias.

La edición 2026 del ranking, publicada el 15 de septiembre, evaluó 57 áreas académicas distribuidas en cinco grandes rubros. El listado fue elaborado por Shanghai Ranking Consultancy, una de las consultoras internacionales de referencia en la medición de instituciones educativas.

Las áreas evaluadas se agrupan en Ciencias Naturales, Ingeniería, Ciencias de la Vida, Ciencias Médicas y Ciencias Sociales, los cinco ejes que estructuran la metodología del organismo.

La institución abre clases este lunes 31 de agosto para quienes entran por primera vez, tras un mes de revisiones y cambios por anomalías en la evaluación en línea y la suspensión temporal de trámites. (Gaceta-UNAM)
La institución abre clases este lunes 31 de agosto para quienes entran por primera vez, tras un mes de revisiones y cambios por anomalías en la evaluación en línea y la suspensión temporal de trámites. (Gaceta-UNAM)

Nueve universidades mexicanas aparecen en el listado

El tema toma mayor relevancia porque, en total, nueve universidades mexicanas aparecieron en los resultados y reunieron 30 calificaciones. De ellas, 17 corresponden a la UNAM, mientras que las 13 restantes se distribuyeron entre las ocho instituciones del país.

La UNAM obtuvo su mejor resultado en Ciencias Veterinarias, disciplina en la que alcanzó el lugar 41 a nivel mundial en la edición 2026 del ranking.

También logró posiciones destacadas en otras áreas: Ecología se ubicó en el rango 51-75, Ciencias Atmosféricas quedó entre los lugares 76 y 100, y Ciencias de la Tierra se colocó en el rango 101-150.

De acuerdo con ShanghaiRanking, estas disciplinas forman parte de las áreas mejor posicionadas de la institución en la edición 2026.

Universidad logra amplia presencia en el GRAS 2026

Aparte de sus posiciones internacionales, unos de los resultados más destacados para la institución fue la amplitud de su presencia en el GRAS.

El rector Leonardo Lomelí dio la bienvenida a 86 mil estudiantes. Crédito: UNAM
El rector Leonardo Lomelí dio la bienvenida a 86 mil estudiantes. Crédito: UNAM

Las 17 áreas en las que apareció la UNAM se distribuyeron en los cinco grandes campos académicos que contempla la evaluación: siete en Ciencias Naturales, cuatro en Ciencias de la Vida, tres en Ciencias Médicas, dos en Ingeniería y una en Ciencias Sociales.

Llama la atención que fue la única institución mexicana de esta edición con presencia en los cinco campos considerados por el ranking, de acuerdo con la información difundida por la propia UNAM.

El ShanghaiRanking detalla que el GRAS analiza alrededor de dos mil universidades de cerca de 100 países y regiones, y presenta resultados para 57 áreas académicas.

Para la edición 2026 se tomó en cuenta la producción científica publicada entre 2021 y 2025, con información precedente de bases como Web of Science e InCites.

Luz y sombra para la UNAM en los últimos meses, luego de todas las irregularidades ocurridas durante el examen de admisión virtual; ahora, dará paso al sistema abierto y a distancia.

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