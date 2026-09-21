Mateo Chávez llena de elogios a La Hormiga González por su paso en Europa: “Me pone muy contento” (REUTERS/Louiza Vradi)

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Mateo Chávez y Armando González viven un momento destacado fuera de México. La Hormiga, desde su llegada al Olympiacos FC ha marcado goles, mientras el Tiloncito, pese a ser lateral derecho, se convirtió en un atacante más cuando el conjunto neerlandés lo requiere.

Desde las fuerzas básicas de Guadalajara, Armando González y Mateo Chávez compartieron proceso hasta debutar con el primer equipo. Ambos pasaron poco tiempo con el Rebaño Sagrado antes de dar el salto al viejo continente

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Recientemente, Mateo Chávez llenó de elogios a la Hormiga González por su destacada actuación en el futbol de Grecia. En un encuentro con Claro Sports al término del juego ante Telstar, Chávez elogió a su compañero de Selección Mexicana.

Así elogió Mateo Chávez a la Hormiga González

Hormiga González podría reencontrare con Mateo Chávez (@miseleccionmx)

Mateo Chávez elogió la relación que mantiene con Armando González, a quien describió como uno de sus grandes amigos. El lateral izquierdo dijo que le alegra ver que a González le ocurran cosas positivas y afirmó que la alegría es mutua cuando alguno de los dos alcanza un objetivo.

“Creo que somos grandes amigos. Me pone muy contento cuando le pasan esas cosas y sé que él también se pone contento por mí”, expresó Chávez. El futbolista señaló que ambos han compartido momentos similares a lo largo de sus carreras, aunque en ocasiones les haya tocado vivirlos juntos y en otras por separado.

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Chávez recordó que los dos han coincidido en distintas etapas de sus procesos profesionales, incluidos sus respectivos debuts. “Las curiosidades de la vida: nos ha tocado vivir momentos juntos o separados, pero parecidos. Nuestro debut. Bueno, hemos estado en nuestro proceso juntos”, comentó.

También destacó el esfuerzo que la Hormiga González ha realizado para alcanzar sus metas y reconoció que aprende de su trayectoria. “Me da mucho gusto que le vaya bien. Yo sé lo que le ha costado estar donde está, lograr sus metas también. Le aprendo mucho a Hormiga”, afirmó.

Soccer Football - UEFA Europa League - Olympiacos v Jagiellonia Bialystok - Karaiskakis Stadium, Piraeus, Greece - September 16, 2026 Olympiacos' Armando Gonzalez reacts REUTERS/Louiza Vradi

Chávez consideró que las coincidencias en sus carreras han convertido esa relación en una experiencia especial. “La vida nos ha sorprendido con eso de debuts juntos, de cosas así. No sé, es lindo”, concluyó.

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Ambos futbolistas mexicanos están contemplados por Rafael Márquez para su primera fecha FIFA tras disputar la Copa del Mundial 2026. Los dos tuvieron participación con el Tri en el torneo y que, ante Colombia y Perú, podrían afianzarse con la titularidad.