México Deportes

Mateo Chávez llena de elogios a La Hormiga González por su paso en Europa: “Me pone muy contento”

El futbolista de AZ Alkmaar se emocionó con el buen momento que está viviendo el ex jugador de Chivas

Mateo Chávez llena de elogios a La Hormiga González por su paso en Europa: “Me pone muy contento” (REUTERS/Louiza Vradi)
Mateo Chávez llena de elogios a La Hormiga González por su paso en Europa: “Me pone muy contento” (REUTERS/Louiza Vradi)
Guardar

Mateo Chávez y Armando González viven un momento destacado fuera de México. La Hormiga, desde su llegada al Olympiacos FC ha marcado goles, mientras el Tiloncito, pese a ser lateral derecho, se convirtió en un atacante más cuando el conjunto neerlandés lo requiere.

Desde las fuerzas básicas de Guadalajara, Armando González y Mateo Chávez compartieron proceso hasta debutar con el primer equipo. Ambos pasaron poco tiempo con el Rebaño Sagrado antes de dar el salto al viejo continente

PUBLICIDAD

Recientemente, Mateo Chávez llenó de elogios a la Hormiga González por su destacada actuación en el futbol de Grecia. En un encuentro con Claro Sports al término del juego ante Telstar, Chávez elogió a su compañero de Selección Mexicana.

Así elogió Mateo Chávez a la Hormiga González

Hormiga González podría reencontrare con Mateo Chávez (@miseleccionmx)
Hormiga González podría reencontrare con Mateo Chávez (@miseleccionmx)

Mateo Chávez elogió la relación que mantiene con Armando González, a quien describió como uno de sus grandes amigos. El lateral izquierdo dijo que le alegra ver que a González le ocurran cosas positivas y afirmó que la alegría es mutua cuando alguno de los dos alcanza un objetivo.

“Creo que somos grandes amigos. Me pone muy contento cuando le pasan esas cosas y sé que él también se pone contento por mí”, expresó Chávez. El futbolista señaló que ambos han compartido momentos similares a lo largo de sus carreras, aunque en ocasiones les haya tocado vivirlos juntos y en otras por separado.

PUBLICIDAD

Chávez recordó que los dos han coincidido en distintas etapas de sus procesos profesionales, incluidos sus respectivos debuts. “Las curiosidades de la vida: nos ha tocado vivir momentos juntos o separados, pero parecidos. Nuestro debut. Bueno, hemos estado en nuestro proceso juntos”, comentó.

También destacó el esfuerzo que la Hormiga González ha realizado para alcanzar sus metas y reconoció que aprende de su trayectoria. “Me da mucho gusto que le vaya bien. Yo sé lo que le ha costado estar donde está, lograr sus metas también. Le aprendo mucho a Hormiga”, afirmó.

Soccer Football - UEFA Europa League - Olympiacos v Jagiellonia Bialystok - Karaiskakis Stadium, Piraeus, Greece - September 16, 2026 Olympiacos' Armando Gonzalez reacts REUTERS/Louiza Vradi
Soccer Football - UEFA Europa League - Olympiacos v Jagiellonia Bialystok - Karaiskakis Stadium, Piraeus, Greece - September 16, 2026 Olympiacos' Armando Gonzalez reacts REUTERS/Louiza Vradi

Chávez consideró que las coincidencias en sus carreras han convertido esa relación en una experiencia especial. “La vida nos ha sorprendido con eso de debuts juntos, de cosas así. No sé, es lindo”, concluyó.

Ambos futbolistas mexicanos están contemplados por Rafael Márquez para su primera fecha FIFA tras disputar la Copa del Mundial 2026. Los dos tuvieron participación con el Tri en el torneo y que, ante Colombia y Perú, podrían afianzarse con la titularidad.

Temas Relacionados

Mexicanos en EuropaMateo ChávezHormiga GonzálezAZ AlkmaarOlympiacosmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dónde sí y dónde no: las superficies en las que sí se recomienda usar vinagre blanco y en las que nunca debes aplicarlo

A pesar de sus beneficios, no todas las superficies reaccionan bien a su uso

Dónde sí y dónde no: las superficies en las que sí se recomienda usar vinagre blanco y en las que nunca debes aplicarlo

Son para Milo 2026 en Azcapotzalco: fechas, artistas, música y actividades del encuentro mexicano

Azcapotzalco tendrá entrada libre a cuatro jornadas de música tradicional mexicana con Son para Milo 2026

Son para Milo 2026 en Azcapotzalco: fechas, artistas, música y actividades del encuentro mexicano

El aviso importante de la Coordinación de Becas del Bienestar sobre quiénes reciben el pago primero en el próximo depósito

Las Becas Benito Juárez están dirigidas a jóvenes de nivel medio superior y superior, mientras que la Beca Rita Cetina beneficia a familias con hijos en secundaria

El aviso importante de la Coordinación de Becas del Bienestar sobre quiénes reciben el pago primero en el próximo depósito

Extraña sombra en entrevista a Imelda Tuñón desata teorías sobre Julián Figueroa en redes

Una silueta captada detrás de la ventana durante una entrevista desató las especulaciones de una supuesta manifestación del difunto hijo de Maribel Guardia

Extraña sombra en entrevista a Imelda Tuñón desata teorías sobre Julián Figueroa en redes

Pleitos familiares, realities y disputas en redes: el historial completo de las polémicas de Gala Montes

Gala Montes acumula una cadena de conflictos públicos que involucran a su madre, su hermana, excompañeros de reality, parejas, periodistas y figuras del espectáculo

Pleitos familiares, realities y disputas en redes: el historial completo de las polémicas de Gala Montes
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de septiembre: cae tercera implicada en asesinato de Erick Torbellín en Academia Militarizada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de septiembre: cae tercera implicada en asesinato de Erick Torbellín en Academia Militarizada

Sentencian a más de tres siglos de prisión a “El Cholo”, miembro del Cártel del Golfo

Caen 15 personas por ataque armado en Las Granjas, Chiapas; habría sido ordenado desde prisión

Los "pozoleros" del narco: la práctica de disolver cadáveres que va de los Arellano Félix al CJNG

Buscan a cuatro jóvenes desaparecidos en Zapopan: reportan posible “levantón”

ENTRETENIMIENTO

Apple TV prepara evento con fans en México: John Cena llega a CDMX para promocionar Matchbox

Apple TV prepara evento con fans en México: John Cena llega a CDMX para promocionar Matchbox

Son para Milo 2026 en Azcapotzalco: fechas, artistas, música y actividades del encuentro mexicano

Extraña sombra en entrevista a Imelda Tuñón desata teorías sobre Julián Figueroa en redes

Pleitos familiares, realities y disputas en redes: el historial completo de las polémicas de Gala Montes

Filtran nombres de los conductores que serían despedidos de La Casa de los Famosos México

DEPORTES

La reacción de Ryan García a la propuesta del Pitbull Cruz para enfrentarse en combate: “Hagámoslo”

La reacción de Ryan García a la propuesta del Pitbull Cruz para enfrentarse en combate: “Hagámoslo”

Campeón del mundo desea vengar la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford: “Solo quiero darle una paliza”

Isaac del Toro finaliza en la sexta posición dentro de la prueba contrarreloj en el Mundial de Ciclismo

Rodrigo Pacheco pierde en la primera final ATP Challenger de su carrera

Romina Hinojosa logra una buena actuación en la contrarreloj femenina del Mundial de Ruta