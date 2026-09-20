México

Aromatizante casero de eucalipto y limón: la receta que perfuma el hogar en minutos

Los compuestos naturales de estos dos ingredientes logran un aroma fresco y duradero, respaldado por estudios universitarios

Una mano acciona un pulverizador junto a limones verdes enteros y cortados, flores y hojas de eucalipto sobre una ventana de madera.
Las hojas de eucalipto y la cáscara de limón son la base de esta preparación casera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un aromatizante casero se prepara al hervir hojas de eucalipto y cáscara de limón en agua, un método que documenta la extensión de la Universidad Estatal de Kansas como alternativa a los productos comerciales.

El proceso completo toma entre 15 y 20 minutos y lo realiza cualquier persona con una olla y un colador.

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La combinación funciona porque ambas plantas concentran aceites aromáticos en sus hojas y cáscara, liberados por el calor del agua hirviendo.

Mano que presiona el rociador de un frasco de vidrio ámbar que pulveriza líquido junto a limones verdes, flores blancas y hojas de eucalipto.
Un frasco atomizador de vidrio oscuro conserva mejor los aceites naturales frente a la luz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar el aromatizante casero, paso a paso

El primer paso consiste en colocar un litro de agua en una olla junto con un puñado de hojas de eucalipto y la cáscara de dos o tres limones. El segundo paso lleva la olla a fuego medio hasta que suelte el hervor.

El tercer paso reduce la flama para mantener un hervor suave durante ocho a diez minutos, tiempo en el que el vapor libera los aceites de ambos ingredientes hacia el ambiente.

Infografía con una olla con agua, hojas de eucalipto, cáscaras de limón y cuatro pasos ilustrados para preparar un líquido aromatizante.
Una olla mediana es suficiente para hervir el agua con ambos ingredientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuarto paso retira la olla del fuego y deja enfriar el líquido antes de colarlo y verterlo en un atomizador de vidrio para su aplicación posterior.

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Cómo aplicar el aromatizante sin dañar superficies ni telas

El líquido colado se rocía en el aire a una distancia de entre 20 y 40 centímetros de la superficie, evitando aplicarlo de forma directa y prolongada sobre un mismo punto.

Esa distancia previene manchas en telas y evita que el líquido se concentre en un solo sector del ambiente.

Una persona, vestida con camiseta azul y vaqueros, sujeta un pulverizador transparente con líquido y rocía las cortinas claras de una ventana.
El líquido debe enfriarse por completo antes de pasar al atomizador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre textiles como cortinas, cojines o ropa de cama, conviene aplicar el aromatizante después de lavarlos y con las telas ya secas, porque el aroma se fija mejor en superficies limpias.

En textiles delicados como seda, gamuza o cuero no se recomienda su uso sin antes probar en una zona poco visible.

Recomendaciones para conservar correctamente el aromatizante

La ausencia de alcohol o vinagre en esta preparación reduce el tiempo de conservación del líquido.

Por esa razón conviene elaborar cantidades pequeñas, suficientes para un uso de tres a cinco días, y guardar el atomizador en refrigeración cuando no esté en uso.

Mujer de perfil con suéter de punto marrón rociando un líquido de una botella de vidrio ámbar. Se ve el rocío y varias plantas de interior al fondo.
Rociar hacia el aire, y no directamente sobre muebles, distribuye mejor el aroma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sacudir el frasco antes de cada aplicación es necesario porque los compuestos aromáticos del eucalipto y del limón tienden a separarse del agua con el paso de las horas.

Un frasco de vidrio oscuro, en lugar de uno transparente, retarda la degradación de esos compuestos frente a la luz directa.

¿Por qué hervir hojas de eucalipto y cáscaras de limón libera su aroma?

Los aromatizantes comerciales no eliminan los malos olores: los tapan con otro aroma o adormecen temporalmente el olfato con una capa de aceite, según explica la Oficina de Extensión del Condado de Johnson, perteneciente al servicio de investigación y extensión de la Universidad Estatal de Kansas.

Como alternativa, el documento —firmado por la agente de extensión Denise Dias— recomienda hervir hierbas o especias en agua.

Una olla metálica sobre el fuego de una cocina a gas contiene agua en ebullición con hojas de eucalipto y trozos de limón verde.
Colar el líquido retira los residuos sólidos antes de envasarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor hace que sus aceites naturales se evaporen junto con el vapor y perfumen el ambiente sin usar productos químicos.

Ese mismo principio aplica al hervir eucalipto y limón: el vapor libera los aceites de ambas plantas hacia el aire de la habitación.

De dónde viene el eucalipto y por qué huele a mentol

El género Eucalyptus agrupa más de 680 especies de árboles y arbustos originarios en su mayoría de Australia, según describe la Real Sociedad de Horticultura (RHS) del Reino Unido en su portal oficial.

La especie Eucalyptus globulus, la más asociada a uso doméstico y aromaterapia, es de crecimiento rápido y puede superar los 30 metros de altura.

Un tronco de árbol de eucalipto con corteza multicolor desprendiéndose, ramas con hojas verdes y flores blancas, rocas y vegetación seca.
Las hojas jóvenes del eucalipto presentan un tono azulado antes de madurar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, las especies de eucalipto más utilizadas son el Eucalyptus globulus y el Eucalyptus camaldulensis, conocido como “eucalipto rojo”, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal.

Ambas especies se emplean en plantaciones forestales del país y comparten la composición aromática rica en aceites esenciales que las hace útiles para preparaciones caseras.

La RHS describe su follaje como “altamente aromático”, con hojas jóvenes de tono azul plateado y hojas adultas alargadas con forma de hoz.

Una taza de cerámica con té humeante y hojas de eucalipto sobre una mesa de madera frente a un paisaje de montañas.
Comunidades indígenas de Chiapas incorporan el eucalipto en remedios tradicionales contra el frío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma de las hojas se describe como “similar al mentol”, una nota fresca y penetrante que caracteriza a todo el género.

El limonero, un árbol con siglos de historia y aroma cítrico

El limonero es un arbusto o árbol pequeño que alcanza hasta 4 metros de altura, con ramas espinosas y hojas ovaladas de color verde oscuro brillante, de hasta 10 centímetros de largo, según la ficha de la RHS.

La institución lo describe como un híbrido antiguo derivado de varias especies silvestres.

Una mujer con delantal usa tijeras frente a un limonero en maceta con limones verdes y flores, rodeada de macetas y plantas en un patio.
Las glándulas de aceite en las hojas del limonero producen su aroma característico.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La RHS clasifica al limonero dentro del género Citrus, caracterizado por hojas simples, coriáceas y aromáticas, con flores blancas fragantes que preceden a los frutos amarillos.

Esa concentración de aceites en la hoja y en la cáscara del fruto es la que libera el aroma cítrico característico al entrar en contacto con el calor.

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