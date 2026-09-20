Té de canela: por qué esta bebida puede ser una buena opción para cuidar el estómago

Investigaciones de organismos internacionales examinan el perfil terapéutico y los riesgos de la canela de Ceilán frente a otras especies, aunque sus beneficios fuera del control metabólico siguen en evaluación experimental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El té de canela es una de esas bebidas que forman parte de la tradición de muchas familias y que suelen disfrutarse especialmente después de las comidas. Su aroma característico y su sabor ligeramente dulce y especiado hacen que sea una alternativa sencilla para acompañar distintos momentos del día. Además de sus cualidades culinarias, la canela contiene componentes que han despertado interés por sus posibles efectos en el organismo.

De acuerdo con información de El Poder del Consumidor, esta especia destaca por su contenido de calcio, manganeso, fibra y antioxidantes, específicamente polifenoles. Estos elementos hacen que la canela tenga un perfil nutricional interesante y explican parte del interés que existe alrededor de su consumo. Sin embargo, sus propiedades deben entenderse dentro del contexto de una alimentación equilibrada.

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En el caso del estómago, una taza de esta bebida caliente puede resultar reconfortante, especialmente después de comer. Aunque tradicionalmente se le han atribuido diferentes beneficios digestivos, la información de El Poder del Consumidor se enfoca principalmente en los componentes de la canela y sus posibles efectos generales sobre la salud. Por ello, no debe considerarse un tratamiento médico para molestias digestivas.

¿Qué contiene la canela que puede beneficiar al organismo?

Un manojo de ramas de canela Cassia y un montículo de canela en polvo se exhiben sobre una rústica superficie de madera, evocando tradición y sabor en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales atractivos de la canela es su contenido de antioxidantes. El Poder del Consumidor explica que los polifenoles presentes en esta especia ayudan a combatir los radicales libres, compuestos relacionados con procesos de oxidación que pueden contribuir al envejecimiento y a diferentes alteraciones en el organismo.

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Según la misma fuente, los radicales libres están relacionados con el envejecimiento, alteraciones en el ADN y distintas enfermedades. Por ello, incluir alimentos que aporten antioxidantes puede contribuir a una de té de canela puede ser una bebida agradable para tomar después de los alimentos. Al consumirse caliente, proporciona una sensación reconfortante y su sabor alimentación variada. La canela, consumida como parte de una dieta equilibrada, puede sumar estos compuestos a la alimentación cotidiana.

Además, esta especia aporta calcio y manganeso. Estos nutrientes están relacionados con la formación de huesos fuertes. La fuente también señala que los componentes de la canela pueden contribuir al fortalecimiento del sistema inmunológico y al retraso del proceso de envejecimiento.

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¿El té de canela ayuda al estómago?

Una tetera de vidrio y una taza humeante de infusión de jengibre y canela reposan sobre una mesa de madera, con rodajas de jengibre, anís estrellado y miel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una taza de té de canela puede ser una bebida agradable para tomar después de los alimentos. Al consumirse caliente, proporciona una sensación reconfortante y su sabor especiado puede complementar una comida sin necesidad de añadir grandes cantidades de azúcar.

Sin embargo, es importante diferenciar entre una bebida tradicional y un beneficio médico comprobado. La información proporcionada por El Poder del Consumidor no establece que el té de canela cure gastritis, reflujo, úlceras, dolor abdominal u otros padecimientos digestivos. Por esa razón, no sería correcto atribuirle propiedades terapéuticas que la fuente no señala.

Si una persona presenta molestias frecuentes en el estómago, dolor persistente, acidez recurrente u otros síntomas, una infusión no debe sustituir la valoración de un profesional de la salud. El té puede disfrutarse como parte de los hábitos alimentarios, pero no debe utilizarse para reemplazar un diagnóstico o tratamiento.

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Canela y su posible relación con la glucosa

Pumpkin spice, una mezcla otoñal de especias con un toque dulce y aromático perfecta para bebidas y postres – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro aspecto que destaca es el interés científico que ha generado la canela por su posible relación con los niveles de glucosa en la sangre. La fuente explica que recientemente se ha sugerido su utilización para mejorar diversas patologías, entre ellas la diabetes.

De acuerdo con la información citada, distintos estudios científicos han encontrado que la canela “parece disminuir los niveles de glucosa en la sangre de personas con diabetes”. Este posible efecto ha llamado la atención y ha motivado investigaciones sobre los componentes de la especia y su relación con el metabolismo.

Hay una precisión importante al señalar que esta evidencia “no es del todo concluyente”. Por ello, el consumo de té de canela puede formar parte de una alimentación variada, pero no debe presentarse como una cura ni como sustituto de medicamentos. Su principal atractivo está en ser una bebida sencilla que aporta compuestos antioxidantes y algunos nutrientes de esta aromática especia.

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