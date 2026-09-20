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Campeón del mundo desea vengar la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford: “Solo quiero darle una paliza”

Álvarez y Crawford se subieron al encordado el 12 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium de Las Vegas Nevada

Ya ha pasado casi un año desde que Canelo perdió ante Crawford (AP)
Ya ha pasado casi un año desde que Canelo perdió ante Crawford (AP)
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Más de un año después de que Canelo Álvarez perdió ante Terence Crawford el campeonato indiscutido de los 76,2 kg (168 libras), aquel combate continúa generando debate en el mundo del boxeo.

Álvarez y Crawford se subieron al encordado el 12 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium de Las Vegas Nevada, donde el mexicano expuso los cuatro títulos de los supermedianos (CMB, AMB, OMB y FIB) y el campeonato de The Ring. Al final, la pelea se inclinó a favor del estadounidense luego de que se impusiera por decisión unánime con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

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“Quiero vengar la derrota de Canelo”, afirmó García durante The Ariel Helwani Show. “Solo quiero darle una paliza. Quiero eso. Él sabe que lo quiero. Estoy dispuesto a ponerlo a prueba para ver dónde está. ¿Crawford saldrá del retiro? No lo sé, pero él sabe que tiene que hacerlo. Nadie sabe quién es. Tiene que volver al boxeo. Él lo sabe. Sabe que no hizo todo lo que tenía que hacer en este deporte. Sabe que es verdad.”

'Canelo' mira de frente a Christian Mbilli desde Egipto (Saúl Álvarez )
'Canelo' mira de frente a Christian Mbilli desde Egipto (Saúl Álvarez )

Ryan García quiere vengar a Canelo Álvarez

Ryan García planteó una posible pelea con Terence Crawford desde una rivalidad personal y deportiva. El boxeador estadounidense con raíces mexicanas aseguró que busca “vengar” la derrota de Saúl “Canelo” Álvarez, aunque no detalló bajo qué condiciones podría concretarse un combate ni en qué división. Su mensaje apuntó a desafiar a Crawford y medir su vigencia fuera de una pelea oficial.

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También puso en duda que Crawford se mantenga retirado y afirmó que todavía tiene asuntos pendientes en el boxeo. García sostuvo que su rival necesita volver al ring para reforzar su reconocimiento y completar su trayectoria, con un discurso que busca presionarlo públicamente para aceptar el reto.

Canelo Álvarez ya se encuentra en Europa para seguir su preparación de cara a la pelea que tendrá contra Christian Mbilli (Instagram | Karol Skotniczny)
Canelo Álvarez ya se encuentra en Europa para seguir su preparación de cara a la pelea que tendrá contra Christian Mbilli (Instagram | Karol Skotniczny)

Crawford retirado

Cabe recordar que tras coronarse como campeón absoluto de las 168 libras, y luego de ser despojado del título del CMB por no llegar a un acuerdo económico, Crawford decidió ponerle fin a su historia dentro del boxeo dejando el resto de los títulos vacantes.

El pugilista de Nebraska, Omaha, consiguió hacer historia al coronarse como campeón absoluto en tres divisiones distintas en la era de los cuatro organismos y dejar un récord perfecto de 42 victorias (31 por la vía del nocaut), 0 derrotas y ningún empate.

Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)
Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)

¿Qué sigue para Canelo y García?

Saúl Álvarez quiere volver a ser campeón del mundo y por ahora realiza su preparación en España rumbo a la pelea que sostendrá ante Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita el próximo 31 de octubre por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Por su parte, Ryan García viene de realizar la primera defensa de su campeonato superwelter del mismo organismo ante Conor Been, a quien venció por la vía rápida en el segundo asalto. Por ahora, no tiene fecha para su siguiente combate, pero entre sus posibles rivales destaca el mexicano Isaac Pitbull Cruz.

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