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Isaac del Toro finaliza en la sexta posición dentro de la prueba contrarreloj en el Mundial de Ciclismo

El ciclista mexicano tuvo un debut complicado en el certamen, dentro de una prueba que no forma parte de sus principales especialidades

El ciclista mexicano tuvo un debut complicado en el certamen, dentro de una prueba que no forma parte de sus principales especialidades. (Instagram/ @isaac_deltoro_romero1)
El ciclista mexicano tuvo un debut complicado en el certamen, dentro de una prueba que no forma parte de sus principales especialidades. (Instagram/ @isaac_deltoro_romero1)
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Isaac del Toro finalizó en la sexta posición durante su debut en el Mundial de Ciclismo, resultado con el que abrió su participación en el certamen, al cruzar la meta con una marca de 46´31 ´ a 1 ´38´´ del campeón mundial Remco Evenepoel en una modalidad que no se encuentra entre sus principales especialidades.

El siguiente reto para Del Toro será la competencia de ruta, programada para el próximo domingo 27 de septiembre. Esa prueba representa una de sus mayores fortalezas dentro del ciclismo.

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Así, el mexicano buscará pelear por el título mundial o, al menos, colocarse entre los tres primeros lugares del podio.

Cómo le fue a Romina Hinojosa en la rama femenina

Romina Hinojosa debutó en el Mundial de Ciclismo. (@LottoIntermarch / X)
Romina Hinojosa debutó en el Mundial de Ciclismo. (@LottoIntermarch / X)

La ciclista mexicana Romina Hinojosa también hizo su presentación en el Mundial de Ciclismo dentro de la prueba contrarreloj femenina, donde terminó en el lugar 28 a 5´42´´ de Marlene Reusser, quien se quedó con el título mundial.

Por su parte, la otra pedalista nacional en competencia, Sara Roel, terminó en la posición 33 con una marca de 7´29´´ de la puntera de la competencia.

Isaac del Toro y Romina Hinojosa se conocieron durante el Tour de l’Avenir 2023, una de las competencias que reúne a ciclistas jóvenes de distintas partes del mundo.

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Aunque competían en categorías diferentes, ambos coincidieron durante su estancia en el mismo hotel. La convivencia les permitió descubrir intereses en común, dentro y fuera de las rutas.

La amistad que comenzó en aquella competencia se transformó con el tiempo en una relación sentimental. Desde entonces, los dos han acompañado sus procesos de preparación y sus participaciones en carreras internacionales.

Del Toro ha compartido en diversas ocasiones imágenes junto a Hinojosa en Instagram. Las publicaciones muestran entrenamientos, viajes, competencias y momentos de su vida personal.

La pareja mantiene sus carreras en desarrollo dentro del ciclismo profesional. Mientras cada uno busca avanzar en su categoría, también ha mostrado respaldo mutuo durante sus compromisos deportivos.

El resto del calendario en el Mundial de Ciclismo

Este es el calendario de competencias para los atletas mexicanos en el Mundial de Ciclismo. (REUTERS/Jean Bizimana)
Este es el calendario de competencias para los atletas mexicanos en el Mundial de Ciclismo. (REUTERS/Jean Bizimana)

A continuación te presentamos el calendario completo de competencias para que no pierdas detalle de lo que suceda con Isaac del Toro:

Domingo 20 de septiembre

  • Contrarreloj élite femenil individual.
  • Contrarreloj élite varonil individual.

Lunes 21 de septiembre

  • Contrarreloj Sub-23 femenil individual.
  • Contrarreloj Sub-23 varonil individual.

Martes 22 de septiembre

  • Contrarreloj por equipos, relevo mixto.
  • Contrarreloj júnior varonil.
  • Contrarreloj júnior femenil.

Jueves 24 de septiembre

  • Carrera Sub-23 femenil.
  • Carrera júnior varonil.

Viernes 25 de septiembre

  • Carrera Sub-23 varonil.
  • Carrera júnior femenil.

Sábado 26 de septiembre

  • Carrera élite femenil.

Domingo 27 de septiembre

  • Carrera élite varonil.

El Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta UCI Montreal 2026 se disputará durante ocho días y contará con una delegación mexicana integrada por representantes de distintas generaciones, con Isaac del Toro como uno de los principales nombres del equipo nacional.

Todas las pruebas podrán verse a través de las pantallas de ESPN y Disney+ con Plan Premium.

Atletas mexicanos que participan en el Campeonato Mundial

Texto alternativo: Cisneros llega después de tener un gran cierre de temporada tras finalizar en el 17º puesto en la prueba en línea júnior del Mundial de Ciclismo 2025 y proclamándose, también su categoría de edad, campeón nacional mexicano en línea y subcampeón nacional contrarreloj.
A sus 18 años, Said Cisneros da un gran paso en su carrera tras destacar durante dos temporadas con el AR Monex Pro Cycling Team, el mismo equipo que impulsó la carrera de Isaac del Toro. (X: @ar_procycling)

A continuación, te presentamos la lista de atletas mexicanos que se encuentran participando en el Mundial de Ciclismo:

Élite varonil

  • Eder Frayre
  • Isaac del Toro
  • Edgar Cadena
  • Ulises Castillo
  • Carlos García
  • Antonio Escárcega
  • Tomás Aguirre

Élite femenil

  • Romina Hinojosa
  • Yareli Salazar
  • Andrea Fregoso
  • Sara Roel

Sub-23 varonil

  • Sebastián Ruiz
  • Said Cisneros
  • Leo Cisneros
  • José Juan Prieto
  • José Antonio Prieto
  • Michael Zárate

Sub-23 femenil

  • Mayte Zamudio
  • Fernanda Zárate
  • Gissel Borrón
  • Atzi Paola

Contrarreloj por equipos, relevo mixto

  • Romina Hinojosa
  • Andrea Fregoso
  • Yareli Salazar
  • Edgar Cadena
  • Sebastián Ruiz
  • Tomás Aguirre

Ulises Castillo y Mayte Zamudio serán suplentes.

Júnior femenil

  • Nabyenka Bareño
  • Natalia Pineda Soto
  • Gaetana Alhach Sjogren

Júnior varonil

  • José Emilio Rodríguez Delgado
  • Daniel Santiago Moreno García
  • Omar Andrade Fernández

Con esto, los atletas nacionales buscarán poner el nombre de México en lo más alto.

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