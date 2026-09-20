México

Buscan a cuatro jóvenes desaparecidos en Zapopan: reportan posible “levantón”

Vecinos y familiares aseguraron haber escuchado detonaciones de arma de fuego previo a su desaparición

Jóvenes desaparecidos Jalisco
Foto: Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco
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Cuatro jóvenes fueron reportados como desaparecidos luego de que sus familiares no volvieron a saber de ellos tras encontrarse reunidos en un domicilio de Zapopan, Jalisco.

Las fichas de búsqueda de los cuatro hombres fueron difundidas este viernes por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado para dar con su localización, luego de que sus familiares dejaron de tener comunicación con ellos desde la noche del pasado 14 de septiembre.

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Los jóvenes, que van desde los 18 hasta los 20 años de edad, fueron vistos por última vez en la colonia Arenales Tapatíos. De acuerdo con reportes, fueron vistos por última vez en un domicilio de la referida colonia, donde presuntamente se registró una balacera.

Imagen ilustrativa.(X/@JCMunguiaA92)
Imagen ilustrativa.(X/@JCMunguiaA92)

Se trata de Jorge Daniel Camacho Flores, de 19 años de edad; Alan Osiel Zaragoza Mendoza, de 18 años; Dilan Federico Ramírez Zavala, de 19 años, y José Carlos González Vázquez, de 20 años.

Familiares relataron a Milenio que un grupo de sujetos armados habría arribado al domicilio para privarlos de la libertad: “Lo que sabemos hasta ahorita es que ellos estaban ahí tomando en la calle Estaños, número 122, y llegaron, los balacearon y se los llevaron”, dijo Claudia Flores al medio referido.

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Hasta el momento las autoridades no han confirmado si los cuatro jóvenes pudieron ser privados de la libertad cuando se encontraban en el domicilio, ni han brindado información acerca del caso.

¿Qué se sabe de los jóvenes desaparecidos?

De acuerdo con las fichas de búsqueda, Jorge Daniel Camacho Flores vestía el día de su desaparición una sudadera negra con la leyenda “alo”, pantalón de mezclilla negro y tenis negros con blanco “Balenciaga”.

El joven de 19 años de edad tiene cabello lacio, corto y color negro, es de complexión delgada, tiene una estatura de 1.50 metros y presenta como señas particulares un lunar en la mejilla del lado derecho, pecas en el rostro, marcas de acné en el rostro y espalda, así como un hundimiento en la parte central del pecho y una cicatriz en la rodilla derecha.

Jóvenes desaparecidos en Jalisco
Foto: Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco

José Carlos González Vázquez, de 20 años de edad, vestía el día de los hechos una platera de manga corta color blanco con el logotipo de “Jordan” en color rojo y puntos negros, pantalón de mezclilla azul marino rasgado, tenis tipo bota color negro de marca “Polo”, un rosario negro con dije de San Judas Tadeo y dos pulseras tejidas: una azul y otra verde.

El joven es de cabello lacio color castaño y mide 1.70 metros. Como señas particulares tiene pecas en el cuello de lado izquierdo, perforaciones en ambas orejas y diversos tatuajes: uno en la mano izquierda parte externa y antebrazo izquierdo de un ángel junto con un morral de dinero, un ojo con cadenas y signos de pesos, en la muñeca derecha la imagen de 3 diablos y el número 666, así como uno en el antebrazo derecho de calaveras.

Jóvenes desaparecidos Zapopan, Jalisco
Foto: Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco

Dilan Federico Ramírez Zavala, de 19 años, vestía sudadera con capucha color negro y blanco “Dior”, camisa negra con logo de “Cuidado con el perro”, pantalón de mezclilla y tenis en color negro. Además, llevaba una gorra negra con tres cruces doradas, una cadena de cuentas de plástico blancas con un dije de la Santa Muerte y un reloj de acero con piedras.

El joven es de complexión delgada, tiene una estatura de 1.70 metros y cuenta con tatuajes en diversas partes del cuerpo: uno atrás de la oreja izquierda de la imagen de “Playboy”, un logotipo de Batman en el cuello con la fecha 2026, una imagen de la Santa Muerte en el lado izquierdo del pecho que también lleva en el antebrazo derecho, entre otros.

Jóvenes desaparecidos Zapopan, Jalisco
Foto: Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco

Alan Osiel Zaragoza Mendoza, de 18 años, llevaba una camisa negra marca “Boss”, pantalón negro, tenis negros “Nike”, gorra y rosario negro con rojo con chaquiras e imagen de la santa muerte.

El joven es de complexión atlética, mide 1.60 metros y es de tez morena clara. Como señas particulares cuenta con cicatrices en la barbilla, dos en la cabeza y una en la ceja izquierda. Además, tiene en la mano izquierda un tatuaje de medusa y en el dedo anular de la mano derecha una cara feliz.

Jóvenes desaparecidos en Zapopan
Foto: Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco

Sus desapariciones se dan en un contexto de constantes denuncias de reclutamiento forzado por parte del crimen organizado, luego de que los jóvenes reciben ofertas de trabajo e indicaciones para trasladarse fuera del estado.

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