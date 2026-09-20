Anticipan “mega fraude” como el de Aaron Mercury en La Casa de los Famosos: Kariana Torres podría ser eliminada hoy (RS)

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Karina Torres podría ser eliminada este 20 de septiembre de La Casa de los Famosos México 4, durante la gala en la que se define al octavo habitante que abandona el reality.

Una conversación entre amigas de la licenciada alimenta una teoría sobre su posible salida, pese a que encuestas no oficiales la colocan entre las participantes con mayor respaldo en redes sociales. El caso revive las acusaciones de fraude que surgieron tras la eliminación de Aarón Mercury.

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La placa final de nominados quedó integrada por Karina Torres, Ese Pérez, Memo Schutz, Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia. Mariana Ochoa salió de la zona de riesgo después de obtener la salvación.

La votación oficial permanece abierta durante las pregalas, galas y postgalas del programa. Los seguidores pueden votar desde el sitio oficial de La Casa de los Famosos México o mediante el código QR que aparece en las transmisiones de Canal 5, Las Estrellas y ViX.

Evelyn menciona que el hermano de Karina Torres irá a la gala

La especulación comenzó con un video difundido en redes sociales y retomado por el creador de contenido Kevin Portillo. En la grabación aparecen varias amigas de Karina Torres durante una reunión previa a la gala de eliminación.

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Evelyn, una de las amigas de la habitante, comenta que también invitaron al hermano de Karina Torres. La joven explica que ella acudiría a la pregala, mientras el familiar estaría en el foro durante la transmisión principal.

“También invitaron al hermano de Karina, me dijeron que yo voy a la pregala y el hermano va a la gala”, dice Evelyn en el material que circula en TikTok.

Evelyn menciona que el hermano de Karina Torres irá a la gala (Redes Sociales)

Otra de las mujeres responde: “La va a recibir, di”. La frase fue interpretada por parte de los seguidores como una referencia a que el hermano de Karina Torres acudiría para recibirla tras una eventual eliminación.

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Evelyn reacciona al comentario y señala: “Es lo que se me hace bien raro”. El intercambio no confirma que la licenciada vaya a abandonar el programa ni presenta información atribuida a la producción.

Las encuestas de redes colocan a Karina Torres entre las favoritas

Una de las participantes de la conversación también menciona que leyó en TikTok una versión sobre la posible salida de Karina Torres. Al mismo tiempo, recuerda que las encuestas difundidas por cuentas de seguidores colocan a la habitante con una base amplia de apoyo.

Esos sondeos no representan el resultado oficial. Las dinámicas publicadas en TikTok, X, Instagram y grupos de Facebook funcionan como un indicador de conversación digital, pero no sustituyen el conteo de votos realizado por la plataforma del reality.

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La posibilidad de que Karina Torres salga pese a esas mediciones motivó mensajes de inconformidad entre usuarios. Algunos seguidores anticipan que una eliminación de la licenciada podría provocar acusaciones de un supuesto “mega fraude”.

La conversación adquiere fuerza porque la gala ocurre en la recta final de la cuarta temporada. La salida de uno de los cinco nominados reducirá el grupo de habitantes que continúa en competencia por el premio del programa.

Kevin Portillo retoma la teoría antes de la eliminación

Kevin Portillo retomó el video y planteó que la producción podría sorprender al público durante la gala. El influencer recordó que otras eliminaciones de La Casa de los Famosos México han generado reacciones entre los seguidores.

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El creador de contenido sostiene que la producción “siempre hace lo que quiere”, en referencia a la posibilidad de que el resultado de la noche no coincida con la percepción de popularidad que muestran algunas encuestas digitales.

La teoría no cuenta con una confirmación de Televisa, ViX ni de los canales oficiales de La Casa de los Famosos México. Hasta antes de la gala, Karina Torres permanece en la placa y depende del voto del público para continuar en el programa.

La salida de la licenciada sería una de las eliminaciones más comentadas de la temporada por el respaldo que ha mostrado en redes sociales. Sus seguidores mantienen campañas para pedir votos antes del cierre de las líneas de participación.

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(Captura de pantalla)

Aarón Mercury deja acusaciones contra ViX y la producción

Las sospechas sobre Karina Torres se relacionan con la polémica que surgió tras la salida de Aarón Mercury. El influencer fue eliminado pese a que su comunidad digital destacaba su presencia en TikTok, donde suma más de 17 millones de seguidores.

Tras aquella gala, usuarios cuestionaron que Aarón Mercury fuera superado por participantes con menor respaldo percibido en redes. Parte de la conversación se concentró en capturas de pantalla, encuestas de fanáticos y publicaciones que exigían explicaciones a la producción.

También hubo reportes de seguidores que aseguraban haber tenido fallas o bloqueos durante las votaciones en ViX. Esos señalamientos no comprobaron una alteración del resultado oficial, aunque alimentaron una campaña de críticas contra la plataforma y la productora Rosa María Noguerón.

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En X circularon llamados a cancelar suscripciones de ViX Premium y mensajes que acusaban una presunta manipulación de porcentajes. Los usuarios también relacionaron la eliminación con cuestionamientos que Aarón Mercury había hecho sobre algunas dinámicas del reality.

Karina Torres depende del voto oficial de este 20 de septiembre

Karina Torres puede recibir votos desde la sección “Vota” del sitio oficial de La Casa de los Famosos México. Los espectadores deben seleccionar la fotografía de la participante y confirmar su apoyo durante los periodos habilitados por la producción.

Los usuarios con una suscripción ViX Premium pueden tener acceso a votos adicionales o a dinámicas específicas, de acuerdo con las condiciones que muestra la plataforma durante las transmisiones.

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La gala de este domingo 20 de septiembre definirá si Karina Torres continúa en competencia junto con Ese Pérez, Memo Schutz, Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia, o si la teoría difundida a partir del video de sus amigas se convierte en la octava eliminación de la temporada.