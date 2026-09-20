México

Madres buscadoras de Baja California Sur piden a Sheinbaum crear Comisión de Víctimas y federalizar búsquedas

Las buscadoras denuncian que el estado es el único en el país que no tiene una Comisión, acusan que actualmente dependen de una oficina sin poder ni recursos

Un documento dirigido a Claudia Sheinbaum, fechado el 19 de septiembre de 2024 en La Paz, Baja California Sur, expone peticiones de colectivos de búsqueda relativas a la atención a víctimas y la intervención federal. Las imágenes muestran a personas congregadas con gorras blancas durante un acto público al aire libre frente a un escenario con la imagen institucional del Gobierno de México.

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El colectivo buscador Búsqueda x La Paz asistió al evento de rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “Honestidad y Resultados”, en Baja California Sur con el objetivo de entregar a la mandataria un escrito.

Los buscadores denunciaron que en cinco municipios no existe la Comisión Ejecutiva de Víctimas en el estado, la falta de avances en las carpetas de investigación y que durante nueve años solo han judicializado siete carpetas.

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“Necesitamos avances, más de 300 cuerpos localizados por las madres buscadoras en el estado”, comentó una integrante del colectivo a través de una transmisión directa.

Las desapariciones en la entidad han dejado a muchas víctimas, entre ellas madres que ahora asumen la crianza de hijos solas; por casos como estos, afirman las buscadoras, ejemplifican la urgencia de conformar una Comisión Ejecutiva estatal. Baja California Sur “es el único estado a nivel nacional que no tenemos”.

El colectivo señala que como no existe Comisión, el gobierno no apoya a las familias con gastos de traslado, hospedaje o alimentación. Si una madre necesita viajar a la Ciudad de México para que la Fiscalía General de la República (FGR) revise su caso, tiene que pagarlo todo de su propio bolsillo.

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Para ilustrar la negligencia que existe en la entidad, relataron un incidente ocurrido el 18 de septiembre, donde una de sus integrantes viajó desde Sinaloa para recibir los restos de su esposo y las autoridades solo le notificaron por videollamada, sin brindarle apoyo psicológico ni legal que la ley marca. Fueron las propias madres del colectivo quienes tuvieron que acompañarla y guiarla para que no quedara desamparada.

Madres buscadoras piden el regreso de sus hijos

Mientras Claudia Sheinbaum rendía cuentas y hacía anuncios de proyectos e inversiones al pueblo de Baja California Sur, las madres buscadoras cuestionaban a la mandataria: “¿Dónde están los desaparecidos?”.

Un grupo de personas toma la mano de otra formando un círculo alrededor de carteles con fotos en el suelo de una plaza pública
Un grupo de colectivos de madres buscadoras realiza un acto de protesta con fotografías de personas desaparecidas para exigir acciones al gobierno de México. (Búsqueda x La Paz)

Cuando Sheinbaum dijo que “pueden haber problemas, entre mexicanos los solucionamos”, miembros del colectivo dijeron en una transmisión directa: “¡Mentira, ¿y los desaparecidos?“, le gritaron a la presidenta que durante el 2025 se reportó un alza en personas desaparecidas.

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