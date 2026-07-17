Joven mexicana descubre tienda en Japón con perfumes inspirados en personajes de anime y se vuelve viral

El video acumuló miles de reproducciones y comentarios, consolidándose como uno de los contenidos más compartidos de la semana dentro de la comunidad otaku.

Un viaje por Japón terminó convirtiéndose en un fenómeno viral para una creadora de contenido mexicana, quien sorprendió a miles de usuarios al mostrar una de las tiendas más peculiares que encontró durante su recorrido: un establecimiento donde venden perfumes inspirados en personajes de anime.

El video, compartido en redes sociales, rápidamente comenzó a circular entre la comunidad otaku debido al original concepto del negocio, que busca recrear el aroma que tendrían algunos de los protagonistas más populares de la animación japonesa si existieran en la vida real.

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Durante su visita, la joven explicó que el establecimiento cuenta con enormes vitrinas decoradas con ilustraciones y tarjetas de distintos personajes. Debajo de cada una se encuentra una fragancia diseñada especialmente para representar la personalidad y esencia de cada protagonista mediante un aroma exclusivo.

"Huele a pájaro sexy", fue una de las frases que más llamó la atención durante su visita a un establecimiento dedicado a los fans del anime. (Ilustración: Jovani Pérez)

Aunque los frascos originales permanecen protegidos detrás de cristales, la tienda permite que los visitantes prueben pequeñas muestras colocadas frente a cada exhibidor, lo que convierte la experiencia en una de las principales atracciones para los aficionados al anime.

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Desde los primeros segundos del recorrido, la influencer dejó claro que estaba emocionada por descubrir cómo “olerían” algunos de sus personajes favoritos.

“Nunca pensé decir esto, pero siempre he querido oler a este hombre. Vamos a oler hombres de anime”, comentó entre risas al comenzar a recorrer el establecimiento.

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Uno de los momentos que más comentarios generó ocurrió cuando decidió probar la fragancia inspirada en Hawks, uno de los personajes más populares de My Hero Academia.

(Instagram / @notzaarah)

Antes de percibir el aroma, reconoció que no sabía qué esperar de la experiencia.

“No sé si estoy espiritualmente lista para esto. Huele a pájaro sexy”, dijo mientras reaccionaba con sorpresa, provocando las risas de quienes posteriormente vieron el video.

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Más adelante continuó explorando otros perfumes hasta llegar al inspirado en Bakugo, otro protagonista del mismo anime.

Tras probar la muestra, volvió a compartir su impresión con los seguidores.

“Huele a caramelo quemado, pero fresco de alguna manera. No sé cómo le hacen para que sí neta sí huela al personaje.”

Las reacciones espontáneas de la creadora fueron uno de los elementos que más llamaron la atención del público, aunque también despertó curiosidad el concepto comercial detrás de este tipo de establecimientos.

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(Instagram / @notzaarah)

En Japón existen numerosas tiendas dirigidas al público otaku, donde además de figuras de colección, ropa, accesorios y artículos exclusivos, también se comercializan productos que buscan ampliar la experiencia de los fanáticos mediante elementos sensoriales.

Las fragancias temáticas forman parte de esa estrategia, ya que intentan representar la personalidad de cada personaje a través de distintas combinaciones de aromas, convirtiendo un perfume en una pieza de colección para los seguidores del anime.

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Durante el recorrido, la joven incluso decidió elaborar una especie de clasificación personal para determinar cuáles personajes tenían las fragancias que más le gustaron y cuáles no lograron convencerla.

(Instagram / @notzaarah)

El video provocó un intenso debate en redes sociales.

Mientras algunos usuarios confesaron que les parecía una idea extraña imaginar el aroma de personajes ficticios, otros aseguraron que ese tipo de detalles demuestra el nivel de creatividad con el que la industria japonesa desarrolla productos para satisfacer a los seguidores del anime.

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Entre los comentarios que más se repitieron destacaron mensajes como:

“Ahora necesito saber a qué huele mi personaje favorito.”

“Japón siempre encuentra una manera nueva de sorprender a los fans del anime.”

“Lo de ‘huele a pájaro sexy’ me hizo reír demasiado.”

Gracias a la originalidad del establecimiento y a las divertidas reacciones de la creadora de contenido, el video acumuló miles de reproducciones en muy poco tiempo, convirtiéndose en uno de los contenidos más compartidos de la semana entre los aficionados al anime. Además de mostrar una curiosidad poco conocida fuera de Japón, el recorrido volvió a demostrar cómo la cultura otaku continúa encontrando nuevas formas de sorprender a sus seguidores alrededor del mundo.

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