Cómo hacer un perfume natural usando cáscaras de naranja y mandarina

Un frasco de vidrio oscuro con cáscaras de naranja y mandarina sumergidas en alcohol se presenta con gotas de condensación en su exterior sobre una superficie de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Preparar un perfume natural en casa con cáscaras de mandarina y naranja ofrece una alternativa sencilla y accesible para quienes buscan aromas frescos sin recurrir a químicos industriales.

Este método aprovecha los aceites esenciales presentes en las frutas para crear fragancias personalizadas, utilizando ingredientes que suelen estar al alcance en cualquier cocina.

La elaboración casera permite experimentar con distintas combinaciones y concentraciones, adaptando el resultado a las preferencias de cada persona.

Unas manos vierten líquido con un embudo en un frasco de vidrio oscuro, elaborando un perfume artesanal con cáscaras de cítricos frescas sobre una mesa de madera clara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de usar perfume hecho de manera natural

Algunos de los principales beneficios de usar perfume hecho de manera natural son:

Evita químicos sintéticos : Los perfumes naturales no contienen compuestos artificiales como ftalatos, parabenos o fijadores sintéticos, que pueden causar irritaciones o alergias en pieles sensibles.

Aroma más suave y auténtico : Los aceites esenciales y extractos naturales ofrecen fragancias menos invasivas y con matices más frescos, cercanos al olor original de las plantas y frutas.

Menor impacto ambiental : La elaboración casera o artesanal reduce el uso de envases plásticos y el consumo de recursos industriales, generando menos residuos y contaminación.

Personalización : Permite ajustar la intensidad y combinación de aromas, adaptando la fragancia al gusto personal o necesidades específicas.

Apto para veganos : Los perfumes naturales pueden elaborarse sin ingredientes de origen animal ni pruebas en animales, lo que los hace adecuados para quienes buscan opciones veganas o cruelty free.

Beneficios aromaterapéuticos: Algunos aceites y esencias naturales, como los cítricos, aportan efectos relajantes, energizantes o revitalizantes, contribuyendo al bienestar emocional.

Unas manos vierten perfume filtrado en un frasco con embudo pequeño, en una mesa con cáscaras de cítricos y otros recipientes para la elaboración artesanal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer un perfume natural usando cáscaras de naranja y mandarina

Aquí tienes una guía sencilla para preparar un perfume natural usando cáscaras de naranja y mandarina:

Materiales

Cáscaras frescas de naranja y mandarina (bien lavadas)

Alcohol etílico (puede ser de 70 o 96 grados, de uso cosmético o alimenticio)

Agua destilada

Frasco de vidrio con tapa hermética (preferentemente oscuro)

Colador o tela fina

Botella de vidrio pequeña con atomizador

Instrucciones

Preparar las cáscaras Pela las naranjas y mandarinas tratando de evitar la parte blanca (albedo), ya que puede dar un aroma amargo. Corta las cáscaras en tiras o trozos pequeños. Maceración Coloca las cáscaras en el frasco de vidrio y cúbrelas con alcohol hasta que queden bien sumergidas. Cierra el frasco y guárdalo en un lugar fresco y oscuro durante 10 a 15 días. Agita el frasco cada dos días para ayudar a extraer los aceites aromáticos. Filtrado Pasados los días de maceración, cuela el líquido usando un colador fino o tela para eliminar las cáscaras. Mezcla y reposo Mezcla el extracto obtenido con un poco de agua destilada. La proporción recomendada es 3 partes de extracto por 1 parte de agua, pero puedes ajustar la intensidad a tu gusto. Vuelve a guardar la mezcla en un frasco limpio y deja reposar 2 días más en un lugar fresco y oscuro. Envasado Vierte el perfume en la botella con atomizador, ¡y listo!

Un frasco de vidrio oscuro con cáscaras de naranja y mandarina sumergidas en alcohol se presenta con gotas de condensación en su exterior sobre una superficie de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos

Puedes añadir unas gotas de aceite esencial de naranja o mandarina para intensificar el aroma.

Si quieres que el aroma dure más, agrega unas gotas de glicerina vegetal.

Guarda el perfume lejos de la luz y el calor.