México

“De novio pasé a tener novia”: María José destapa cómo terminó su romance con Apio Quijano

La cantante recordó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante el breve noviazgo que mantuvo con su entonces compañero de Kabah y cómo su vínculo terminó transformándose en una amistad

Apio Quijano María José
Apio Quijano y María José sostuvieron un romance en su adolescencia (Foto: Instagram)
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María José volvió a abrir el baúl de los recuerdos para hablar de una etapa muy particular de su juventud: el romance que sostuvo con Apio Quijano, su compañero en Kabah. En entrevista exclusiva con Gustavo Adolfo Infante, la cantante recordó con humor aquella relación que nació cuando ambos eran muy jóvenes y compartían gran parte de su vida dentro de la agrupación.

La Josa explicó que conocía a Apio desde que eran niños. “Yo conocí al Apio cuando el Apio tenía… si yo tenía nueve, el Apio tenía ocho o siete años”, recordó entre risas. Con el paso del tiempo, aquella amistad infantil se transformó en un noviazgo breve, marcado por la curiosidad y la exploración propia de esa etapa de sus vidas.

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Aunque durante la conversación surgieron preguntas sobre cuánto duró aquel romance, María José no pudo precisar una cifra. Primero mencionó que pudieron haber sido varios meses, pero después redujo el tiempo y explicó que la relación tuvo una primera etapa de noviazgo antes de convertirse nuevamente en una amistad muy cercana.

De compañeros de Kabah a una historia de amor

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María José y Apio Quijano formaron parte de la alineación de Kabah, agrupación mexicana que comenzó su trayectoria en la década de los noventa y que se convirtió en uno de los referentes del pop mexicano de aquella generación. Dentro de ese entorno de ensayos, presentaciones y convivencia constante también surgió el romance entre ambos.

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La cantante contó que un día Apio le planteó directamente la posibilidad de intentar algo más. “Oye, pues ¿qué onda? Pues, pues si quieres, sí, órale, va, venga”, recordó sobre el momento en que aceptó comenzar aquella relación.

Sin embargo, el noviazgo no tardó en cambiar de rumbo. “Después dije, pues como que esta relación está yendo na’ más pa’ un lado”, relató María José. Con el tiempo, comenzó a sentir que la dinámica entre ellos se parecía más a la que tenía con una amiga: “Sentía que estaba con mi amiga”.

“Se le apagó la flama”: así terminó el romance

Una artista que son su música, talento y energía se ha consolidado dentro del gusto del público
La cantante también conocida como "La Josa" cumple 50 años de vida. (Jovani Pérez/ Infobae)

Cuando Gustavo Adolfo Infante le preguntó si fue entonces cuando se dio cuenta de la orientación sexual de Apio, María José respondió desde el recuerdo de aquella época y describió cómo percibía el cambio en su relación.

“Pues yo me di cuenta que ya más bien no le interesaba tanto, pues aquello y más bien era de vamos a hacernos faciales”, contó entre risas. Después resumió lo ocurrido con una expresión que provocó la reacción de ambos: “Se le apagó la flama”.

La cantante, sin embargo, dejó claro que sí hubo atracción entre ellos. “Claro que hubo flama y muy bien”, aseguró. También recordó que Apio llegó a decirle que ella había sido la única. “Y me dice: ‘Fuiste la única’”, relató, para después responderle con su característico sentido del humor: “Pues no sé si es bueno o malo, güey”.

Una amistad que sobrevivió al romance

Apio Quijano defiende su postura ante los ataques de algunos fandoms
Apio Quijano defiende su postura ante los ataques de algunos fandoms de La Casa de los Famosos México. IG:apioquijano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lejos de presentar aquella historia como un conflicto, María José habló con cariño de Apio y destacó que actualmente mantienen una buena relación. “Me llevo superbien con él”, afirmó durante la entrevista, dejando claro que aquel episodio quedó como parte de una historia compartida.

La cantante también recordó que en su juventud veía las relaciones de una manera muy distinta. Al hablar sobre su pasado sentimental, reconoció: “Yo era muy infiel, pero pues de chavita”, y explicó que se refería a cuando tenía alrededor de 18 o 19 años.

Con humor, recordó que para ella en aquella época incluso un beso podía representar una infidelidad. “Para mí la infidelidad era ya darle un beso a alguien más”, explicó. En contraste, aseguró que actualmente está feliz con su esposo y destacó que llevan 22 años juntos: “Estoy muy feliz con mi marido, me volví a casar con él después de veinte años”. Así, aquel fugaz romance con Apio quedó para María José como un recuerdo de juventud que, con el paso de los años, terminó convertido en una amistad marcada por el cariño, las bromas y la confianza.

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