México

Receta de avena de manzana con canela: fácil y rápida para un desayuno saludable listo en 5 minutos

Este plato es muy popular entre quienes valoran la tradición mediterránea y los ingredientes naturales

Plato hondo con avena y tajadas de manzana - (Imagen Ilustrativa Infobae
Plato de desayuno saludable mostrando avena cocida y manzana cortada en trozos, adornado con canela - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Despertar con un desayuno saludable no tiene por qué ser aburrido. La avena de manzana con canela reúne lo mejor del sabor casero y la rapidez, perfecta para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al placer.

Este plato es muy popular entre quienes valoran la tradición mediterránea y los ingredientes naturales.

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La combinación de avena, manzana y canela no solo resulta reconfortante, sino que evoca recuerdos de meriendas familiares y encaja de maravilla con un café solo o un jugo de naranja recién exprimido.

Plato hondo con avena y tajadas de manzana - (Imagen Ilustrativa Infobae
Plato de desayuno saludable mostrando avena cocida y manzana cortada en trozos, adornado con canela - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de avena de manzana con canela

La avena de manzana con canela es una preparación sencilla que se cocina en pocos minutos al fuego o en microondas.

Se trata de cocer copos de avena en leche o bebida vegetal, incorporando trozos de manzana y un toque de canela molida. El resultado es una papilla cremosa y aromática, ideal para empezar el día con energía y sabor.

Tiempo de preparación

  • Total: 5 minutos
  • Preparación: 2 minutos
  • Cocción: 3 minutos

Ingredientes

  1. 40 g de copos de avena
  2. 200 ml de leche (o bebida vegetal)
  3. 1 manzana pequeña (tipo golden o reineta)
  4. 1 cucharadita de canela en polvo
  5. 1 cucharadita de miel (opcional)
  6. 1 pizca de sal

Cómo hacer avena de manzana con canela, paso a paso

  1. Pelar y trocear la manzana en dados pequeños para que se cocine rápido.
  2. En un cazo, verter la leche y la avena junto con una pizca de sal.
  3. Añadir los trozos de manzana y la canela en polvo.
  4. Calentar a fuego medio, removiendo constantemente hasta que la avena espese y la manzana esté tierna (aprox. 3 minutos). Si lo haces en microondas, programa 2 minutos, remueve y añade 1 minuto más.
  5. Retirar del fuego. Si lo prefieres más dulce, añadir la miel y mezclar bien.
  6. Servir caliente en un bol. Puedes decorar con más canela o unas láminas de manzana fresca.
Infografía sobre la preparación de avena con manzana y canela que incluye ilustraciones de cada paso y tiempos de cocción.
Una infografía de Infobae detalla los pasos, ingredientes y tiempos de cocción para preparar avena con manzana y canela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos: Es clave remover durante la cocción para evitar que la avena se pegue. Si quieres una textura más ligera, añade un poco más de leche al final. Usa manzana tipo golden para un resultado más jugoso.

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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

1 bol individual (1 porción).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Energía: 180-200 kcal
  • Hidratos de carbono: 35 g
  • Proteínas: 5 g
  • Grasas: 3 g
  • Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se puede guardar en la nevera, tapado, hasta 2 días. Para recuperar la textura, añade un poco de leche y calienta antes de servir.

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