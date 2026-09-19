Sheinbaum reconoce infiltración del crimen organizado entre pobladores de Guerrero

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoce la infiltración del crimen organizado en la zona alta de Guerrero (Crédito: Facebook - IRZA Agencia de Noticias)

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que Guerrero enfrenta una situación particular por la presencia de grupos delictivos, especialmente en la región de La Montaña, donde algunas organizaciones criminales han logrado vincularse con sectores de la población.

La mandataria explicó en su conferencia matutina, que el gobierno federal mantiene una estrategia para atender a las comunidades afectadas por la violencia y el desplazamiento, con acciones que combinan seguridad, diálogo, programas sociales y apoyo a las actividades productivas.

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“Particularmente que Guerrero tiene una situación especial, hay algunos grupos delictivos, particularmente en la montaña, que de alguna manera se vincularon con sectores de la población”, destacó la mandataria

Sheinbaum señaló que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, trabaja en coordinación con el gobierno de Guerrero para atender directamente a las personas desplazadas de sus comunidades.

“Hay otra zona de la montaña, no particularmente donde se dio esta situación ayer (Mochitlán y Quechultenango), en donde la Secretaría de Rosa Icela está coordinando un trabajo muy importante. Hubo población desplazada en otros municipios, a partir de la solicitud de la gente, se entró por parte de Secretaría de Gobernación en coordinación con el Gobierno del Estado”, explicó Sheinbaum.

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Gobierno busca facilitar el regreso de desplazados en Guerrero

Claudia Sheinbaum dijo que Guerrero tiene una situación particular de violencia desde hace tiempo y se está atendiendo (Foto: Presidencia)

La presidenta indicó que uno de los objetivos principales es generar las condiciones de seguridad necesarias para que las familias que abandonaron sus comunidades puedan regresar.

Explicó que el proceso debe comenzar con la pacificación de las zonas afectadas y posteriormente avanzar hacia la recuperación de las condiciones de vida de la población.

“Primero se pacifica para que la gente pueda regresar en la medida de lo posible a sus comunidades. A través del diálogo”, destacó.

Sin embargo, aclaró que cuando existen grupos delictivos responsables de generar violencia, las autoridades también actúan mediante las órdenes de aprehensión correspondientes para buscar su detención.

“Cuando hay grupos delictivos, evidentemente hay órdenes de aprensión y se busca la detención de quien está generando la violencia y se hace también de manera responsable para no generar un enfrentamiento en las zonas”, señaló.

De acuerdo con Sheinbaum, en uno de los casos atendidos por las autoridades las poblaciones desplazadas ya pudieron regresar a sus comunidades, mientras que el gobierno mantiene acciones para atender sus necesidades.

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Buscan evitar que delincuencia recupere presencia social

El gobierno federal busca evitar que delincuencia obtenga el apoyo social en Guerrero (Foto: @IsaLP_)

La estrategia federal, explicó la presidenta, no se limita a las acciones de seguridad, pues también contempla atender las condiciones que pueden favorecer que grupos delictivos obtengan respaldo o presencia entre la población.

Sheinbaum señaló que el objetivo es recuperar esa base social mediante una intervención integral que incluya educación, salud, programas de bienestar y oportunidades productivas.

“Por eso es la atención a las causas”, sostuvo la presidenta, al explicar que se trabaja con niñas, niños, adolescentes y jóvenes, además de atender las necesidades de las familias.

La mandataria agregó que personal de la Secretaría de Gobernación permanece en algunas de las comunidades para dar seguimiento directo a las necesidades de la población.

Sequía afecta producción de maíz y frijol

Zona de desastre sequía Guerrero campo (especial)

Sheinbaum explicó que determinadas zonas han registrado condiciones de sequía que afectaron la producción agrícola, por lo que el gobierno federal comenzó a proporcionar apoyos para cubrir las necesidades de alimentación de las familias.

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Entre las acciones mencionó la entrega de maíz y frijol, debido a que los habitantes no lograron obtener cultivos suficientes.

Además, el gobierno trabaja en el fortalecimiento de actividades productivas que representan una fuente de ingresos para las comunidades.

Uno de los ejemplos señalados por la presidenta es la producción de jamaica, uno de los principales productos de la región, con la intención de incrementar su producción y generar mejores condiciones económicas para las familias.

A estas acciones se suman los programas de Bienestar que reciben habitantes de las comunidades.

Sheinbaum: Guerrero enfrenta una situación particular

La presidenta sostuvo que la problemática de Guerrero no es reciente y requiere una atención específica por las condiciones de violencia, desplazamiento y rezago que enfrentan algunas comunidades.

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La estrategia, afirmó, busca atender simultáneamente la seguridad y las causas sociales y económicas que pueden facilitar la presencia de grupos delictivos.

“Guerrero tiene una situación particular desde hace tiempo y se está atendiendo”, afirmó Sheinbaum.