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Sheinbaum minimiza declaraciones de Alejandro Armenta sobre que mujeres gobiernen municipios inseguros: “Ya cambió la declaración”

La presidenta recordó que en Morena los candidatos se asignan por encuesta

Sheinbaum minimizó los comentarios de Armenta. | Presidencia
Sheinbaum minimizó los comentarios de Armenta. | Presidencia
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La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó las declaraciones que realizó ayer el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, sobre el riesgo que representa, desde su perspectiva, el que una mujer sea candidata a gobernar localidades con presencia de grupos delictivos, como los municipios de Tepeyahualco y Esperanza.

En su conferencia mañanera, la mandataria evitó ampliar la crítica contra Armenta y aseguró que el gobernador ya corrigió sus dichos.

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Aunque reconoció que el planteamiento inicial no fue acertado, insisitió en destacar la rectificación posterior que, según dijo, realizó el mandatario estatal esta mañana.

Asimismo, la presidenta explicó que los candidatos de Morena no son definidos por los gobernadores y afirmó que el partido utiliza encuestas para determinar quién representará a cada espacio.

“Eh, bueno, él mismo corrigió lo que había declarado. Hay otra cosa importante, en el caso de Morena, quien va a ser candidato o candidata de un espacio se decide por encuesta. No lo decide un gobernador o una gobernadora, se decide por encuesta.

“Entonces, si gana una mujer, pues quiere decir que la gente quiere que una mujer vaya ahí y se busca siempre que haya, eh, paridad. Entonces, informo esta parte porque también es importante. Quién decide, pues es la gente, en el caso de Morena”, recalcó.

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Vinculó ese método con la participación ciudadana. Según expuso, el resultado de una medición debe prevalecer si una mujer obtiene el respaldo necesario para competir en una localidad.

“Si gana una mujer, pues quiere decir que la gente quiere que una mujer vaya ahí”, señaló. También indicó que Morena busca mantener la paridad en sus postulaciones.

Sheinbaum insistió en que, dentro de su partido, la definición de las candidaturas recae en la ciudadanía. “Quién decide, pues es la gente, en el caso de Morena”, afirmó.

Alejandro Armenta y los municipios bajo presión delictiva

La consulta surgió luego de que Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, respaldara la decisión del Congreso estatal de nombrar solo a hombres como alcaldes interinos en municipios cuyos presidentes municipales fueron detenidos o enfrentan investigaciones.

El mandatario poblano argumentó que colocar a una mujer al frente de localidades con presencia de grupos delictivos supondría un riesgo.

Sus dichos abrieron cuestionamientos por el criterio aplicado para excluir a mujeres de esos cargos temporales.

Sheinbaum consideró que Armenta modificó su postura tras la polémica.

“Él mismo corrigió lo que había declarado”, respondió ante la primera pregunta.

Cuando se le planteó si las expresiones del gobernador reflejaban machismo dentro del gobierno, la presidenta señaló que Armenta ya había hablado nuevamente sobre el tema.

“Yo creo que él mismo se dio cuenta que no había sido muy afortunada su declaración”, expresó.

Ante la posibilidad de que ella llamara al gobernador para cuestionarlo, Sheinbaum respondió que Armenta ya había rectificado.

“Ya hizo una mejor declaración”, afirmó, y reiteró que su primera expresión “no fue muy afortunada”, concluyó entre risas.

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