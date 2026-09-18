México

La compró en Francia, la conservó por años y luego se arrepintió: así devolvió un coleccionista japonés máscara prehispánica a México

El coleccionista pidió que su identidad no se diera a conocer, pero aseguró que su intención es que la pieza regrese a donde pertenece

El coleccionista mantuvo la máscara bajo su cuidado durante años. La consideró una pieza de “belleza extraordinaria”

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Un coleccionista japonés devolvió a México una máscara prehispánica que compró en Francia, conservó durante varios años por la belleza que le atribuyó y decidió regresar al considerar que debía volver a su lugar de origen y mantenerse resguardada.

La pieza permaneció en Japón durante todo este tiempo. El propietario, cuya identidad se mantuvo en reserva, eligió entregarla cuando reconsideró el destino que debía tener el objeto, así lo dio a conocer Melba María Pría Olavarrieta, embajadora de México en Japón.

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A través de un video publicado en redes sociales, la embajadora mexicana explicó que el coleccionista adquirió la máscara en Francia, donde la compró, sin precisar mayores detalles. Después la llevó a Japón, donde formó parte de su colección personal debido a la impresión que le causó su belleza.

La devolución ocurrió varios años después y fue anunciada el pasado 16 de septiembre, en plenas Fiestas Patrias. Ahí se destacó que el propietario pidió que no se difundiera su nombre, “así de generoso es el mundo”.

El propietario decidió que la máscara debía volver a casa

El coleccionista mantuvo la máscara bajo su cuidado durante años. La consideró una pieza de “belleza extraordinaria”, según se expuso durante la ceremonia en la que fue entregada.

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Con el paso del tiempo, el hombre cambió su postura sobre la posesión de la obra. Consideró que debía regresar a México, donde estaría protegida y podría conservarse como parte del patrimonio cultural del país.

La decisión no estuvo acompañada de una solicitud de reconocimiento público. El propietario pidió anonimato y la entrega se presentó como un acto personal para reparar el recorrido que llevó a la máscara fuera de México.

A través de un video publicado en redes sociales, la embajadora mexicana explicó que el coleccionista adquirió la máscara en Francia, donde la compró, sin precisar mayores detalles.
A través de un video publicado en redes sociales, la embajadora mexicana explicó que el coleccionista adquirió la máscara en Francia, donde la compró, sin precisar mayores detalles.

La pieza había pasado por al menos dos países antes de iniciar su retorno. Fue comprada en Francia, permaneció en Japón y después fue entregada para su traslado a México.

No se precisaron la fecha de compra, el lugar específico donde fue adquirida ni las condiciones de la transacción original. Tampoco se informó la antigüedad de la máscara, la cultura prehispánica a la que perteneció o el sitio del que habría salido.

La entrega fue presentada como un gesto hacia México

Durante el encuentro se señaló que el regreso de la máscara representó una muestra de respeto hacia México y hacia el patrimonio que resguarda. La devolución también fue vinculada con la relación entre ambos países.

La embajadora agradeció al coleccionista por tomar la decisión de desprenderse de una obra que había mantenido durante años. La máscara quedó bajo resguardo para iniciar su retorno. El objetivo planteado durante la entrega fue que permaneciera segura una vez que llegara al país.

La restitución ocurrió sin que se revelara el nombre del hombre que la conservó. Su anonimato formó parte de las condiciones que acompañaron la devolución de la pieza.

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