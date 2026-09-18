México

Jóvenes Construyendo el Futuro: qué incluye el seguro médico para los aprendices

La entrega de las tarjetas se realizó entre el 3 y el 10 de septiembre para quienes iniciaron su capacitación laboral al comienzo del mes

En agosto se abrirá un registro para Jóvenes Construyendo el Futuro (Gobierno de México)
Jóvenes Construyendo el Futuro (Gobierno de México)
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Para quienes buscan incorporarse al mercado laboral y adquirir experiencia, Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece una serie de apoyos durante el periodo de capacitación, entre los que se encuentra un seguro que procura el bienestar de las personas inscritas mientras permanecen en un centro de trabajo, además del respaldo económico.

Los nuevos participantes comenzaron su formación el 1 de septiembre, por lo que también inició el periodo en el que pueden hacer uso de los beneficios asociados a su incorporación, destacando la protección otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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¿Qué cubre el seguro médico de Jóvenes Construyendo el Futuro?

La prestación contempla atención relacionada con enfermedades, por lo que los jóvenes del programa cuentan con protección sanitaria mientras realizan su capacitación. Este beneficio forma parte de las condiciones otorgadas durante su participación en el esquema.

Otro de los ámbitos contemplados corresponde a los riesgos de trabajo. De esta manera, la protección considera situaciones vinculadas con accidentes o circunstancias derivadas de las actividades que llevan a cabo en el espacio donde desarrollan su formación.

La tercera vertiente corresponde a la maternidad, incluida dentro de los servicios proporcionados por el IMSS para quienes forman parte de Jóvenes Construyendo el Futuro. Así, la prestación abarca estos tres rubros mientras dura la estancia de los participantes en el centro de trabajo.

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Tarjeta Bienestar permite recibir el apoyo mensual

La tarjeta Bienestar es el medio previsto para que los nuevos aprendices cobren el apoyo económico que entrega la iniciativa. La entrega de estos plásticos se realizó entre el 3 y el 10 de septiembre para quienes iniciaron su capacitación laboral al comienzo del mes.

Para obtenerla, los beneficiarios tuvieron que presentar una identificación oficial vigente, entre las que se aceptaron la credencial para votar con fotografía y el pasaporte.

El documento de pago permite acceder a los 9.582 pesos mensuales establecidos para los participantes durante 2026, el monto constituye uno de los apoyos centrales de la estrategia, junto con la afiliación médica.

Infografía explicativa con datos sobre la tarjeta Bienestar, la cifra de 3,5 millones de jóvenes e ilustraciones relativas a trámites.
Una infografía de Infobae detalla los requisitos y el apoyo de 9.582 pesos mensuales de la tarjeta Bienestar para aprendices en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, se dispone de canales oficiales para resolver dudas, con una atención telefónica disponible en el 800 841 2020, de lunes a sábado entre las 08:00 y las 21:00 horas.

También se puede marcar al 079, una línea habilitada durante las 24 horas de los siete días de la semana. Los usuarios cuentan, además, con una plataforma digital y el sistema de Oficinas Virtuales para levantar reportes y consultar el estado de sus trámites.

Programa acumula 3.5 millones de jóvenes beneficiados desde 2019

Jóvenes Construyendo el Futuro ha beneficiado a 3.5 millones de jóvenes desde 2019 mediante actividades de formación en centros de trabajo de todo el país. Esta política busca aumentar las posibilidades de ingreso de quienes participan y acercarlos al mercado laboral formal.

La experiencia combina la adquisición de conocimientos prácticos con la participación en tareas asignadas por los espacios de capacitación donde los aprendices pueden desarrollar competencias relacionadas con áreas administrativas, comerciales, técnicas, industriales, agropecuarias o de servicios.

La iniciativa también incorpora jornadas de trabajo comunitario y acciones de recuperación de espacios públicos, estas actividades conectan la formación de los jóvenes con labores destinadas a mejorar los entornos de sus comunidades.

De acuerdo con cifras gubernamentales, el programa ha recibido más de 170 mil millones de pesos para respaldar la incorporación de las juventudes a la vida productiva. Los recursos sostienen la capacitación y el acompañamiento de los participantes.

El seguro médico representa una parte de ese esquema de respaldo. La cobertura ante enfermedades, riesgos de trabajo y maternidad brinda protección mientras los aprendices cumplen con sus jornadas y reciben el apoyo económico mensual.

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