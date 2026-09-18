Selección Mexicana escala importantes posiciones en el ranking mundial de basquetbol

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El basquetbol mexicano atraviesa un momento destacado en ambas ramas y ese crecimiento también se refleja en el ranking de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA). En la actualización de septiembre, las selecciones nacionales aparecen dentro de las mejores 30 del mundo.

La selección femenil se ubica en el puesto 25, mientras que la varonil aparece en el lugar 26, de acuerdo con información de la CONADE.

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La selección femenil escala seis lugares en el ranking FIBA

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El equipo dirigido por Cristhian Pardo protagonizó uno de los movimientos más importantes para México al subir seis posiciones y colocarse en el lugar 25, con 243.4 puntos. Además, ocupa el séptimo puesto entre las selecciones del continente.

Este ascenso llega después del segundo lugar conseguido en el Torneo Preclasificatorio Olímpico, celebrado en agosto en Guadalajara, Jalisco, así como de las medallas de plata obtenidas en el Centrobasket y los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El crecimiento de la selección mayor femenil también se refleja al comparar su posición de los últimos años. En 2021 ocupaba el puesto 51 y ahora aparece en el 25 del ranking mundial.

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México también sube con la selección varonil

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La selección mayor varonil, dirigida por Omar Quintero, también avanzó en la clasificación internacional. El equipo escaló dos posiciones para colocarse en el puesto 26, con 478.6 puntos, y ocupa el séptimo lugar en América.

El movimiento en el ranking llegó después de la actuación de México en la cuarta ventana clasificatoria a la Copa Mundial Qatar 2027, donde consiguió dos victorias ante Colombia y Brasil en partidos disputados en Zacatecas.

El combinado mexicano mantiene sus aspiraciones de clasificarse al Mundial y continuará su camino en noviembre, cuando dispute la quinta ventana clasificatoria frente a Chile y Brasil.

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