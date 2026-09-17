México

David Monreal defiende a Verónica Díaz y niega imposición de Morena en Zacatecas rumbo a 2027

Monreal descartó que exista una ruptura dentro del bloque político que integran Morena y sus aliados

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El gobernador David Monreal Ávila rechazó que Verónica Díaz Robles haya sido impuesta como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Zacatecas y defendió el proceso interno de Morena, pese a las protestas y cuestionamientos surgidos tras su designación.

Díaz Robles fue presentada el 15 de septiembre como la coordinadora estatal del partido rumbo a las elecciones de 2027. La definición la coloca como el perfil de Morena para encabezar la contienda por la gubernatura, aunque la candidatura formal deberá concretarse conforme al procedimiento electoral y partidista correspondiente.

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David Monreal niega imposición de Verónica Díaz

Ante los señalamientos de fraude e imposición, Monreal calificó la selección como “un proceso ejemplar” y descartó que exista una ruptura dentro del bloque político que integran Morena y sus aliados.

El mandatario también se refirió a las ausencias de Ulises Mejía Haro y Geovanna Bañuelos durante el acto de presentación. “No, pues, que hay que seguir luchando por nuestro estado, es muy importante (…) Es como los otros procesos pasados democráticos, nosotros vamos a hacer el esfuerzo para que todos participen, pero esa es la democracia”, declaró.

Sobre una eventual ruptura con el PT, recordó que en 2024 Morena no concretó una alianza local con ese partido y sostuvo que los acuerdos electorales adquieren formalidad jurídica hasta su registro ante la autoridad electoral.

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Frente a las críticas que vinculan la designación con la continuidad del grupo político de los Monreal, el gobernador respondió: “Si ya dicen que pueden salir, pues ya… hasta deberían de estar de fiesta también”, y añadió que “la oposición está moralmente derrotada”.

Monreal también rechazó que hubiera irregularidades durante el acto de presentación: “No, no hay nada de eso, yo lo veo con mucho respeto y lo veo muy bien, el proceso”.

Gobierno de David Monreal en Zacatecas habría creado lista de periodistas y activistas críticos de su administración. (FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM)
Gobierno de David Monreal en Zacatecas habría creado lista de periodistas y activistas críticos de su administración. (FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM)

¿Quién es Verónica Díaz?

Verónica del Carmen Díaz Robles nació el 23 de septiembre de 1980 en Fresnillo, Zacatecas, y es licenciada en Administración de Empresas. Su trayectoria pública comenzó en 2008 como gestora en el Ayuntamiento de Fresnillo. Entre 2010 y 2018 ocupó la Dirección de Difusión Interna del Senado.

En 2018 llegó al Congreso de Zacatecas y en 2019 asumió la Delegación de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar en la entidad, cargo que mantuvo hasta 2023. En 2024 fue electa senadora por Morena para representar a Zacatecas y solicitó licencia para participar en el proceso interno.

Su trayectoria también está vinculada con la familia Monreal. Díaz Robles estuvo casada con Luis Enrique Monreal Ávila, hermano de David, Ricardo y Saúl Monreal. Esta relación familiar forma parte del debate político alrededor de su designación.

Morena.
Morena.

La selección de Díaz Robles ocurrió después de un proceso con siete aspirantes. La definición estuvo acompañada por reclamos de simpatizantes de otros contendientes, incluidos gritos de “fuera el monrrealismo” y “no al nepotismo” durante el acto de presentación.

Con su nombramiento, Díaz Robles asume la coordinación de Morena en Zacatecas y queda al frente de los trabajos partidistas rumbo a la elección de 2027, mientras las diferencias internas deberán resolverse antes de la definición formal de candidaturas.

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