Del robo al feminicidio: “El Trompas” fue detenido cinco veces antes de matar a Claudia Tacoronte

Francisco Javier Meléndez, alias “El Trompas” o “El Paco”, señalado por las autoridades como presunto responsable del feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte, fue detenido en Cuautla, Morelos, después de que un ciudadano lo reconociera en la vía pública y alertara a la policía. La Fiscalía estatal anunció que buscará una pena de hasta 70 años de prisión.
El hombre, de 37 años, ya contaba con antecedentes ante las autoridades antes del asesinato de Claudia. De acuerdo con el historial criminal presentado tras su captura, había sido detenido en cinco ocasiones y había ingresado en igual número de veces a la cárcel distrital de Cuautla.
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En 2007 fue detenido en dos ocasiones por el delito de robo calificado. Tres años después, en 2010, volvió a ser arrestado, esta vez por robo a transeúnte con violencia y robo calificado.
En 2023 enfrentó una nueva detención por allanamiento de morada, lesiones y amenazas.
Ese historial antecede a la investigación que ahora enfrenta por el feminicidio de Claudia Tacoronte, ocurrido el sábado pasado en Cuautla.
Lo reconocieron en La Alameda
La captura de Meléndez ocurrió después de que un ciudadano asegurara haberlo identificado mientras caminaba por el centro de Cuautla.
El hombre publicó en Facebook un aviso en el que alertaba que había visto al presunto responsable del asesinato de la estudiante española en la zona de La Alameda. También proporcionó una descripción de su vestimenta y advirtió que el sospechoso se había rapado.
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El mensaje fue publicado alrededor de las 17:24 horas y, cerca de las 18:00 horas, comenzó a difundirse información sobre la detención de Meléndez.
La captura fue confirmada posteriormente por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó sobre el aseguramiento del hombre señalado como presunto responsable del feminicidio.
Tras ser detenido, Meléndez quedó a disposición de las autoridades ministeriales para continuar con el procedimiento correspondiente.
Caso Claudia Tacoronte: cronología de la captura
Detención de "El Trompas" en Cuautla, Morelos. Toca los elementos para más detalle.
Fiscalía señala el robo del celular como móvil
El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que, de acuerdo con las investigaciones, el móvil del crimen habría sido el robo del teléfono celular de Claudia Tacoronte.
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El fiscal explicó que la joven había acudido a la Casa de Cultura de Cuautla para participar en la Fiesta Nacional de la Planta Tradicional.
El sábado, alrededor de las 20:00 horas, Claudia salió al estacionamiento después de cenar para fumar un cigarro y hablar por teléfono. Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, fue en ese lugar donde habría ingresado el ahora detenido y ocurrido la agresión que terminó con la muerte de la estudiante.
La Fiscalía descartó que, con base en las investigaciones realizadas hasta ese momento, se tratara de un ataque de índole sexual.
Blumenkron Escobar adelantó que solicitarán la pena máxima de 70 años de prisión, al considerar que en el caso se configuran las circunstancias de violencia extrema contempladas para el delito de feminicidio.
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La solicitud de la Fiscalía deberá ser analizada dentro del proceso judicial y corresponderá a las autoridades jurisdiccionales determinar la responsabilidad penal del acusado y, en su caso, la sanción aplicable.
“La detención no significa que el caso está cerrado”
La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, expresó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de Claudia Tacoronte y señaló que la captura del sospechoso no representa el cierre de la investigación.
La mandataria sostuvo que deberán esclarecerse los hechos y determinarse las responsabilidades conforme a la ley.
En tanto, las autoridades estatales destacaron la coordinación con el gabinete de seguridad nacional, las Fuerzas Armadas y la Fiscalía General de la República, además de las instituciones de seguridad y procuración de justicia de Morelos.
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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, José Luis Bucio Quiroz, rechazó señalamientos relacionados con una supuesta respuesta tardía de la policía y de los servicios de emergencia, y afirmó que las corporaciones habían mantenido patrullajes de vigilancia en la zona.
La familia de Claudia Tacoronte tiene previsto llegar a Morelos para realizar el reconocimiento correspondiente y solicitar información sobre los últimos momentos de la joven. También se esperaba la presencia del cónsul de España en México, Marcos Rodríguez Cantero.
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