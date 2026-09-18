Del robo al feminicidio: “El Trompas” fue detenido cinco veces antes de matar a Claudia Tacoronte

Un ciudadano reconoció al presunto responsable en la zona de La Alameda y alertó a las autoridades sobre su presencia. Crédito: FGE Morelos / Redes Sociales

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Francisco Javier Meléndez, alias “El Trompas” o “El Paco”, señalado por las autoridades como presunto responsable del feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte, fue detenido en Cuautla, Morelos, después de que un ciudadano lo reconociera en la vía pública y alertara a la policía. La Fiscalía estatal anunció que buscará una pena de hasta 70 años de prisión.

El hombre, de 37 años, ya contaba con antecedentes ante las autoridades antes del asesinato de Claudia. De acuerdo con el historial criminal presentado tras su captura, había sido detenido en cinco ocasiones y había ingresado en igual número de veces a la cárcel distrital de Cuautla.

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En 2007 fue detenido en dos ocasiones por el delito de robo calificado. Tres años después, en 2010, volvió a ser arrestado, esta vez por robo a transeúnte con violencia y robo calificado.

En 2023 enfrentó una nueva detención por allanamiento de morada, lesiones y amenazas.

Ese historial antecede a la investigación que ahora enfrenta por el feminicidio de Claudia Tacoronte, ocurrido el sábado pasado en Cuautla.

Francisco Javier Meléndez, alias “El Trompas” o “El Paco”, fue detenido como presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte. (CUARTOSCURO)

Lo reconocieron en La Alameda

La captura de Meléndez ocurrió después de que un ciudadano asegurara haberlo identificado mientras caminaba por el centro de Cuautla.

El hombre publicó en Facebook un aviso en el que alertaba que había visto al presunto responsable del asesinato de la estudiante española en la zona de La Alameda. También proporcionó una descripción de su vestimenta y advirtió que el sospechoso se había rapado.

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El mensaje fue publicado alrededor de las 17:24 horas y, cerca de las 18:00 horas, comenzó a difundirse información sobre la detención de Meléndez.

La captura fue confirmada posteriormente por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó sobre el aseguramiento del hombre señalado como presunto responsable del feminicidio.

Tras ser detenido, Meléndez quedó a disposición de las autoridades ministeriales para continuar con el procedimiento correspondiente.

Caso Claudia Tacoronte: cronología de la captura Detención de "El Trompas" en Cuautla, Morelos. Toca los elementos para más detalle. 70 años pena solicitada 5 detenciones previas 37 años del detenido ~36 min de aviso a captura La Fiscalía de Morelos solicitará la pena máxima por considerar que el caso configura circunstancias de violencia extrema propias del delito de feminicidio. Francisco Javier Meléndez había sido detenido en cinco ocasiones y encarcelado el mismo número de veces en la cárcel distrital de Cuautla, antes de este caso. El hombre, identificado como "El Trompas" o "El Paco", tenía 37 años al momento de su captura. El aviso ciudadano se publicó alrededor de las 17:24 horas; la detención se difundió cerca de las 18:00 horas. Historial criminal previo 2007 Dos detenciones por robo calificado Fue arrestado en dos ocasiones distintas durante el mismo año por el delito de robo calificado. 2010 Robo a transeúnte con violencia y robo calificado Tres años después de sus primeras detenciones, vuelve a ser arrestado por estos delitos. 2023 Allanamiento de morada, lesiones y amenazas Última detención registrada antes del feminicidio de Claudia Tacoronte, ocurrido este año en Cuautla. Cronología de la captura Sábado, 20:00 h — El crimen ▶ Claudia sale al estacionamiento de la Casa de Cultura de Cuautla, tras cenar, para fumar y hablar por teléfono. Ahí ocurre la agresión. 17:24 h — Aviso ciudadano ▶ Un hombre publica en Facebook que reconoció al presunto responsable caminando por La Alameda, en el centro de Cuautla. Describe su vestimenta y señala que se había rapado. ~18:00 h — Detención confirmada ▶ Comienza a difundirse la noticia de la captura de Meléndez. El secretario Omar García Harfuch confirma el aseguramiento. Después — Disposición ministerial ▶ Meléndez queda a disposición de las autoridades ministeriales para continuar el procedimiento correspondiente. Voces del caso Fiscal Blumenkron Gobernadora González Saravia Secretario Bucio Quiroz El móvil del crimen habría sido el robo del celular de Claudia Tacoronte. La Fiscalía descarta, hasta el momento, que se tratara de un ataque de índole sexual. La captura del sospechoso no representa el cierre de la investigación. Deberán esclarecerse los hechos y determinarse responsabilidades conforme a la ley. Rechazó señalamientos sobre una respuesta tardía de la policía y los servicios de emergencia, y afirmó que se mantenían patrullajes de vigilancia en la zona.

Fiscalía señala el robo del celular como móvil

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que, de acuerdo con las investigaciones, el móvil del crimen habría sido el robo del teléfono celular de Claudia Tacoronte.

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El fiscal explicó que la joven había acudido a la Casa de Cultura de Cuautla para participar en la Fiesta Nacional de la Planta Tradicional.

El sábado, alrededor de las 20:00 horas, Claudia salió al estacionamiento después de cenar para fumar un cigarro y hablar por teléfono. Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, fue en ese lugar donde habría ingresado el ahora detenido y ocurrido la agresión que terminó con la muerte de la estudiante.

La Fiscalía descartó que, con base en las investigaciones realizadas hasta ese momento, se tratara de un ataque de índole sexual.

Blumenkron Escobar adelantó que solicitarán la pena máxima de 70 años de prisión, al considerar que en el caso se configuran las circunstancias de violencia extrema contempladas para el delito de feminicidio.

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Claudia Tacoronte fue asesinada en Cuautla, Morelos; la Fiscalía señala que el móvil habría sido el robo de su teléfono celular. Foto: Facebook / Claudia Tacoronte

La solicitud de la Fiscalía deberá ser analizada dentro del proceso judicial y corresponderá a las autoridades jurisdiccionales determinar la responsabilidad penal del acusado y, en su caso, la sanción aplicable.

“La detención no significa que el caso está cerrado”

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, expresó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de Claudia Tacoronte y señaló que la captura del sospechoso no representa el cierre de la investigación.

La mandataria sostuvo que deberán esclarecerse los hechos y determinarse las responsabilidades conforme a la ley.

En tanto, las autoridades estatales destacaron la coordinación con el gabinete de seguridad nacional, las Fuerzas Armadas y la Fiscalía General de la República, además de las instituciones de seguridad y procuración de justicia de Morelos.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, José Luis Bucio Quiroz, rechazó señalamientos relacionados con una supuesta respuesta tardía de la policía y de los servicios de emergencia, y afirmó que las corporaciones habían mantenido patrullajes de vigilancia en la zona.

La familia de Claudia Tacoronte tiene previsto llegar a Morelos para realizar el reconocimiento correspondiente y solicitar información sobre los últimos momentos de la joven. También se esperaba la presencia del cónsul de España en México, Marcos Rodríguez Cantero.