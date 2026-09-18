Matan a joyero de un balazo en la cabeza y detienen a tres sospechosos en Mexicali: uno estaría ligado a Los Rusos

Tres hombres fueron detenidos por su presunta participación en el asesinato del propietario de una joyería ocurrido en Mexicali. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tres hombres fueron detenidos por su presunta participación en el asesinato del propietario de una joyería en Mexicali, Baja California, ocurrido el pasado martes 15 de septiembre. Uno de los sospechosos fue señalado por la Fiscalía estatal como presunto integrante del grupo delictivo Los Rusos.

La víctima, identificada como Juan Bladimir, fue asesinada afuera de su establecimiento luego de que dos hombres ingresaran al negocio y, de acuerdo con las primeras investigaciones, uno de ellos utilizara una consulta aparentemente rutinaria para facilitar el ataque.

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La fiscal general del Estado, Ma. Elena Andrade Ramírez, informó sobre la detención de Abraham “N”, Ángel Salvador “N” y Víctor Abraham “N”, quienes estarían relacionados con el homicidio.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la funcionaria, uno de los individuos llegó al establecimiento con unos tenis en la mano y preguntó por una pila para reloj. Posteriormente ingresó otro hombre, quien presuntamente sacó un arma de fuego.

En ese momento, la víctima realizó una maniobra repentina y el agresor accionó el arma.

La Fiscalía de Baja California informó que uno de los detenidos estaría relacionado con el grupo delictivo Los Rusos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El disparo impactó directamente en la cabeza de Juan Bladimir, quien cayó al suelo. Después del ataque, los responsables salieron del establecimiento y huyeron a bordo de un vehículo de color rojo.

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La Fiscalía señaló que el hombre que inicialmente había ingresado para preguntar por la pila del reloj presuntamente aprovechó el momento para apoderarse de las joyas que se encontraban en el mostrador antes de escapar.

Cámaras de vigilancia llevaron hasta los sospechosos

Las investigaciones avanzaron a partir del análisis de las cámaras de videovigilancia, mediante las cuales las autoridades lograron identificar un vehículo Hyundai de color rojo relacionado con el crimen.

La unidad fue localizada en la colonia Villa Las Lomas, donde los agentes detuvieron a uno de los presuntos responsables.

A partir de las diligencias posteriores, los investigadores lograron identificar a los otros dos individuos que presuntamente participaron en el homicidio, por lo que también fueron detenidos.

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El joyero fue asesinado de un disparo en la cabeza después de que dos hombres ingresaran a su establecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los sospechosos se encuentra Víctor Abraham “N”, a quien la Fiscalía identifica como presunto integrante de Los Rusos, grupo delictivo que opera en Mexicali.

La dependencia estatal también informó que este hombre contaba con antecedentes por homicidio calificado en grado de tentativa, delitos contra la salud, robo con violencia y violencia familiar.

Las autoridades no han informado públicamente, en la información proporcionada, cuál habría sido la participación específica de cada uno de los tres detenidos más allá de la reconstrucción inicial de los hechos.

El caso se suma a las investigaciones recientes relacionadas con Los Rusos en Mexicali, organización a la que autoridades han atribuido actividades vinculadas con el narcotráfico y hechos violentos en la región.

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Los Rusos y la reciente captura de “El Ciego”

El señalamiento contra Víctor Abraham “N” ocurre apenas un día después de que autoridades informaran sobre la detención de Víctor Alfonso Martínez Barraza, alias “El Ciego”, identificado como presunto integrante de Los Rusos en Mexicali.

Hace unos días fue detenido El Ciego, perteneciente a Los Rusos. (Cortesía)

De acuerdo con la información difundida sobre ese operativo, “El Ciego” era buscado mediante una orden de aprehensión por homicidio calificado con ventaja y las autoridades lo señalaban como presunto generador de violencia en la región.

También se le atribuyeron funciones relacionadas con la distribución y comercialización de narcóticos, homicidios, extorsiones, sicariato y amenazas e intimidaciones contra integrantes de corporaciones de seguridad.

Su captura fue realizada mediante un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y autoridades estatales.

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“El Ciego” ya había sido detenido en julio de 2025 junto con otras cuatro personas. En aquella ocasión, las autoridades aseguraron cocaína y metanfetamina durante una revisión vehicular.

Además, previamente había sido relacionado con amenazas contra policías, luego de que fuera localizada una bolsa con pan dulce y una servilleta que contenía un mensaje intimidatorio dirigido a agentes de seguridad.

En el caso del joyero, la Fiscalía de Baja California continúa con las investigaciones para determinar la responsabilidad individual de los tres detenidos y esclarecer las circunstancias que rodearon el homicidio y el robo de las piezas de joyería.

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