No existe un aguinaldo sólo por tener INAPAM: así funciona el programa que sí lo garantiza

Este beneficio solo llega a quienes consiguen un empleo formal a través del programa de Vinculación Productiva, y queda sujeto a las mismas reglas que rigen para cualquier trabajador del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) aclaró que la credencial de descuento no genera de forma automática un aguinaldo en diciembre.

Este beneficio solo llega a quienes consiguen un empleo formal a través del programa de Vinculación Productiva, y queda sujeto a las mismas reglas que rigen para cualquier trabajador del país.

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La confusión surge porque miles de adultos mayores identifican la credencial INAPAM únicamente con descuentos en transporte, predial o medicamentos. Sin embargo, el instituto no realiza depósitos en efectivo por el solo hecho de portar el documento. Para acceder al aguinaldo debe existir de por medio una relación laboral formal, regulada por el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

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Qué es el programa de Vinculación Productiva

Vinculación Productiva es el mecanismo del INAPAM que conecta a personas de 60 años o más con empresas y organizaciones que buscan cubrir vacantes. El instituto funciona como intermediario entre el adulto mayor que busca reinsertarse en el mercado laboral y el empleador interesado en contratarlo.

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Quienes logran colocarse mediante este esquema acceden a un contrato con salario base, seguridad social y prestaciones de ley, entre ellas el aguinaldo, la prima vacacional y el acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El programa permite, además, reiniciar o extender la cotización formal ante el IMSS para quienes buscan una pensión bajo los criterios de la Ley 73 o la Ley 97.

El aguinaldo por Vinculación Productiva equivale, como mínimo, a 15 días de salario para quienes completaron un año de servicio continuo, y se calcula de forma proporcional para quienes trabajaron menos tiempo. La fecha límite de pago es el 20 de diciembre.

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Los puestos disponibles varían según la localidad y la empresa contratante. Entre las funciones más comunes se encuentran empaquetador en tiendas de autoservicio, cajero, supervisor o asesor administrativo, todas registradas en la nómina formal del patrón.

El salario dentro de Vinculación Productiva depende de la zona geográfica, ya que está vinculado al salario mínimo general vigente. En las zonas de salario mínimo general, el ingreso mensual puede llegar hasta 9,582.47 pesos. Foto: Gobierno de México.

Los ingresos que ofrece el esquema en 2026

El salario dentro de Vinculación Productiva depende de la zona geográfica, ya que está vinculado al salario mínimo general vigente. En las zonas de salario mínimo general, el ingreso mensual puede llegar hasta 9,582.47 pesos.

En la zona libre de la frontera norte, el monto sube hasta 13,409.80 pesos mensuales. Algunas empresas ofrecen prestaciones superiores a las que exige la ley, como seguro de vida, caja de ahorro y descuentos adicionales para sus trabajadores adultos mayores.

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Requisitos para tramitar la credencial INAPAM

Antes de inscribirse en Vinculación Productiva, es necesario contar con la credencial del INAPAM vigente. El trámite es gratuito y se realiza en los módulos de atención del instituto, de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas. Para obtener la credencial, se debe presentar la siguiente documentación:

Acta de nacimiento.

CURP.

Comprobante de domicilio.

Una fotografía reciente.

Con estos documentos, el módulo de atención procesa la solicitud y entrega la credencial que acredita a la persona como adulto mayor beneficiario de los programas del instituto.

Paso a paso para inscribirse en Vinculación Productiva

Una vez obtenida la credencial INAPAM, el proceso para integrarse al programa de Vinculación Productiva contempla los siguientes pasos: Ubicar el módulo de Vinculación Productiva más cercano al domicilio. El horario de atención es de 8:00 a 15:00 horas.

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Llenar la solicitud de inclusión social, con datos personales, experiencia laboral previa y habilidades específicas.

Presentar la documentación requerida: credencial INAPAM en original e identificación oficial con fotografía, como INE, pasaporte vigente, licencia de conducir o carnet de salud del IMSS o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Realizar una entrevista con un promotor del programa, quien evalúa el perfil del solicitante y ayuda a elegir una actividad productiva o voluntaria acorde a sus habilidades.

Seleccionar la oferta de actividad productiva disponible según la valoración realizada.

Gestionar la entrevista con la empresa correspondiente, en caso de haber una vacante afín al perfil.

Cada empresa puede solicitar requisitos adicionales dependiendo del puesto ofrecido, como estar en buen estado de salud para desempeñar las actividades laborales asignadas.

Una vez concluido este proceso, el adulto mayor puede incorporarse al empleo elegido con la certeza de recibir un sueldo base y las prestaciones de ley correspondientes, incluido el aguinaldo al cierre del año.

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Tampoco lo reciben quienes cuentan con la Pensión del Bienestar, ya que los programas sociales gubernamentales no contemplan un depósito navideño o gratificación anual equivalente al aguinaldo. (Infobae México/Jesús Áviles)

Quiénes no reciben este beneficio

No todos los adultos mayores con credencial califican para el aguinaldo. Las personas que utilizan el documento únicamente para obtener rebajas en transporte, predial o medicamentos no reciben ningún depósito en efectivo por parte del organismo federal.

Tampoco lo reciben quienes cuentan con la Pensión del Bienestar, ya que los programas sociales gubernamentales no contemplan un depósito navideño o gratificación anual equivalente al aguinaldo.

En contraste, los pensionados del IMSS bajo la Ley 73 reciben el depósito de su aguinaldo equivalente a una mensualidad de la cuantía básica durante los primeros días de noviembre, un esquema distinto al que aplica para quienes trabajan mediante Vinculación Productiva.

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Condiciones legales del pago

El monto mínimo legal es el pago equivalente a 15 días de salario por cuota diaria, para quienes cumplieron un año de servicio continuo. (Imagen ilustrativa infobae)

Para las personas contratadas bajo el esquema del INAPAM, las condiciones de pago del aguinaldo responden a las mismas normas que protegen a cualquier trabajador formal en el país:

El monto mínimo legal es el pago equivalente a 15 días de salario por cuota diaria, para quienes cumplieron un año de servicio continuo.

En caso de no completar los 12 meses en la empresa, corresponde un pago proporcional según el tiempo trabajado.

La legislación laboral exige a las empresas realizar el depósito de la gratificación a más tardar el 20 de diciembre.

El cobro del aguinaldo está exento del Impuesto sobre la Renta (ISR) siempre que no exceda el equivalente a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

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Las personas de 60 años o más interesadas en mantenerse activas en el mercado laboral y asegurar estas prestaciones pueden iniciar su proceso de registro gratuito ante el INAPAM en cualquier momento del año, acudiendo a las ventanillas de vinculación laboral disponibles en su localidad.