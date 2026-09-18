¿Quién es Michelle Zepeda? La conductora del clima de N+ que habría atropellado a motociclista en Guadalajara

(Televisa Guadalajara)

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Michelle Zepeda, conductora del pronóstico del tiempo en N+ Guadalajara, permanece a disposición del Ministerio Público luego del accidente vial en el que murió un motociclista de 19 años durante la madrugada de este jueves 17 de septiembre en Guadalajara, Jalisco. La Fiscalía General del Estado de Jalisco sostiene que la presentadora no se fugó y recibió atención médica por lesiones tras el choque.

Según reportes locales, el incidente ocurrió de las 5:00 horas en el cruce de avenida Enrique Díaz de León y Juárez-Vallarta, en las inmediaciones de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara. La víctima habría sido identificada como Jostin Santamaría, quien viajaba en una motocicleta Crossfox 220 negra y roja.

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¿Quién es Michelle Zepeda?

Michelle Zepeda es una presentadora vinculada con la división de noticias de Televisa Guadalajara y N+, donde aparece como responsable del pronóstico del tiempo.

Su trabajo consiste en presentar las condiciones meteorológicas y los pronósticos locales dentro de los espacios informativos de la televisora. En las emisiones de noticias, su participación está enfocada en el clima, no en la cobertura de reportajes o en labores de información de calle.

La Fiscalía de Jalisco precisó a Infobae México que Zepeda se dirigía a las instalaciones de Televisa cuando ocurrió el accidente. La dependencia la identifica como conductora del área del clima, no como reportera.

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La conductora Michelle Zepeda fue detenida tras verse involucrada en un accidente de tránsito en el que un motociclista perdió la vida. (X)

Antes de integrarse a la televisión local, la presentadora participó en certámenes de belleza en Jalisco. No hay datos públicos de que haya llegado a etapas nacionales de esas competencias.

Tras difundirse la noticia del accidente, sus perfiles de Facebook e Instagram fueron eliminados, aunque no se ha informado públicamente quién tomó esa decisión ni en qué momento ocurrió.

El motociclista muere en el cruce de Enrique Díaz de León y Juárez-Vallarta

El motociclista falleció en el lugar del accidente, de acuerdo con la información extraoficial conocida hasta ahora.

Medios locales señalan que la colisión presuntamente se originó por la omisión de un alto en el cruce. Esa hipótesis forma parte de las versiones iniciales sobre el accidente y deberá ser determinada por los peritajes y la investigación ministerial.

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Una publicación de red social expone mensajes y fotografías sobre un accidente de tránsito en Guadalajara donde acusan a la presentadora Michelle Zepeda. (Facebook)

Hasta el momento no se han hecho públicos los dictámenes oficiales sobre la mecánica del choque, la velocidad a la que circulaban los vehículos, las condiciones del semáforo ni los resultados de pruebas que pudieran aplicarse a las personas involucradas.

La Fiscalía de Jalisco tampoco ha difundido información sobre una posible imputación, una audiencia inicial o medidas cautelares. El hecho de que Zepeda esté a disposición del Ministerio Público no implica, por sí solo, una determinación de responsabilidad penal.

Una mujer identificada como Hydeky Hernández, quien se presentó como pareja de Santamaría, pidió en redes sociales que se esclarezca lo ocurrido. En una publicación de Facebook, sostuvo: “Necesitamos respuesta porque no nos quieren decir nada sobre ella”.

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Hernández también acusó que la conductora habría recibido ayuda para escapar después del choque. Esa versión fue rechazada por la Fiscalía de Jalisco en la información compartida con Infobae México.

La publicación añadió: “Necesitamos su ayuda para compartir a la culpable”. La acusación difundida en redes sociales no constituye una resolución judicial y deberá contrastarse con la carpeta de investigación, los peritajes y las actuaciones ministeriales.

Fiscalía de Jalisco descarta que la conductora se haya fugado

La Fiscalía General del Estado de Jalisco informó a Infobae México que Michelle Zepeda no abandonó el sitio para evadir a las autoridades. Según la dependencia, la conductora quedó localizable y bajo disposición del Ministerio Público como parte de las diligencias por el accidente.

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Un mensaje de error indica la indisponibilidad de la cuenta en redes sociales de Michelle Zepeda tras su arresto. (Instagram)

La autoridad explicó que, tras el choque, la presentadora fue llevada a un hospital porque presentaba lesiones ocasionadas por vidrios rotos y por el golpe. Ese traslado médico habría ocurrido antes de que continuaran las actuaciones ministeriales.

La Fiscalía sostuvo que la atención hospitalaria no representó una fuga ni una evasión. La dependencia indica que Zepeda puede ser requerida por el Ministerio Público durante el proceso y que su ubicación está identificada por las autoridades.

Este punto contradice las versiones que circularon en plataformas digitales sobre una presunta huida. La autoridad estatal no ha informado si había otras personas a bordo de los vehículos ni si existen grabaciones de cámaras públicas o privadas que formen parte de la investigación.

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Tampoco se ha detallado si el Ministerio Público solicitó estudios toxicológicos, pruebas de alcoholemia o revisiones mecánicas de los vehículos. Esas diligencias suelen integrarse a las carpetas de investigación de hechos viales con víctimas mortales, aunque la Fiscalía no ha confirmado cuáles se aplicaron en este caso.