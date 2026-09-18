México

Libros México: los títulos más vendidos en Amazon 18 de septiembre

Estas obras se han convertido en todos unos best seller en Amazon y no pueden faltar en la lista de lecturas para este año

Amazon se ha convertido en un gran aliado de los lectores mexicanos a la hora de elegir libros. (Infobae/Jovani Pérez)
Amazon se ha convertido en un gran aliado de los lectores mexicanos a la hora de elegir libros. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Los libros son un fuerte contrincante para las plataformas de streaming, pues al igual que Netflix, HBO y Disney, estas historias son capaces de mantener al borde de la silla a quienes los consumen. De ello ha sido consciente Amazon, plataforma que ha apostado por la venta de éstos.

Y es que pese a haber surgido hace siglos, el libro ha pasado por una serie de innovaciones tecnológicas que han permitido mejorar no sólo la conservación y reproducción de los textos, sino también el acceso a la información y al entretenimiento.

PUBLICIDAD

Así, lejos se está ya de la impresión de El sutra del diamante, el libro impreso más antiguo en conservación que, según cálculos, fue distribuido en el año 868 por el chino Wang Jie; o bien de 1440, cuando Johannes Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles y dio vida al primer libro en la era moderna llamado La biblia de Gutenberg o Biblia de Mazarino, que constaba de 1282 páginas con 42 líneas cada una de ellas.

Hoy día los lectores pueden optar por leer títulos en formato de bolsillo o incluso acceder a las tabletas electrónicas y Kindle, que es el lector de libros exclusivo de Amazon.

PUBLICIDAD

Sin embargo, uno de los problemas que pueden surgir en el mundo tan vertiginoso como el que se vive hoy día puede ser la osadía de elegir qué leer ante una oleada de títulos y autores de diversos géneros y países, aunque la lista de los 10 títulos más populares que actualiza Amazon México podría ser una buena guía para saber cuál será el siguiente texto a leer.

Los libros más comprados del momento

The Calamity Club: A Novel

Autor: Kathryn Stockett

Dungeon Crawler Carl: Dungeon Crawler Carl, Book 1

Autor: Matt Dinniman

Carl's Doomsday Scenario: Dungeon Crawler Carl, Book 2

Autor: Matt Dinniman

The Dungeon Anarchist's Cookbook: Dungeon Crawler Carl, Book 3

Autor: Matt Dinniman

The Gate of the Feral Gods: Dungeon Crawler Carl, Book 4

Autor: Matt Dinniman

Verity

Autor: Colleen Hoover

The Infinite Extent: Bobiverse, Book 6

Autor: Dennis E. Taylor

Mad Mabel: A Novel

Autor: Sally Hepworth

Theo of Golden: A Novel

Autor: Allen Levi

The Butcher's Masquerade: Dungeon Crawler Carl, Book 5

Autor: Matt Dinniman

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor debido a que la plataforma no lo proporciona.

Para comprar libros en Amazon basta con tener una cuenta en dicha plataforma y posteriormente escribir el título de la obra en el buscador y luego hacer clic en “comprar”. Se puede agregar más de un artículo en el carrito y se puede finalizar la compra después.

Radiografía de México y la lectura

Asistentes a la edición número 33 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. (EFE/Francisco Guasco/Archivo)
Asistentes a la edición número 33 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. (EFE/Francisco Guasco/Archivo)

El porcentaje de la población lectora en México se ubicó en 68.5%, es decir, 3.4 ejemplares al año, siendo el nivel más bajo desde que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) comenzó a realizar el Módulo sobre Lectura (MOLEC) en el 2016.

De acuerdo con las estadísticas, dadas a conocer en la edición 2023, se observa que la población lectora de 18 años y más disminuyó 3.3 puntos porcentuales con respecto al 2022. Comparado con la primera medición del 2016, que también ha registrado la cifra más alta con 80.8%, el año pasado el número de lectores bajó 12.3 por ciento.

Por sexo, este año los hombres tomaron la delantera y leyeron más (71.7%) en comparación con las mujeres (65.7%). El tiempo promedio de una sesión continua de lectura fue de 42 minutos.

En cuanto a rango de edad, se identificó que la población lectora mexicana disminuye conforme la edad aumenta. En los grupos más jóvenes (de 18 a 24 años y de 25 a 34 años) el comportamiento de los lectores fue similar: ocho de cada 10 personas leen, no obstante, conforme aumentó la edad se pudo ver un descenso gradual, por ejemplo, las mujeres de 65 años y más bajaron a cinco lectoras por cada 10, mientras que en el caso de los hombres pasó a seis de cada 10.

Por el tipo de material de lectura, los libros fueron de los más leídos con un 40.8%; seguido de las páginas de Internet, foros o blogs, con 37.7%; en un tercer peldaño se ubican las revistas, con 23.6%; los periódicos, con un 18.5% y las historietas, con 6.1 puntos porcentuales.

Al hacer un contraste entre el tipo de material y las edades se tiene que las páginas de Internet son las favoritas entre el público de 18 a 34 años; mientras que los libros tienen mayor apoyo por parte de la población mayor de 35 años, pero especialmente entre los adultos mayores de 65 años o más.

Sobre el motivo que orilló a la población lectora a hacer este ejercicio, el 44.6% contestó que fue por entretenimiento; el 26.5% señaló que fue debido al trabajo o a los estudios; el 19.2% indicó que lo hizo por cultura general; el 9.4% por religión y el 0.3% por otro motivo.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesAmazon LibrosAmazon Libros México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Timbiriche remasteriza videos de sus mayores éxitos: dónde verlos gratis en HD

La agrupación mexicana sorprendió este 17 de septiembre al recuperar, con imagen renovada, una parte de su archivo audiovisual más recordado

Timbiriche remasteriza videos de sus mayores éxitos: dónde verlos gratis en HD

No es verdad que exista una restricción para salir de México por falta de pasaporte electrónico: lo que dice el gobierno

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que los pasaportes sin chip siguen siendo válidos hasta su vencimiento y no existe ninguna obligación de renovarlos antes de esa fecha

No es verdad que exista una restricción para salir de México por falta de pasaporte electrónico: lo que dice el gobierno

Jóvenes Construyendo el Futuro: qué incluye el seguro médico para los aprendices

La entrega de las tarjetas se realizó entre el 3 y el 10 de septiembre para quienes iniciaron su capacitación laboral al comienzo del mes

Jóvenes Construyendo el Futuro: qué incluye el seguro médico para los aprendices

Aumentan los fraudes digitales a adultos mayores en México: 21% de casos es en línea

Los fraudes pueden comenzar con un mensaje en redes sociales, una llamada o una oferta de ayuda para realizar trámites

Aumentan los fraudes digitales a adultos mayores en México: 21% de casos es en línea

“Hay traiciones que no se pagan con dinero, se pagan con sangre”: Grecia Quiroz arremete contra El Brilloso tras su vinculación a proceso

La presidenta municipal reveló que el imputado fue una persona cercana a su familia y que recibió apoyo directo del exedil, quien buscaba alejarlo de la delincuencia organizada

“Hay traiciones que no se pagan con dinero, se pagan con sangre”: Grecia Quiroz arremete contra El Brilloso tras su vinculación a proceso
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Hay traiciones que no se pagan con dinero, se pagan con sangre”: Grecia Quiroz arremete contra El Brilloso tras su vinculación a proceso

“Hay traiciones que no se pagan con dinero, se pagan con sangre”: Grecia Quiroz arremete contra El Brilloso tras su vinculación a proceso

David Monreal presume avances en seguridad, pero embajador de EEUU recuerda el coche bomba de Zacatecas

Del robo al feminicidio: “El Trompas” fue detenido cinco veces antes de matar a Claudia Tacoronte

Rafael Ojeda no está escondido ni se ha negado a declarar: Sheinbaum descarta investigación contra exsecretario de la Marina

Matan a joyero de un balazo en la cabeza y detienen a tres sospechosos en Mexicali: uno estaría ligado a Los Rusos

ENTRETENIMIENTO

Timbiriche remasteriza videos de sus mayores éxitos: dónde verlos gratis en HD

Timbiriche remasteriza videos de sus mayores éxitos: dónde verlos gratis en HD

Aumentan los señalamientos contra Julio Camejo por supuesto maltrato animal en La Granja VIP 2

Mariana Ochoa ya prepara concierto al salir de La Casa de los Famosos México: fecha y dónde será

Aleks Syntek anuncia que se irá de México tras explotar en su show del Grito de Independencia: “Mi ira fue justificada”

¿Quién es Michelle Zepeda? La conductora del clima de N+ que habría atropellado a motociclista en Guadalajara

DEPORTES

Conoce la canción que Los Tucanes de Tijuana hicieron para el América vs Chivas y pocos recuerdan

Conoce la canción que Los Tucanes de Tijuana hicieron para el América vs Chivas y pocos recuerdan

Selección Mexicana escala importantes posiciones en el ranking mundial de basquetbol

Brian Rodríguez calienta el Clásico Nacional y pone a América por encima de Chivas: “Somos mejores hombre por hombre”

Carlos Álvarez asegura que el América tiene un nivel “muy alto” y lo pone a la altura de Europa

México vuelve a hacer historia en Artes Marciales Mixtas y conquista el título panamericano por sexto año consecutivo