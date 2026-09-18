“Hay traiciones que no se pagan con dinero, se pagan con sangre”: Grecia Quiroz arremete contra El Brilloso tras su vinculación a proceso

Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, se pronunció este 18 de septiembre tras la vinculación a proceso de Alexis N, alias El Brilloso, por el homicidio de su esposo Carlos Manzo. Crédito: Especial

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La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, se pronunció este viernes ante la vinculación a proceso de Alexis Jesús Medina García, alias El Brilloso, por su presunta participación en el homicidio de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo Rodríguez, asesinado el 1 de noviembre de 2025 en la plaza principal de dicho municipio michoacano. La funcionaria difundió un mensaje en redes sociales en el que lamentó la traición de alguien a quien su esposo apoyó y exigió una pena ejemplar para todos los responsables.

“HAY TRAICIONES QUE NO SE PAGAN CON DINERO. SE PAGAN CON SANGRE. Un juez vinculó a proceso a “Alexis N” por el homicidio de Carlos Manzo, mi compañero de vida y padre de mis hermosos hijos", escribió en su cuenta oficial de Facebook.

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Quiroz señaló que el imputado fue una persona cercana a la familia y que recibió apoyo directo de Manzo. “Lo que más me duele es saber que quienes hoy son señalados por ayudar a sus asesinos, alguna vez estuvieron cerquita de nuestros hijos, recibieron apoyo, cariño y una oportunidad”, escribió la alcaldesa en su publicación.

Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, se pronunció este 18 de septiembre tras la vinculación a proceso de Alexis N, alias El Brilloso, por el homicidio de su esposo Carlos Manzo. Crédito: Especial

Grecia Quiroz acusa a Alexis N de traicionar la confianza de Carlos Manzo

La presidenta municipal expuso que su esposo buscaba alejar a jóvenes de la delincuencia organizada, y que ese propósito fue la razón por la que confió en el ahora imputado. La alcaldesa consideró que esa confianza fue usada en su contra: “Carlos apostó por su futuro, creyendo que podía arrebatarle soldados al crimen. Pero al parecer Alexis N traicionó esa confianza y la utilizó para ayudar a quienes le quitaron la vida”, afirmó.

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Quiroz sostuvo que no debe normalizarse una situación en la que la solidaridad represente un riesgo para las familias. La funcionaria dejó en claro que exigirá justicia sin importar quién resulte involucrado en el caso.

La alcaldesa pidió que todos los responsables del homicidio reciban las sanciones que establece la ley, y destacó que será la primera en demandar justicia para Manzo. “Pido que todos los responsables sean castigados. Pero exijo que él y los involucrados que traicionaron su apoyo y cariño, reciban una pena ejemplar. Porque no podemos acostumbrarnos a vivir en un México donde la solidaridad deja de ser virtud y se convierte en la desventaja que te lleva a la muerte”, publicó la presidenta municipal.

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Grecia Quiroz asiste a un acto público luciendo un rebozo rojo frente a la bandera de México. (Grecia Quiroz )

Quiroz reiteró además su solicitud para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la carpeta de investigación. La funcionaria pidió respetuosamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que intervenga para que el caso quede bajo la conducción de la instancia federal, al considerar que ello sería lo más conveniente para Michoacán.

Alexis N fue detenido el 9 de septiembre en Zapopan y vinculado a proceso tres días después

Un juez de control vinculó a proceso a Alexis Jesús Medina García el 15 de septiembre de 2026, tras una audiencia privada celebrada en el complejo penitenciario de Mil Cumbres, en el municipio de Charo, Michoacán. El juzgador determinó que existían datos de prueba suficientes para iniciar un proceso formal en su contra por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas.

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Como medida cautelar, el juez le dictó prisión preventiva oficiosa. El imputado permanece recluido en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto Número 1, dentro del mismo complejo de Mil Cumbres.

Grecia Quiroz, alcaldesa sustituta de Uruapan, durante una conferencia de prensa sobre el caso de Carlos Manzo. Crédito: Especial

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán presentó como prueba la participación de Alexis N en un grupo de mensajería de la aplicación Threema, desde donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) planeó y coordinó el ataque contra Manzo. El vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal, Israel Vega Rodríguez, señaló que la orden de aprehensión se ejecutó “por su participación activa en lo que fue la planeación del homicidio del alcalde Carlos Manzo”, según consignó Infobae.

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El juez otorgó a la Fiscalía de Michoacán un plazo de dos meses para realizar la investigación complementaria. Durante ese periodo, la dependencia deberá reunir los elementos necesarios para sostener la acusación formal antes de que el procedimiento avance a su siguiente etapa.

El Brilloso asumió el liderazgo de la célula del CJNG tras la captura de El Licenciado

Las autoridades federales detuvieron a Alexis Jesús Medina García el 9 de septiembre de 2026 en Zapopan, Jalisco, mediante un operativo coordinado entre la FGE de Michoacán, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la FGR, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. El secretario de Seguridad Omar García Harfuch informó la detención a través de redes sociales y agradeció la colaboración del gobierno de Jalisco.

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Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, acusó este viernes una campaña de ataques políticos en su contra tras el tercer requerimiento de la Fiscalía de Michoacán por los celulares de Carlos Manzo. Foto: Redes Sociales

Con la vinculación a proceso de El Brilloso, Alexis N se convirtió en el último detenido relacionado con el homicidio de Manzo en enfrentar formalmente un proceso penal. La investigación acumula hasta la fecha 32 personas detenidas por su presunta implicación en el crimen.

Las autoridades sostienen que, tras la captura de Jorge Armando Gómez Sánchez, alias El Licenciado, Alexis N asumió el control de la célula del CJNG que operaba en la región de Uruapan. La Fiscalía lo identifica como operador regional de esa organización criminal.

Carlos Manzo Rodríguez fue asesinado a balazos la noche del 1 de noviembre de 2025, al término del Festival de las Velas por el Día de Muertos en la plaza principal de Uruapan. El exedil, de 40 años, cargaba a su hijo minutos antes de recibir el ataque por la espalda; recibió múltiples impactos alrededor de las 20:10 horas y falleció media hora después en el hospital Fray Juan de San Miguel, según la FGE de Michoacán.

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“El daño no me lo hacen a mí, el daño se lo hacen a los michoacanos”, declaró la funcionaria, (X: @ElDelSombreroCM)

El autor material del disparo fue un joven de entre 17 y 19 años, identificado como Víctor Manuel N, quien fue abatido en el lugar por elementos de seguridad. Dos acompañantes del agresor, Fernando Josué N y Ramiro N, fueron hallados sin vida días después en la carretera Uruapan-Paracho.

El 19 de noviembre de 2025, las autoridades detuvieron a El Licenciado, identificado como uno de los autores intelectuales del crimen y líder de la célula del CJNG que ejecutó el atentado. En agosto de 2026, la Fiscalía capturó a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias El R1, señalado como el autor intelectual que ordenó y financió el ataque.

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Manzo había asumido el cargo el 1 de septiembre de 2024 tras ganar las elecciones municipales como candidato independiente con 66% de los votos. El secretario García Harfuch indicó que el móvil del crimen fue que la organización criminal consideró que las acciones del exedil representaban una “provocación” para su estructura.

Grecia Quiroz y Carlos Manzo, en una fotografía compartida por la alcaldesa de Uruapan. (Crédito: X | )

La Fiscalía de Michoacán solicitó en agosto de 2026 por tercera ocasión a Grecia Quiroz la entrega de los teléfonos celulares de Manzo para someterlos a peritajes dentro de la investigación. La dependencia mantuvo abierta una línea sobre el posible vínculo entre el exfuncionario municipal Samuel García Rivero, ya procesado, y la filtración de información sobre los movimientos del exalcalde.

La alcaldesa entregó previamente 11 videos a la Fiscalía del Estado como parte de una solicitud para que se investigara a tres políticos del partido Morena: el diputado Leonel Godoy Rangel, el senador Raúl Morón Orozco y el exalcalde de Uruapan Ignacio Campos Equihua. Ninguno de los tres ha sido imputado formalmente en el caso hasta la fecha de publicación de esta nota.