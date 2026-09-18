México

Aumentan los señalamientos contra Julio Camejo por supuesto maltrato animal en La Granja VIP 2

La polémica por la forma en que el actor se relacionó con los animales del reality cobró fuerza en redes sociales

julio camejo -México- 18 septiembre
(LA Granja VIP)
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Julio Camejo fue señalado en redes sociales por un supuesto caso de maltrato animal dentro de La Granja VIP 2, después de que se difundiera un momento en un caballo se golpeó debido a que el artista lo montó sin silla ni autorización.

El episodio generó críticas de usuarios que cuestionaron tanto la conducta del actor como la sanción que recibió el grupo tras lo ocurrido. Parte de la conversación se concentró en la diferencia entre esa medida y la nominación directa que recibió María Karunna por incumplir otra de las reglas del programa.

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Por qué señalaron a Julio Camejo por supuesto maltrato animal

El clip del caballo se volvió viral y abrió una discusión sobre el trato que los concursantes debían mantener con los animales dentro del reality. Los comentarios reclamaron que Camejo habría actuado para llamar la atención, sin respetar las indicaciones que existían para montar al animal.

Varios usuarios consideraron que el hecho debía tener una consecuencia individual. En sus publicaciones, cuestionaron que el castigo hubiera alcanzado a todos los participantes y no solo a quien protagonizó la acción.

Otros mensajes sostuvieron que el actor no debió subirse al caballo sin silla de montar y sin esperar la autorización correspondiente. Algunos incluso recordaron que, según la dinámica del programa, el personal encargado de los equinos debía indicar cuándo y de qué forma podían montarlos.

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Durante una gala reciente, Adal Ramones presentó el fragmento que causó polémica y comunicó la postura de la producción. El conductor señaló que la situación se consideró un error y afirmó que no existió intención de lastimar al caballo.

Ramones también indicó que el animal fue revisado tras el incidente. “Está en perfectas condiciones”, sostuvo al referirse al estado del equino, de acuerdo con el relato aportado sobre la emisión.

El conductor pidió a Julio Camejo y al resto de los integrantes de la casa que extremaran el cumplimiento de las indicaciones del mayoral. La advertencia alcanzó a los granjeros y a los peones del programa.

La producción aplicó una consecuencia económica por lo ocurrido. La medida consistió en descontar 5 mil plata cash del presupuesto asignado a los participantes.

la granja vip, adal ramones -México- 11 agosto
El conductor regresará para la segunda temporada (TV AZteca/Captura de pantalla)

La sanción no cerró la discusión en redes sociales. Una parte del público sostuvo que el castigo colectivo no respondía a la responsabilidad que le atribuían a Camejo por el supuesto incidente con el caballo.

La nominación de María Karunna reavivó los reclamos en redes

Las críticas contra Camejo aumentaron después de que María Karunna fuera enviada de forma directa a la tabla de nominación el jueves 17 de septiembre. La decisión se tomó por quitarse el micrófono de manera reiterada dentro de la competencia.

Según informó TV Azteca, la producción consideró que esa conducta quebrantó una de las reglas centrales de La Granja VIP Segunda Temporada. Ferka ya había mencionado en una gala que Karunna se retiraba el micrófono con frecuencia.

Adal Ramones confirmó que se abrió una investigación para definir si correspondía aplicar una sanción. Finalmente, la decisión fue llevar a Karunna a nominación directa.

maría karunna -México- 19 agosto
(Instagram VLA)

La participante se convirtió así en la sexta nominada de la segunda semana. Aun con esa penalización, Ramones precisó que podía competir en el Juego de la Salvación como el resto de los concursantes que integraban la placa.

Tras conocerse aquella resolución, varios usuarios compararon los dos casos. Los mensajes plantearon que la falta cometida por Karunna tuvo una sanción personal, mientras que el episodio atribuido a Camejo derivó en un descuento que afectó al presupuesto común.

Algunos espectadores calificaron de desigual el criterio de la producción. El reclamo se centró en que el supuesto incidente con el caballo debía haber derivado, a su juicio, en una medida individual contra el actor.

Los videos con cabras sumaron cuestionamientos al actor

La conversación digital también incorporó otros clips en los que Julio Camejo aparecía al cuidado de las cabras. En esas grabaciones, usuarios cuestionaron el tono y las expresiones que empleaba al dirigirse a los animales.

Los comentarios describieron ese trato como brusco y reprocharon el uso de groserías. Varios espectadores contrastaron su comportamiento con el de Pascal y Fer, a quienes atribuyeron mayor paciencia y cercanía con los animales de la granja.

Esas reacciones no probaron por sí mismas una situación de maltrato animal. Aun así, ampliaron el rechazo que ya se había generado por el momento del caballo y mantuvieron el nombre de Camejo entre las principales discusiones sobre el reality.

Hasta lo expuesto en la gala, la producción sostuvo que el caballo no sufrió lesiones y que el hecho tuvo una penalización económica. La controversia en redes, de todos modos, se mantuvo por el pedido de una sanción directa para Julio Camejo.

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