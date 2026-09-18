Aumentan los fraudes digitales a adultos mayores en México: 21% de casos es en línea

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El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México alertó que 21% de los reportes de actividad delictiva relacionados con personas mayores ocurre en internet, un entorno donde los fraudes pueden comenzar con un mensaje en redes sociales, una llamada o una oferta de ayuda para realizar trámites financieros.

El organismo ha brindado 111,182 atenciones a personas mayores durante los últimos seis años. De acuerdo con su reporte Vivir con Dignidad: Proteger el Bienestar Emocional y la Seguridad de las Personas Mayores, los entornos digitales representan una vía de contacto para quienes buscan engañar a este sector.

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La exposición a ciberdelitos se relaciona, entre otros factores, con una brecha de alfabetización digital. Los delincuentes aprovechan la confianza de las víctimas, el desconocimiento de procedimientos en línea y la necesidad de resolver trámites relacionados con pensiones, créditos o cuentas bancarias.

El Consejo Ciudadano pidió revisar cualquier oferta recibida por internet antes de compartir datos personales, enviar documentos o realizar transferencias. La recomendación también aplica para llamadas y mensajes de personas que se presentan como gestores, asesores o representantes de instituciones.

Uno de los engaños identificados por el organismo es el Pensionazo, una modalidad que ofrece a personas mayores supuestas gestiones para aumentar el monto de su pensión. El contacto puede iniciar en redes sociales, por teléfono o de forma presencial.

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Facebook concentra 33% de los casos reportados sobre esta modalidad, mientras que las llamadas telefónicas representan 24%. En ambos canales, los defraudadores ofrecen un beneficio económico y aseguran que pueden realizar un trámite que no estaría disponible de forma directa para la persona pensionada.

Los mensajes pueden incluir promesas de incrementos garantizados, pagos más altos en poco tiempo o asesorías para resolver problemas con una AFORE. También pueden utilizar anuncios, perfiles personales o páginas que aparentan brindar servicios de gestoría.

El Consejo Ciudadano advirtió que las personas deben desconfiar cuando una oferta incluye resultados asegurados, trámites urgentes o condiciones que obligan a entregar dinero antes de recibir información oficial. Por regla general, no se puede aumentar el monto base de una pensión a través de intermediarios.

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Las personas que reciben este tipo de mensajes deben verificar el trámite directamente con la institución que administra su pensión o con su AFORE. Esa confirmación debe hacerse mediante los canales oficiales, no con números telefónicos, enlaces o contactos que proporciona quien ofrece el supuesto servicio.

Las víctimas entregan hasta 70,000 pesos por supuestas gestorías

En 81% de los casos del Pensionazo, las víctimas entregan dinero para cubrir la supuesta gestoría. Los montos reportados por el Consejo Ciudadano van de 4,000 a 70,000 pesos.

El cobro puede presentarse como un anticipo, una cuota administrativa, un impuesto o un pago necesario para liberar el supuesto aumento de la pensión. Después de recibir el dinero, los responsables pueden dejar de responder, pedir nuevas cantidades o retrasar el trámite con argumentos falsos.

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El riesgo no termina con el depósito inicial. En 20% de los casos, el organismo identifica solicitudes de préstamos a nombre de las personas mayores. Las deudas pueden quedar registradas y sus pagos se descuentan de la pensión de las víctimas.

La recomendación es no transferir recursos sin confirmar la autenticidad del trámite. Una persona que promete resultados rápidos y pide dinero por adelantado debe generar desconfianza, sobre todo si utiliza una cuenta bancaria personal o evita entregar documentos oficiales.

El Consejo Ciudadano brinda orientación jurídica y psicológica, además de recibir reportes a través de la Línea de Seguridad y Chat de Confianza en el número 55 5533 5533. El servicio opera las 24 horas, los 365 días del año, de forma gratuita y confidencial.

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