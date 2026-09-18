México

Aleks Syntek anuncia que se irá de México tras explotar en su show del Grito de Independencia: “Mi ira fue justificada”

Luego de recibir críticas por su presentación en las fiestas patrias, el músico publicó un mensaje en redes sociales para defender su reacción ante el público

Fotografía cedida por Live Nation donde aparece el cantante y productor mexicano de pop rock Aleks Syntek quien anunció este lunes la gira 'Total Syntek USA Tour 2024', que le llevará a partir del próximo 28 de octubre a cinco ciudades en los estados de California y Texas. Syntek, de 54 años, arrancará su gira en San Diego, para luego llegar a los escenarios de Anaheim (29 de octubre), Los Ángeles (30 de octubre), Dallas (1 de noviembre), para terminar en Houston (4 de noviembre). EFE/Live Nation
Fotografía cedida por Live Nation donde aparece el cantante y productor mexicano de pop rock Aleks Syntek quien anunció este lunes la gira 'Total Syntek USA Tour 2024', que le llevará a partir del próximo 28 de octubre a cinco ciudades en los estados de California y Texas. Syntek, de 54 años, arrancará su gira en San Diego, para luego llegar a los escenarios de Anaheim (29 de octubre), Los Ángeles (30 de octubre), Dallas (1 de noviembre), para terminar en Houston (4 de noviembre). EFE/Live Nation
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Aleks Syntek anunció que se alejaría de México después de la polémica que rodeó su presentación durante los festejos por el Grito de Independencia. El cantante publicó un mensaje en Instagram el 18 de septiembre, en el que afirmó que pronto dejaría al país, aunque prometió regresar con “excelentes noticias”.

El mensaje apareció después de que el músico recibiera abucheos y críticas por detener su show para hablar con el público. La discusión escaló cuando respondió a una persona que le pidió interpretar una canción relacionada con Juan Gabriel.

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¿Aleks Syntek ya no quiere estar en México?

México, pronto te dejaré en paz”, escribió Aleks Syntek en una historia difundida desde su cuenta verificada de Instagram. En el mismo texto, aseguró que el distanciamiento representaría para él una etapa de “evolución mental”.

El cantante no detalló el destino, la fecha de salida ni la duración de su ausencia. Tampoco aclaró si la publicación implicaba una mudanza o una pausa temporal lejos del país.

aleks syntek
(IG)

La reacción de Syntek ocurrió luego de que circularan videos de su concierto del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez de Ciudad de México. Las grabaciones mostraron que el artista interrumpió parte de su repertorio para dirigirse a los asistentes.

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El público respondió con abucheos luego de varias intervenciones del cantante sobre la industria musical, los gustos de las nuevas generaciones y sus años de trayectoria.

Syntek explica por qué se portó así

En su historia de Instagram, Syntek intentó explicar el contexto que, según su versión, provocó su molestia durante el concierto. El músico habló de incidentes ocurridos en la zona donde se encontraban algunos de sus seguidores.

“En mi pasado concierto había vándalos tirándole elotes y cervezas a mis fans de atrás y los de adelante no se percataron”, escribió.

El cantante afirmó que esa situación lo afectó porque había familias presentes en el evento. En el texto se refirió a “abuelas y niños” y defendió el enojo que manifestó frente a la audiencia.

“No hay nada que me moleste más que violentar a abuelas y niños, mi ira fue justificada”, señaló en la publicación.

La imagen compartida por el artista incluyó una fotografía tomada durante uno de sus conciertos. Syntek aparecía frente a un micrófono, con su teclado y un vestuario negro decorado con estrellas doradas.

Asistentes presencian la presentación en vivo del cantante Aleks Syntek durante las celebraciones de la Independencia de México en la alcaldía Benito Juárez. Las imágenes muestran al público reunido durante la noche frente al escenario al aire libre, donde se proyecta la imagen del artista en pantallas gigantes junto a elementos alegóricos.

El mensaje combinó una defensa de su actuación con el anuncio de un alejamiento. El músico escribió que amaba a México y prometió volver, aunque planteó que la distancia sería necesaria para su bienestar personal.

“Te amo, te prometo volver con excelentes noticias”, agregó el cantante. La publicación no incluyó mayores detalles sobre los planes profesionales que desarrollaría fuera del país.

Aleks Syntek dijo que buscaba un lugar donde hablaran español

La segunda parte de su mensaje mantuvo un tono de reproche hacia quienes cuestionaron su comportamiento. El artista sostuvo que buscaría un sitio donde entendieran el idioma español.

“Si no entienden español, buscaré algún lugar donde sí lo hablen”, publicó Syntek.

También en otra historia añadió:

Si atacan a gente indefensa y me quedo callado estoy otorgando y soy cómplice, difícil que la gente de mi país lo entienda porque son muy escasos los valores que aún nos quedan. Dios con México.

Hasta ese momento, el cantante no informó si cancelaría conciertos, modificaría compromisos de trabajo o realizaría actividades fuera de México. Su publicación se limitó a expresar que tomaría distancia del país.

La falta de precisiones mantuvo la conversación activa en redes sociales. Mientras algunos internautas debatieron las razones de su enojo, otros se enfocaron en el alcance de su anuncio.

Cómo fue el momento que desató los abucheos a Aleks Syntek

El show del Grito de Independencia parecía ir dentro de la normalidad, pero la tensión aumentó cuando una persona del público pidió una canción que no formaba parte del repertorio de Aleks Syntek. El artista reaccionó desde el escenario y dejó claro que no atendería solicitudes de temas ajenos.

Mientras más me digas eso, menos voy a cantar”, expresó el músico ante el reclamo. La frase se convirtió en uno de los fragmentos más compartidos del episodio.

Un video grabado desde el público muestra al cantante mexicano Aleks Syntek en el escenario durante una presentación en vivo. Frente a los asistentes, el intérprete se dirige a la audiencia para mencionar a diversos artistas de la música mexicana y realizar comentarios comparativos sobre la trayectoria y declaraciones del cantante Bad Bunny dentro de la industria musical.

Syntek continuó su respuesta y cuestionó que el asistente le pidiera una canción vinculada con Juan Gabriel durante una de sus primeras actuaciones por el Grito de Independencia.

“¿Nunca quisiste oír la verdad de Aleks Syntek? Es la primera vez que lo estoy haciendo en 15 de septiembre y tú ‘canta la de Juan Gabriel’”, dijo el cantante.

La aclaración continuó con una precisión sobre el origen del tema solicitado. “Aparte, esa canción que me estás pidiendo no es mía, es del Buki. Pídanme mías”, sostuvo.

Aleks Syntek celebró 35 años de carrera con un show de tres horas en el Auditorio Nacional (Soledad Victoria / Infobae México)
Aleks Syntek celebró 35 años de carrera con un show de tres horas en el Auditorio Nacional. (Soledad Victoria / Infobae México)

El reclamo generó una respuesta inmediata entre parte del público. Los abucheos se mezclaron con reacciones de sorpresa ante el tono de la discusión y las pausas que tuvo el espectáculo.

La polémica no se concentró solamente en la negativa a interpretar una canción ajena. Varios usuarios consideraron que el cantante dedicó demasiado tiempo a hablar en lugar de continuar con la música.

El episodio sumó un nuevo capítulo a las críticas que Aleks Syntek recibió en las últimas semanas. Antes de su actuación en Benito Juárez, ya había generado comentarios por sus intervenciones durante una presentación en Zacatecas.

En aquella ocasión, el artista también se refirió a la música que escucha el público y expresó opiniones contra el reguetón. Las secuencias circularon en redes sociales y abrieron un debate sobre la relación entre el cantante y sus espectadores.

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