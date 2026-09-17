El PRI llega al arranque del proceso electoral rogando por alianzas y con presencia “casi nula” rumbo al 2027. (Foto: X/@alitomorenoc)

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En los comicios de junio de 2027 estarán en juego 17 gubernaturas y los curules en la Cámara de Diputados, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) liderado por Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas llega debilitado y con un discurso que llama a las fuerzas políticas opositoras a construir un bloque conjunto antes de que arranquen formalmente las campañas.

El tricolor conserva apenas dos gubernaturas y una bancada reducida en el Congreso de la Unión, un escenario que contrasta con el peso que tuvo durante buena parte del siglo pasado.

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El PRI de Alito Moreno comenzó la LXVI Legislatura con 37 diputaciones federales y 15 senadurías, una cifra que confirma la reducción de su margen frente a las mayorías construidas por Morena, donde figuran políticos que un día formaron parte del tricolor, pero que lo abandonaron tras la lucha interna en el partido, así como las diferencias “irreconciliables” con el líder nacional.

Sin dominio, el PRI busca el respaldo de la oposición

Alito Moreno busca formar un frente opositor con Vicente Fox y Romero Hicks, rumbo al 2027. (X/@alitomorenoc)

El quiebre para el PRI ocurrió en el año 2000, cuando Vicente Fox, respaldado por el Partido Acción Nacional (PAN), derrotó al candidato priista y terminó con 71 años consecutivos de gobiernos emanados del tricolor en la presidencia, a partir de esta situación, el partido inició una pérdida sostenida de espacios estatales y nacionales que se refleja en el mapa actual.

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En la actualidad, el PRI solo controla Coahuila y Durango, es decir, dos de las 32 entidades del país. Ninguna de esas dos gubernaturas se renovará en 2027, año en que sí habrá elección en 17 estados, entre ellos Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nuevo León y Zacatecas.

Un hecho simbólico que ha trascendido en las últimas semanas, es que 26 años después de aquella alternancia, Moreno Cárdenas haya recibido en la sede nacional del partido al propio Vicente Fox Quesada para hablar de coincidencias rumbo a un eventual bloque opositor.

Según el expresidente, el encuentro se debió a una “misión ciudadana”, resaltando ante más de 5 mil jóvenes que rumbo a las próximas elecciones tendrá mayor relevancia una “integración de los partidos políticos demócratas o medio demócratas”, con un solo objetivo: “partirle la madre a Morena en el 2027”.

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Este video presenta la Conferencia del Pueblo ofrecida por Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional. La oradora se encuentra en un podio con el escudo nacional mexicano, con la bandera de México a su izquierda. Detrás, un panel muestra los logotipos "Conferencia del Pueblo" y "Ciudad de México". Un intérprete de lengua de señas aparece en un recuadro inferior derecho, proporcionando accesibilidad al evento. Se trata de la cobertura de una conferencia de prensa política.

Alito Moreno insiste en una alianza con PAN y MC

Desde hace unos meses, el también senador ha planteado abiertamente la construcción de un frente entre el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano (MC), su argumento sostiene que la oposición debería concentrar fuerzas en 2027 en lugar de competir dividida entre sí.

El dirigente ha llevado el planteamiento al terreno legislativo, donde actualmente son minoría, sin embargo, para el presidenta nacional del PRI, una coalición no solo serviría para disputar gubernaturas, sino para evitar que Morena alcance una mayoría calificada en San Lázaro que le permita seguir avanzando por sí mismo en reformas constitucionales, como lo ha hecho desde 2018.

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Entre los estados que el dirigente priista identifica como espacios donde una oposición unificada tendría mayores posibilidades se encuentran:

Chihuahua

Nuevo León

Sinaloa

Zacatecas

Colima

Aguascalientes

Michoacán

Querétaro

El presidente del PRI criticó la declaración del senador de MC, Clemente Castañeda, quien dijo que el partido “no tiene autoridad moral para convocar ni a una borrachera”. Crédito: X/@alitomorenoc

El problema para el PRI es que ese llamado no se ha traducido en un acuerdo nacional, al contrario, ha servido para que partidos como Movimiento Ciudadano fije una postura contundente, rechazando la alianza por parte de diversos emecistas, lo que ha generado críticas de Alito Moreno.

El PRI intenta seguirle el paso a Morena

Morena, el partido oficialista ya inició el nombramiento de los virtuales candidatos para algunos estados rumbo a los comicios, por lo que ganó tiempo en medio de las disputas internas y los escándalos, situación que lo ha llevado a estar al centro del escrutinio público por varios meses.

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Mientras tanto, el PRI negocia con otras fuerzas e intenta demostrar que conserva cuadros capaces de competir. En marzo, la dirigencia presentó a los llamados “Defensores de México”, una estructura de perfiles destinada a recorrer territorio y abrió la puerta a incorporar figuras de la sociedad civil ajenas a su militancia tradicional.

Cuatro días después del arranque del Proceso Electoral 2026-2027, Moreno presentó a Manuel Añorve como una de las principales cartas del partido para Guerrero, entidad que también renovará gubernatura el próximo año. Añorve ha sido alcalde de Acapulco, diputado local, diputado federal y senador, cargo que ocupa actualmente tras su reelección en 2024 bajo la coalición opositora.

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Manuel Añorve se perfila como el candidato del PRI en Guerrero. | X- Manuel Añorve

El movimiento resume la estrategia priista en presentar candidaturas propias sin cerrar la puerta a una fórmula conjunta con otras fuerzas. El reto para el partido consiste en convertir ese doble discurso en resultados concretos en una elección que, además de las 17 gubernaturas, pondrá en juego más de 19 mil cargos locales en el país.