Lejanos a Sheinbaum y cercanos a gobernadores, así son los nombramientos de Morena en Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas y Baja California

Lejanos a Sheinbaum y cercanos a los gobernadores, así son los nombramientos de Morena en Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas y Baja California. (Fotos: redes sociales)

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Previo a las fiestas patrias, Morena volvió a acaparar los reflectores tras reiniciar el proceso del nombramiento de las y los coordinadora estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, los cuales dieron de qué hablar ante la evidente división que generaron con el Partido del Trabajo (PT), su cercanía con los gobernantes en turno y la lejanía que muestran los perfiles con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aunque la dirigencia del guinda ha insistido en que los nombramientos se dieron a partir de un proceso interno que concluyó con las encuestas, método que catapultó a cada uno de las y los coordinadores, resultados que han sido cuestionados y que ya exhiben los vínculos e intereses que todavía conservan los grupos políticos estatales, sobre tos en Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas y Baja California.

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Beatriz Mojica y su cercanía con la familia de la gobernadora de Guerrero

La designación de Beatriz Mojica Morga como coordinadora de Morena dejó fuera de la contienda electoral por la gubernatura de Guerrero a Esthela Damián, quien era el perfil más cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Luego de que los lineamientos internos del oficialismo le cerrarán la puerta al senador Félix Salgado Macedonio, el nombramiento de Mojica Morga llega con un mayor peso respecto a los señalamientos de sus vínculos políticos, tanto con quien era su compañero de bancada en el Senado de la República, como con la gobernadora del estado, Evelyn Salgado.

El nombramiento ocurre este lunes 14 de septiembre en el World Trade Center de la CDMX y perfila a la senadora con licencia como la apuesta del partido rumbo a la elección estatal de 2027

La designación se traduce a un fuerte respaldo de la dirigencia nacional de Morena hacia uno de los grupos políticos que han mostrado un mayor apoyo al expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que, incluso, han criticado los “nuevos” principios que dejaron fuera de la contienda a Félix Salgado, mismos que han sido impulsados desde Palacio Nacional, como es el tema del “antinepotismo”.

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Previo a ser la favorita para contender por la gubernatura de Guerrero en 2027, Mojica Morga reconoció la trayectoria del legislador guerrerense como uno de los liderazgos en el movimiento de izquierda, precisando que el nombramiento en el estado se regiría por el partido y la militancia:

“Los hombres van por un carril, las mujeres vamos por otro y le toca al partido y a la gente definir los géneros en cada estado”.

Entre las decisiones que muestran la cercanía de la aspirante virtual con el papá de la gobernadora se encuentra la integración de Miguel Ángel Yunes Linares a Morena en septiembre de 2024, movimiento que fue instado por Salgado Macedonio:

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“Fue la mejor decisión que tomamos los legisladores en aprobar la Reforma Judicial, incluyendo personajes polémicos como los Yunes, se pusieron de lado de la historia”.

Beatriz Mojica estuvo de acuerdo con la adición de los Yunes a Morena. (Reuters)

Gino Segura, el perfil cercano a Mara Lezama en Quintana Roo

En Quintana Roo, la cercanía entre el coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Eugenio “Gino” Segura, con el gobierno estatal es más evidente, ya que el aspirante virtual no llega desde fuera del aparato político estatal.

Antes de convertirse en senador, ocupó la Secretaría de Finanzas y Planeación durante el gobierno de Mara Lezama, a esto se suma el trabajo que realizó en el ayuntamiento de Benito Juárez cuando la actual gobernadora era presidenta municipal.

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Esa trayectoria explica por qué su designación se lee como un movimiento favorable al grupo político de la gobernadora. La relación entre ambos se hace visible en distintos momentos de la vida política estatal y su llegada a la coordinación de Morena consolida una línea de continuidad con la administración actual.

Cabe destacar que, durante el anuncio de Gino Segura -en el World Trade Center de la Ciudad de México- se escucharon gritos de “fraude” por parte de simpatizantes de Rafael Marín Mollinedo, uno de los aspirantes que quedó fuera de la definición.

Morena designa a Gino Segura como coordinador en Quintana Roo rumbo al proceso de 2027.

El caso de Quintana Roo deja sobre la mesa una pregunta que Morena tendrá que responder conforme avance el proceso electoral: cuánto pesan las estructuras y alianzas construidas por los gobernadores en el proceso donde otras dirigencias también convergen.

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Vínculos familiares de Verónica Díaz empañan su nombramiento

Verónica Díaz Robles es la candidata virtual para la gubernatura de Zacatecas en 2027, el nombramiento ha desatado el mayor choque interno del proceso por su matrimonio con Luis Enrique Monreal Ávila, hermano del gobernador David Monreal.

Pese a que en 2018 se divorció, su cercanía con la familia del mandatario lleva a cuestionamientos internos y externos sobre la continuidad de un gobierno que muchos han señalado por su fracaso en materia de seguridad.

El parentesco reavivó el debate sobre el “monrealato”: Saúl Monreal quedó impedido de competir por las reglas contra el nepotismo y cuestionó que el caso de su excuñada no recibiera el mismo trato.

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El vínculo de Verónica Díaz con los Monreal reaviva el debate sobre el “Monrealato”.

La Coordinadora Zacatecana de Lucha Social 10 de Abril denunció el 7 de septiembre una asamblea de David Monreal y Díaz Robles en Fresnillo, en presunta violación a la imparcialidad exigida por la convocatoria partidista.

El Partido del Trabajo (PT) exigió mecanismos adicionales para validar los resultados, mientras Díaz Robles insiste en que su aspiración no depende del apellido Monreal, respaldada por su trayectoria como diputada local, delegada de Bienestar y senadora con licencia desde 2024.

Julieta Ramírez, entre su cercanía con Marina del Pilar y los cuestionamientos del PT

Morena designó a Julieta Ramírez Padilla como coordinadora en Baja California, el nombramiento no equivale a una candidatura formal, pero la coloca al frente de la estrategia del partido en la entidad.

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Ramírez Padilla inició su carrera política en Mexicali dentro del equipo de Marina del Pilar Ávila Olmeda, entonces presidenta municipal, y luego fue su secretaria particular y coordinadora de proyectos estratégicos. La gobernadora felicitó públicamente a Ramírez tras conocerse la decisión y reiteró su respaldo a la nueva coordinadora.

El proceso interno de Morena en Baja California estuvo marcado por reacomodos entre los grupos políticos del estado. En los meses previos, Ramírez buscó marcar distancia de Marina del Pilar y sostuvo un encuentro público con Jaime Bonilla Valdez, exgobernador y dirigente estatal del PT, quien mantiene diferencias con la gobernadora.

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En el acto donde Morena presentó a Ramírez, la coalición para Baja California incluyó a Morena y al Partido Verde, pero no al PT. Medios locales señalaron esta ausencia como un elemento relevante del escenario rumbo a 2027. Ramírez, por su parte, hizo un llamado a dejar atrás las diferencias del proceso interno y a mantener la unidad del movimiento, mientras Morena avanza en la organización electoral del estado.

Los nombramientos de las coordinaciones no solo han sido cuestionadas por los externos al poder, sino al interior de la coalición oficialista que ha llevado a una evidente separación de su aliado, el Partido del Trabajo, mientras las propias dirigencias insisten en enviar un mensaje de unión política que podría tambalearse de haber mayor desacuerdo en los próximos siete nombramientos.