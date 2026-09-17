México

Clima: las temperaturas que predominarán este 17 de septiembre en Mazatlán

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Guardar

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas.

Lo mejor es tomar precauciones y conocer el pronóstico del clima para este 17 de septiembre en Mazatlán.

PUBLICIDAD

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 35.0 grados, la previsión de lluvia será del 6%, con una nubosidad del 39%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 9.3 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 10.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 25.1 grados, mientras que la nubosidad del 7%, mientras que las ráfagas de viento serán de 9.3 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del tiempo en Mazatlán (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Mazatlán (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Mazatlán

Mazatlán, ubicado en Sinaloa, es un municipio que goza de un tipo de clima tropical semi húmedo seco-lluvioso, que además está marcado por una temporada de sequía.

PUBLICIDAD

La temperatura promedio anual para esta región es de 26 grados, aunque es usual que en el verano la humedad provoque sensación de bochorno. El clima es cálido de diciembre a febrero y hay precipitaciones entre los meses de julio a octubre, aunque en ese lapso puede que los termómetros alcancen los 35 grados.

De vez en cuando, entre los meses de junio a noviembre, Mazatlán podría verse afectada por la temporada de tormentas y huracanes, aunque éstos afectan más al oeste del lado de la península de California. Sólo tres veces la ciudad ha sido azotada por estos fenómenos: en 1943; en 1957 y en 1975.

Esta ciudad sinaloense posee una temperatura anual promedio de 26 grados. (Cuartoscuro)
Esta ciudad sinaloense posee una temperatura anual promedio de 26 grados. (Cuartoscuro)

¿Cuál es el clima en México?

México es un país favorecido, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un alza en la cantidad de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de Cancún.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en MazatlánClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El PRI llega al arranque del proceso electoral rogando por alianzas y con presencia “casi nula” rumbo al 2027

Alito Moreno ha insistido en formar un bloque opositor para vencer a Morena en los próximos comicios

El PRI llega al arranque del proceso electoral rogando por alianzas y con presencia “casi nula” rumbo al 2027

¿Cómo estará el clima en Puerto Vallarta este 17 de septiembre?

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

¿Cómo estará el clima en Puerto Vallarta este 17 de septiembre?

Clima en Culiacán Rosales: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Culiacán Rosales: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Clima en Santiago Ixcuintla: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Clima en Santiago Ixcuintla: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Clima en Bahía de Banderas: temperatura y probabilidad de lluvia para este jueves 17 de septiembre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Clima en Bahía de Banderas: temperatura y probabilidad de lluvia para este jueves 17 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de septiembre: Marco Rubio felicita a México por el Día de la Independencia

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de septiembre: Marco Rubio felicita a México por el Día de la Independencia

Gobernadora de Morelos da seguimiento personal al caso de Claudia Tacoronte, dice que “comparte el dolor” de la familia y estudiantes

Creador de contenido “El Piturris” fue asesinado por disputas de narcomenudeo: ya hay dos detenidos y se aseguró el arma usada en el crimen

Matan a una maestra frente a su casa y a otra dentro de la suya: Sinaloa suma tres docentes asesinadas en septiembre

Policías de Ensenada son señalados de desaparecer a jornaleros en Maneadero: usaron patrullas y uniformes oficiales para cometer delito

ENTRETENIMIENTO

MUBI Fest Guadalajara 2026: esta es la programación completa de películas, actividades e invitados especiales

MUBI Fest Guadalajara 2026: esta es la programación completa de películas, actividades e invitados especiales

Boletos para Calvin Harris en CDMX ya tienen precio: detalles y cómo conseguirlos

Ese Pérez aclara en La Casa de los Famosos la acusación del robo de un celular en la prepa

Conoce “Sacrificios”, la película que está ganando premios en todo el mundo y es un thriller sobrenatural con mitología mesoamericana

Yeri Mua se podría arrepentir de posar semidesnuda con la bandera de México: de cuánto es la multa

DEPORTES

Pumas anuncia venta de boletos vs San Luis y la afición explota contra los jugadores

Pumas anuncia venta de boletos vs San Luis y la afición explota contra los jugadores

A dos años de la muerte de André Marín, Fernando Schwartz y el entorno futbolístico se unen para recordarlo

Cruz Azul pierde la Campeones Cup: la Máquina cae 2-0 vs Inter Miami; Messi y Casemiro anotaron los goles

Señalan por presunto fraude inmobiliario a Juan José López Ordóñez, productor que denunció a Edson Álvarez y su expareja por secuestro

Memote Martínez lanza indirecta a Pumas tras ser presentado con Tigres: “Me tocaba ver levantar copas por la tele”