México

MUBI Fest Guadalajara 2026: esta es la programación completa de películas, actividades e invitados especiales

El encuentro cinematográfico comenzará este viernes 18 de septiembre y se extenderá durante tres días con anime, producciones mexicanas, y cintas restauradas

La cartelera en la Cineteca Universidad de Guadalajara sumará premieres internacionales, actividades abiertas al público e invitados especiales como Lila Avilés y Martín Rejtman. (Imagen: Cortesía de MUBI)
La cartelera en la Cineteca Universidad de Guadalajara sumará premieres internacionales, actividades abiertas al público e invitados especiales como Lila Avilés y Martín Rejtman. (Imagen: Cortesía de MUBI)
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La Cineteca Universidad de Guadalajara se prepara para recibir durante tres días una selección de películas que viaja entre el anime japonés, el cine mexicano, los estrenos internacionales y clásicos restaurados.

El MUBI Fest Guadalajara 2026 inicia este viernes 18 de septiembre con funciones en cinco salas, invitados y actividades abiertas al público. La programación reunirá 29 funciones hasta el domingo 20 de septiembre.

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La Cineteca Universidad de Guadalajar está lista para recibir durante tres días una selección de películas que incluye anime, cine mexicano y eventos internacionales en el MUBI Fest 2026. (Instagram/ @mubimexico)
La Cineteca Universidad de Guadalajar está lista para recibir durante tres días una selección de películas que incluye anime, cine mexicano y eventos internacionales en el MUBI Fest 2026. (Instagram/ @mubimexico)

Infobae México pudo conocer en exclusiva que habrá premieres, como Hope: El primer impactoSheep in the BoxSu propio infierno y Rose; además de proyecciones gratuitas al aire libre, la presencia de Martín Rejtman y una presentación especial de Lila Avilés con Mujeres del Viento Florido.

Akira, Silvia Prieto y Hope abrirán las funciones del viernes 18 de septiembre

La primera jornada concentrará funciones desde las 3:10 de la tarde en cuatro salas. La Sala 1 Guillermo del Toro recibirá a Martín Rejtman para una función de Silvia Prieto con preguntas y respuestas, mientras que Hope: El primer impacto, de Na Hong-jin, tendrá su premiere en México por la noche.

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La selección también incluye obras de Jane Schoenbrun, Frederick Wiseman, Lucrecia Martel, Arturo Ripstein, Kristen Stewart y Karim Aïnouz. Además, el programa de cortometrajes de Agnès Varda abrirá uno de los bloques dedicados a la directora francesa.

  • 3:10 PM, Sala 4 — The Chronology of Water, de Kristen Stewart.
  • 3:20 PM, Sala 3 — Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma, de Jane Schoenbrun.
  • 3:30 PM, Sala 1 Guillermo del Toro — Akira, de Katsuhiro Ōtomo.
  • 5:00 PM, Sala 2 — La niña santa, de Lucrecia Martel.
  • 5:50 PM, Sala 3 — Model 4K, de Frederick Wiseman.
  • 6:00 PM, Sala 4 — Moscas, de Fernando Eimbcke.
  • 6:10 PM, Sala 1 Guillermo del Toro — Silvia Prieto, de Martín Rejtman, con Q&A con el director.
  • 7:30 PM, Sala 2 — El castillo de la pureza, de Arturo Ripstein.
  • 8:30 PM, Sala 3 — Voilà Varda: cortometrajes de Agnès Varda.
  • 8:30 PM, Sala 4 — Rosebush Pruning, de Karim Aïnouz.
  • 9:20 PM, Sala 1 Guillermo del Toro — Hope: El primer impacto, de Na Hong-jin. Premiere en México.
Silvia Prieto, de Martín Rejtman, se presentará a las 6:10 PM en la Sala 1 Guillermo del Toro e incluirá sesión de preguntas y respuestas con Martín Rejtman. (Imagen: Cortesía de MUBI)
Silvia Prieto, de Martín Rejtman, se presentará a las 6:10 PM en la Sala 1 Guillermo del Toro e incluirá sesión de preguntas y respuestas con Martín Rejtman. (Imagen: Cortesía de MUBI)

Así, el viernes dejará ver el criterio de programación que Sandra Gómez, Directora de Marketing para América Latina, explicó: los estrenos recientes convivirán con películas de otras décadas y procedencias para trasladar a las salas una muestra de la curaduría de MUBI.

Lila Avilés, Cuarón, Buñuel y Pulp convertirán el sábado 19 en una jornada llena de variedad

El sábado 19 tendrá funciones desde las 12:30 PM, una charla con Martín Rejtman, la proyección gratuita de Música, de Lila Avilés, en compañía de Mujeres del Viento Florido.

Rejtman también encabezará la charla “Humor y melancolía: el cine de Martín Rejtman”, junto con Fernando Rebeil. El director argentino presentará por segunda ocasión Silvia Prieto, ahora en la Sala 2.

  • 12:30 PM, Sala 1 Guillermo del Toro — Children of Men, de Alfonso Cuarón.
  • 2:00 PM, Sala 2 — Sheep in the Box, de Hirokazu Kore-eda. Premiere en México.
  • 2:30 PM, Sala 4 — La misteriosa mirada del flamenco, de Diego Céspedes.
  • 3:10 PM, Sala 1 Guillermo del Toro — Su propio infierno, de Nicolas Winding Refn. Premiere en México.
  • 4:00 PM, Sala 5 — “Humor y melancolía: el cine de Martín Rejtman”. Charla gratuita.
  • 5:00 PM, Sala 2 — Silvia Prieto, de Martín Rejtman, con Q&A con el director.
  • 5:10 PM, Sala 4 — Sheep in the Box, de Hirokazu Kore-eda. Premiere en México.
  • 5:50 PM, Sala 1 Guillermo del Toro — Él 4K, de Luis Buñuel.
  • 7:00 PM, Pantalla Bicentenario — Pulp: ¿Qué harías por una canción más?, de Garth Jennings. Proyección al aire libre gratuita.
  • 8:10 PM, Sala 4 — Ghost in the Shell, de Mamoru Oshii.
  • 8:30 PM, Sala 2 — Akira, de Katsuhiro Ōtomo.
  • 8:40 PM, Sala 1 Guillermo del Toro — Música, de Lila Avilés, con Mujeres del Viento Florido. Entrada libre.
La aclamada cineasta mexicana Lila Avilés presentará la proyección de Música con Mujeres del Viento Florido y entrada libre como parte de la jornada. (Foto AP/Berenice Bautista)
La aclamada cineasta mexicana Lila Avilés presentará la proyección de Música con Mujeres del Viento Florido y entrada libre como parte de la jornada. (Foto AP/Berenice Bautista)

La actividad de Avilés se suma a una función al aire libre del documental sobre Pulp y una amplia oferta paralela anunciada por MUBI México: MUBI Library, materiales de Notebook, publicaciones de MUBI Editions, episodios de MUBI Podcast: Encuentros, DJ sets de El Mini Gastón, MUBI Shop y un módulo de información para estudiantes.

El domingo 20 cerrará con Thelma &amp; Louise de Ridley Scott y Videodrome de David Cronenberg

La edición en Guadalajara terminará con dos cintas emblemáticas que resumen el programa: una función al aire libre para Thelma & Louise, de Ridley Scott, y una sala para la restauración 4K de Videodrome, de David Cronenberg.

Entre ambas cintas concluirán tres días de cine, invitados, música y actividades que llevarán a MUBI fuera de la plataforma y de vuelta a la sala.

  • 3:00 PM, Sala 1 Guillermo del Toro — El castillo de la pureza, de Arturo Ripstein.
  • 3:20 PM, Sala 2 — Voilà Varda: cortometrajes de Agnès Varda.
  • 3:40 PM, Sala 4 — Ghost in the Shell, de Mamoru Oshii.
  • 5:10 PM, Sala 2 — La niña santa, de Lucrecia Martel.
  • 5:30 PM, Sala 1 Guillermo del Toro — Rose, de Markus Schleinzer. Premiere en México.
  • 6:00 PM, Sala 4 — Su propio infierno, de Nicolas Winding Refn. Premiere en México.
  • 6:30 PM, Sala 3 — The Chronology of Water, de Kristen Stewart.
  • 7:00 PM, Pantalla Bicentenario — Thelma & Louise, de Ridley Scott. Proyección al aire libre gratuita.
  • 7:40 PM, Sala 2 — Rosebush Pruning, de Karim Aïnouz.
  • 7:50 PM, Sala 1 Guillermo del Toro — Videodrome 4K, de David Cronenberg.
Contracorriente - Thelma y Louise
El MUBI Fest 2026 en Guadalajara cerrará el domingo 20 con Thelma & Louise de Ridley Scott y Videodrome de David Cronenberg. (Especial)

De esta manera, el MUBI Fest 2026 no se limitará a una simple cartelera de estrenos. Entre Akira, Buñuel, Ripstein, Varda y propuestas recientes, su programación completa anticipa un recorrido generacional y de estilos para cada día del evento.

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