México

Pumas anuncia venta de boletos vs San Luis y la afición explota contra los jugadores

Universidad Nacional recibirá al Atlético en CU pero sus fanáticos criticaron a los futbolistas previo al partido de la Liga Mx

Los Universitarios invitan a su gente a realizar el goya en Ciudad Universitaria. REUTERS/Raquel Cunha
Los Universitarios invitan a su gente a realizar el goya en Ciudad Universitaria. REUTERS/Raquel Cunha
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Esta tarde en sus cuentas oficiales de internet, los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), confirmaron el valor de los boletos para su juego de la fecha 10 del Apertura 2026 de la Liga Mx.contra el Club Atlético San Luis.

“La jornada 10 se juega en C.U. y enfrentamos al Atlético de San Luis el domingo 27 de septiembre a las 12:00 del día”, dice el mensaje de los Capitalinos sin pensar que la respuesta de sus aficionados iría en contra de los jugadores del primer equipo.

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“Ya ven la baja asistencia es por su mal futbol y sus tickets caros. Dejen de hacer al futbol un deporte burgués”, “Sin títulos y haciendo el ridículo cada 15 días, simplemente no les voy a comprar boletos, no les voy a consumir en el estadio, no voy a pagar un centavo por el jersey... simplemente no”, manifestaron los fans de Pumas.

¿Cuál es el precio de los boletos para el Pumas vs San Luis?

Afición Universitaria estalla por el valor de las entradas
Afición Universitaria estalla por el valor de las entradas (X / PUMAS)

El costo de las entradas para el Pumas vs San Luis dependen de la zona del estadio Olímpico Universitario. De acuerdo al anuncio confirmado por el cuadro Auriazul, los pases van desde los $350 hasta los $1,150 y no incluyen cargos por servicio.

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  • Cabecera Norte: $350
  • Cabecera Sur: $420
  • Pebetero: $480
  • Planta Baja: $510
  • Palomar: $580
  • Palomar Goya: $630
  • Platea: $1,150
  • Palco: $1,150

Debido a la cantidad de dinero que los fanáticos deberán de pagar para asistir al juego de la Liga Mx, los reclamos escalaron hasta llegar al primer equipo de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en su misma publicación.

“No juegan lo que piden por esas entradas, son un equipo de media tabla y juegan mal”. “Vergüenza les debería dar”, “¿Quién paga 500 pesos por ver un pumas san luis al medio día?“. ”Todavía tienen la audacia de cobrar por ver sus partidos", manifestaron los fans de Universidad.

Un futbolista con barba corta viste una camiseta deportiva de color azul con el logotipo de DHL sobre un fondo desenfocado.
El jugador de Pumas sería sancionado de forma interna por Universidad Nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso, un par de comentarios fueron dirigidos hacia el ecuatoriano Pedro Vite, pues, aunque no menciona su nombre, tiene bien presente que el jugador causó polémica por faltar el respeto a la bandera de México previo al partido ante Chivas.

“Y sin respeto al Himno Nacional, ya valió”, “Y su jugador que le dio la espalda a la bandera qué? Equipo muerto”, lanzaron los seguidores de Pumas UNAM que están molestos con el club que sigue sin encontrar un estilo de juego desde la llegada del técnico Esteban Solari.

Pumas cae por goliza 3-0 en Guadalajara

Guadalajara humilló a los Capitalinos en el estadio Akron. (X/ @Chivas)
Guadalajara humilló a los Capitalinos en el estadio Akron. (X/ @Chivas)

Pumas de la UNAM sufrió una dolorosa derrota por 3-0 ante las Chivas Rayadas del Guadalajara, en un partido en el que mostró un funcionamiento colectivo deficiente y pocas respuestas ante la superioridad del Rebaño Sagrado en el estadio Akron.

El equipo universitario tuvo dificultades para mantener la posesión, avanzar con claridad y construir jugadas de peligro, lo que lo dejó expuesto durante amplios tramos del encuentro y por consiguiente recibió tres pepinazos.

La falta de juego fue evidente en la circulación del balón y en la conexión entre sus líneas. Pumas no encontró variantes para superar la presión del conjunto tapatío, perdió numerosos duelos en el mediocampo y careció de precisión en los pases colectivos.

La ofensiva quedó aislada, con escasas oportunidades y sin capacidad para inquietar de manera constante al arco del Tala Rangel. El 3-0 expuso las carencias de Pumas, que fue superado en intensidad, organización y generación de futbol el domingo en la Perla Tapatía.

¿En qué lugar se encuentra Pumas en la tabla general?

Los Auriazules ganaron antes de sufrir el duro revés contra Chivas de Guadalajara. REUTERS/Raquel Cunha
Los Auriazules ganaron antes de sufrir el duro revés contra Chivas de Guadalajara. REUTERS/Raquel Cunha

Caer en Guadalajara contra Chivas deja fuera de los puestos de clasificación a Liguilla a Pumas UNAM. Al son de ocho cotejos del Apertura 2026 de la Liga Mx, el cuadro Azul y Oro se posiciona undécimo con once puntos, los mismos que suma Club Pachuca pero su mejor diferencia de goles los coloca por arriba de Universidad.

La próxima cita de los Pumas de la UNAM será nuevamente en la Perla del Occidente. Esta vez, los Capitalinos se trasladarán al estadio Jalisco para retar a los Zorros del Atlas FC que ocupan una mejor casilla en la tabla general que su siguiente rival.

La Furia es noveno con trece puntos y espera la llegada de Pumas UNAM con el pendiente de recuperar el camino del triunfo, algo que dejaron de alcanzar desde la jornada 5 cuando sorprendieron al campeón, Cruz Azul, en el Monumental estadio Azteca.

¿Cuándo enfrentará Pumas al Atlas?

Los Capitalinos tienen una cita contra los Rojinegros en la Perla Tapatía. (X/ @PumasMX)
Los Capitalinos tienen una cita contra los Rojinegros en la Perla Tapatía. (X/ @PumasMX)

El encuentro de los Pumas ante Atlas FC se programó para este sábado 19 de septiembre en el horario de las 17:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana). El partido corresponde a la fecha 9 del torneo actual de la Liga Mexicana.

Ese mismo día, también habrá juegos de la Primera División en Nuevo León y la Ciudad de México: primero el Club de Futbol Monterrey Rayados recibiendo a la Máquina de Cruz Azul y en el estadio Azteca se va a festejar una edición más del Clásico Nacional, entre el Club de Futbol América y Chivas de Guadalajara.

Resultados de Pumas UNAM en el Apertura 2026

Los Felinos gritan gol en el juego contra los Panzas de León. REUTERS/Raquel Cunha
Los Felinos gritan gol en el juego contra los Panzas de León. REUTERS/Raquel Cunha
  • Jornada 1: Pumas 0-3 Pachuca
  • Jornada 2: Toluca 1-2 Pumas
  • Jornada 3: FC Juárez 1-5 Pumas
  • Jornada 4: Pumas 0-0 Querétaro
  • Jornada 5: Pumas 1-1 Necaxa
  • Jornada 6: Tijuana 2-0 Pumas
  • Jornada 7: Pumas 3-1 León
  • Jornada 8: Chivas 3-0 Pumas

El conjunto de la Universidad acumula tres victorias, dos empates y tres derrotas en lo que va del Apertura 2026 de la Liga Mx, con once goles a favor y doce en contra. Además, hila dos juegos sin marcar gol en patio ajeno.

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