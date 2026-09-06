Vicente Fox defiende reunión en bastión del PRI, buscará unión opositora “para partirle la madre a Morena”. (Redes sociales)

Guardar

Frente a miles de jóvenes del Partido Acción Nacional (PAN), el expresidente de México, Vicente Fox, defendió su más reciente encuentro con Alejandro Moreno Cárdenas y otros líderes del PRI, llamó a cerrar filas con un frente opositor para “partirle la madre a Morena” rumbo a los comicios que se avecinan.

Durante el Encuentro Nacional Juvenil de Acción Nacional, dijo que visitó la sede del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con “una misión ciudadana”, advirtiendo que sus ambiciones buscan “lo mejor” para el país.

PUBLICIDAD

Alianza con el PRI es para derrocar a Morena en 2027

Recordó cuando sacó del poder al tricolor después de 70 años en la presidencia, agregó que en el año 2000 los panistas arrasaron por “unir ciudadanía” a través de recorridos en todos los rincones de México, “casa por casa”.

“Es la manera de llevar el mensaje de esperanza, del triunfo, de los valores supremos de acción nacional y de la civilización de occidente, democracia, libertad, economía de mercado, derechos humanos y el cumplimiento de la ley”, sentenció el exmandatario del PAN.

Justificó que el encuentro con el tricolor, donde estuvieron presentes políticos como Juan Carlos Romero Hicks, José Luis Salas Cacho, Rodolfo Elizondo, José Espina, Víctor Guerrero Chávez, Juan Hernández, Manuel Añorve y Rubén Moreira, forma parte de una “cruzada” en el “Alma de México”.

PUBLICIDAD

“Por eso tenemos ya integrados los partidos políticos demócratas o medio demócratas, como el diablillo del PRI”, reiteró.

Información en desarrollo...