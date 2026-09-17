Ese Pérez aclara en La Casa de los Famosos la acusación del robo de un celular en la prepa

El creador de contenido se defendió de las acusación sobre un supuesto robo de un celular en la preparatoria. (Captura de pantalla )

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Ese Pérez negó haber robado un celular en la preparatoria y responsabilizó a un excompañero, a una excompañera y a un profesor por la acusación.

El creador de contenido, de 27 años y con más de 5 millones de seguidores en TikTok, abordó el señalamiento dentro de la casa durante una conversación con Gema Garoa y Brianda Deyanara.

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La respuesta surge días después de la viralización de un publicación en redes sociales en la que se le acusa al creador de contenido de haber robado un celular en su época de preparatoria en 2015.

Reacciones en redes sociales señalan a la producción del reality, los usuarios consideran que el creador fue informado de la polémica por lo que salió a aclararla para limpiar su imagen de cara a las últimas semanas de La Casa de los Famosos México 2026.

Un excompañero acusó a Ese Pérez de vender el celular robado de una alumna

La polémica se originó con una publicación de Luciano Rodríguez en un grupo de Facebook dedicado al reality. El autor aseguró haber compartido salón con el influencer durante el segundo semestre de preparatoria, en 2015.

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Según el relato viral, una estudiante de nuevo ingreso llegó al grupo con un celular nuevo que “desapareció mágicamente” del salón de clases. El dispositivo contaba con la función de ubicación compartida activada, lo que permitió rastrearlo.

“Al siguiente día todos nos enteramos de que él y otro NyE fueron los que robaron su teléfono para venderlo, pero todo se les salió de las manos porque el teléfono tenía ubicación compartida”, escribió Rodríguez en el post viral.

La publicación señala a Ese Pérez como el ladrón de un celular durante su etapa en la preparatoria. (Captura de pantalla )

La versión de Ese Pérez dentro de la casa

Durante la conversación con sus compañeras Brianda Deyanara y Gema Garoa el concursante rechazó haber robado el equipo.

Pérez sostuvo que su participación en el episodio se limitó a intentar ayudar a la estudiante afectada. Según su versión, la joven conocía la verdad pero guardó silencio por las presiones de un tercer compañero identificado como Ricardo.

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El influencer relató que la dirección del plantel decidió expulsarlo pese al esclarecimiento posterior de los hechos entre las partes.

Explicó que la escuela le ofreció después la posibilidad de reincorporarse, oferta que su madre rechazó a favor de un cambio de institución.

“La neta nunca he tenido esas necesidades, gracias a Dios. Siempre he tenido un peso en la bolsa, pero sí me fui de esa prepa bien agüitado. Ya después quería que regresara, pero mi mamá no quiso”, declaró Pérez.

El habitante cerró su intervención con una frase categórica: “Podrá ser muchas cosas, pero jamás ratero”.

La respuesta del influencer generó opiniones encontradas entre los usuarios. Algunos calificaron su explicación como un intento de “justificarse”, mientras que sus seguidores respaldaron su versión de los hechos.

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El habitante señaló que nunca ha tenido la necesidad de robarle a nadie a lo largo de su vida. (Captura de pantalla )

Un mensaje viral especuló sobre el manejo mediático de la polémica

Un tuit que acompañó la difusión del post original planteó una teoría sobre el papel de Ese Pérez dentro de la producción del reality.

El mensaje, replicado por varios usuarios en Twitter, afirmó: “Ya Heces Pérez se está justificando sobre el post que dice que es un ratero” y añadió que la producción lo mantenía “protegido hasta que lo necesiten como villano”.

La publicación acumuló decenas de respuestas de usuarios que debatieron sobre el papel del influencer dentro de la narrativa del programa.

Algunos internautas señalaron que el manejo de la controversia coincidía con la etapa final de la competencia, cuando los conflictos entre habitantes suelen intensificar el interés del público.

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La teoría no contó con una respuesta directa de la producción de La casa de los famosos México, que hasta el momento no emitió un comunicado oficial sobre el origen de la acusación ni sobre la forma en que decidió informar al concursante.

Ese Pérez no podrá ser nominado esta semana. (LCDLF)

El paso de Ese Pérez por La Casa de los Famosos México

Jesús Ángel Pérez, mejor conocido como Ese Pérez, construyó su presencia digital con videos cómicos y personificaciones que se volvieron virales en México antes de integrarse al elenco de la temporada 2026 del reality.

Dentro de la casa, el influencer protagonizó tensiones con otros participantes y sostuvo un acercamiento sentimental con Flor Vigna, con quien llegó a besarse frente a las cámaras.

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Ese Pérez y Flor Vigna se besaron durante le Fiesta Temática (Captura de pantalla )

El vínculo terminó tras un reclamo de la cantante argentina, quien lo acusó de no defenderla ante señalamientos de otros habitantes.

La competencia continua su transmisión diaria mientras se acercaba la definición del ganador de la edición actual.