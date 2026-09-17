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Memote Martínez lanza indirecta a Pumas tras ser presentado con Tigres: “Me tocaba ver levantar copas por la tele”

El delantero recordó su paso por Pumas sin haber levantado algún trofeo

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Mazatlan - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - April 12, 2026 Pumas UNAM's Guillermo Martinez celebrates scoring their third goal REUTERS/Eloisa Sanchez
Memote Martínez es nuevo jugador de Tigres (REUTERS/Eloisa Sanchez)
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Guillermo “Memote” Martínez comenzó oficialmente una nueva etapa en su carrera. El delantero fue presentado como refuerzo de Tigres para el Apertura 2026 y, durante su primera conferencia como jugador felino, dejó una frase que rápidamente llamó la atención por su referencia a los títulos del conjunto regiomontano.

Sin mencionar directamente a Pumas, el atacante recordó que durante su carrera tuvo que observar desde fuera los campeonatos de Tigres y ahora espera ser protagonista en la pelea por nuevos trofeos.

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Memote dejó un recado a Pumas

Durante su presentación, Memote Martínez habló de la ilusión que le genera incorporarse a Tigres y de lo que representa para él llegar a una institución acostumbrada a disputar campeonatos.

El delantero explicó que su familia y él tenían desde hace tiempo la intención de conocer Monterrey y que ahora finalmente pudo concretar ese deseo.

Sin embargo, fue al hablar de sus objetivos deportivos cuando lanzó la frase que generó mayor atención.

Futbolista hincado en la cancha con la mano en el pecho y la cabeza inclinada, mientras otros jugadores permanecen de pie en el fondo.
El jugador mexicano terminó su etapa con los Pumas de la UNAM (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estoy muy ilusionado. Ilusionado porque a veces me tocaba ver a Tigres levantar copas por la tele y hoy quiero levantar una junto con ellos”, declaró el atacante.

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La frase adquiere un significado particular después de su reciente salida de Pumas, club con el que jugó desde 2024 y al que dejó para incorporarse de manera definitiva al conjunto universitario de Nuevo León.

Aunque Martínez no mencionó al cuadro de la UNAM ni estableció una comparación directa, sus palabras pueden interpretarse como un contraste entre lo que le tocó vivir durante su trayectoria y la oportunidad que ahora tiene con Tigres: pasar de observar los títulos del equipo desde la televisión a intentar conquistarlos desde dentro.

La llegada a Monterrey representa además un cambio importante para el delantero, quien durante el Apertura 2026 había tenido una participación más limitada con Pumas. Su incorporación a Tigres se concretó en los últimos días del mercado y después de una negociación que estuvo cerca de complicarse.

El Memote quiere responder a la confianza de Tigres

Más allá de la referencia a los campeonatos, Martínez insistió durante su presentación en que llega a Tigres con la intención de trabajar y responder a la confianza que recibió de la institución.

El delantero recordó que su carrera no ha sido sencilla y que buena parte de su recorrido estuvo marcado por la necesidad de “picar piedra” hasta conseguir oportunidades importantes. Esa experiencia, explicó, es la que pretende trasladar a su nueva etapa como futbolista felino.

Memote Martínez confesó la razón que lo llevó a firmar con Tigres para lo que resta del Apertura 2026 (X/ @TigresOficial)
Memote Martínez confesó la razón que lo llevó a firmar con Tigres para lo que resta del Apertura 2026 (X/ @TigresOficial)

“Sé cómo ha sido mi carrera, sé que no ha sido nada fácil. Siempre a veces era picar piedra, pero siempre era trabajar, trabajar y trabajar”, señaló.

Ahora, el reto será hacerlo en una institución que atraviesa una nueva etapa después de la salida de referentes como André-Pierre Gignac y que busca fortalecer su ofensiva. Tigres incorporó a Martínez y al uruguayo Emiliano Gómez para darle más alternativas a Víctor Manuel Vucetich en ataque.

El propio Martínez ya había explicado que uno de los motivos que lo convencieron de aceptar la propuesta fue la posibilidad de recuperar protagonismo y continuar compitiendo por un lugar en la Selección Mexicana, después de haber formado parte del plantel que disputó el Mundial 2026.

Su llegada también pone punto final a una etapa con Pumas que terminó en medio de una negociación complicada.

El técnico universitario, Esteban Solari, reconoció que el club había intentado renovar al delantero, pero que finalmente apareció la propuesta de Tigres y el movimiento se concretó.

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