Estos son los precios para División Minúscula en el Palacio de los Deportes de CDMX

División Minúscula cerrará su gira de 30 aniversario en México con un concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el 18 de diciembre a las 21:00 horas. Los boletos ya tienen fecha de venta: los tarjetahabientes Banamex podrán adquirirlos desde las 11:00 horas del viernes 18 de septiembre a través de Ticketmaster, un día antes de que arranque la venta general.
La comercialización abierta al público comenzará el sábado 19 de septiembre a las 11:00 horas, también por Ticketmaster, plataforma que maneja la venta oficial del evento.
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Los precios son:
NIVEL A: $2,356
NIVEL B: $1,984
NIVEL C: $1,662
NIVEL D: $1,178
NIVEL E: $744
El anuncio se hizo en el Vans Warped Tour México
La banda reveló la fecha en las pantallas del Vans Stage, al término de su participación en la primera edición del Vans Warped Tour México, celebrada en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La agrupación cerró el segundo día del festival.
Durante esa misma presentación, la banda oriunda de Matamoros, Tamaulipas, conmemoró dos efemérides discográficas: los 25 años de Extrañando Casa, su disco debut, y los 20 años de Defecto Perfecto.
La gira abarca tres países antes de llegar a la capital
El calendario de la banda se extiende por Estados Unidos, Colombia y México. El 18 de septiembre, la agrupación se presentará en el Douglass Park Pool de Chicago, Illinois.
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El 4 de octubre tiene una doble función en California: The Roxy Theatre, en West Hollywood, y el Garden Amphitheatre, en Garden Grove. Del 10 al 12 de ese mes, la banda participará en Rock al Parque, en Bogotá.
División Minúscula regresa al Vans Warped Tour en Florida en noviembre
La banda volverá al Vans Warped Tour en su edición de Orlando, Florida, los días 14 y 15 de noviembre, festival en el que ya tuvo presencia durante la fecha mexicana.
Antes de esa parada, el 7 de noviembre tocará en el Brujas Fest de Saltillo. El 15 de noviembre se presentará en el Pachuca Rock Fest y el 28 de noviembre cerrará sus compromisos previos al aniversario en Tecate Comuna, en Cholula.
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Una película y las Music Sessions de Amazon completan las celebraciones
Como parte de los festejos por sus tres décadas de trayectoria, la banda participó en las Music Sessions de Amazon, que se transmitirán tras los partidos de Chivas.
También prepara el estreno de Y que el mundo espere, una película documental centrada en su historia, que se suma al concierto del Palacio de los Deportes como pieza central de los festejos por sus 30 años de carrera.
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