La Casa Blanca alerta por aumento de análogos del fentanilo en drogas ilegales: el carfentanilo es 100 veces más potente

Los cárteles falsifican pastillas de M30 para distribuirlas en EEUU. (Foto: DEA)

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La Casa Blanca emitió una alerta por el aumento de análogos del fentanilo en el suministro ilícito de drogas de Estados Unidos, el mismo día en que Donald Trump presentó ante el Congreso una Determinación Presidencial que incluyó a México entre 23 países señalados como de tránsito o producción de drogas ilícitas.

La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés), que opera bajo la Oficina Ejecutiva del Presidente, publicó un aviso técnico sobre el carfentanilo, el fluorofentanilo y el metilfentanilo, vinculados a al menos 12 mil 500 muertes desde 2023 en territorio estadounidense.

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El aviso de la ONDCP precisó que las muestras de carfentanilo aumentaron 206% desde 2024, mientras que las de metilfentanilo crecieron 297% en el mismo periodo. Además, el carfentanilo resultó ser hasta 100 veces más potente que el fentanilo convencional, de acuerdo con el documento oficial.

Las autoridades estadounidenses revelaron que el carfentanilo suele utilizarse como sedante para elefantes. (imagen ilustrativa) (Zoo Aquarium de Madrid)

El carfentanilo fue desarrollado originalmente como sedante veterinario para animales de gran tamaño, entre ellos elefantes, y nunca fue aprobado para uso en humanos debido a su extrema potencia. Sara Carter, directora de ONDCP, se refirió a la sustancia como “tranquilizante de elefantes” en el comunicado difundido por la Oficina del Portavoz de la Casa Blanca.

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El carfentanilo se detectó en 48 de los 50 estados de EEUU

Según ONDCP, el carfentanilo y el fluorofentanilo se identificaron en todos los estados del país durante 2025, con excepción de Dakota del Sur y Hawái. El metilfentanilo, por su parte, apareció en 36 estados de acuerdo con el Sistema Nacional de Información de Laboratorios Forenses (NFLIS) de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Infografía sobre la alerta por la existencia de análogos más riesgosos que el mismo fentanilo en las drogas ilícitas de EEUU. Crédito: ONDPC

Un análisis de aguas residuales realizado por ONDCP durante 2026 detectó carfentanilo y para-fluorofentanilo en muestras de las cuatro regiones censales del país, aunque el metilfentanilo no se analiza actualmente con este método. Por separado, el NFLIS documentó que Ohio registró el mayor volumen de muestras de metilfentanilo remitidas para análisis en 2025, seguido por estados del noreste como Nueva York, Massachusetts y Connecticut.

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El fluorofentanilo estuvo relacionado con casi 12 mil de las 12 mil 500 muertes reportadas desde 2023, mientras que el carfentanilo se vinculó a cerca de 600 decesos y el metilfentanilo a aproximadamente 50 fallecimientos en el mismo periodo, de acuerdo con estimaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Las pruebas hospitalarias no lograron detectar el carfentanilo en pacientes

El documento de ONDCP advirtió que las pruebas de orina estándar utilizadas en hospitales no detectaron los análogos del fentanilo. Las pruebas convencionales de fentanilo lograron identificar algunos análogos mediante reactividad cruzada, aunque esto varió según la sustancia y el tipo de prueba aplicada.

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El fluorofentanilo y el metilfentanilo produjeron resultados positivos en algunas ocasiones, pero el carfentanilo no fue detectado por los métodos hospitalarios convencionales, según precisó la agencia federal. Ante este vacío, ONDCP instruyó a los hospitales a enviar correo electrónico a la dirección deatox@dea.gov para solicitar pruebas especializadas de muestras clínicas que no pudieron explicarse mediante otros análisis.

ONDCP pidió a la población nunca tomar pastillas sin receta médica

El aviso incluyó recomendaciones directas para el personal de emergencias médicas, personal clínico, autoridades de seguridad y el público en general. La agencia pidió estar alertas ante la prevalencia de estos análogos letales en el suministro ilícito de drogas y advirtió que cualquier droga ilícita puede estar contaminada con opioides sintéticos.

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Parte de los decomisos mostrados por la agencia antidrogas. Crédito: DEA

Para casos de sobredosis, el documento remitió a llamar al 911 y proporcionó recursos adicionales: la Línea de Ayuda para Envenenamiento al 1-800-222-1222, y el sitio findtreatment.gov o el número 1-800-662-HELP (4357) para acceder a tratamiento por uso de sustancias.

Las tres sustancias permanecen controladas a nivel federal desde 2018, pero según los informes, los traficantes continuaron produciéndolas y contrabandeándolas hacia Estados Unidos en forma de pastillas falsificadas o en polvo, para mezclarlas con otras drogas como cocaína, metanfetamina y heroína, según el documento de ONDCP.

La National Drug Control Strategy ya había advertido sobre el carfentanilo en mayo

La Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, publicada el 4 de mayo por ONDCP bajo la dirección de la Zar Antidrogas Sara Carter, mencionó por primera vez al carfentanilo entre las sustancias emergentes. El documento señaló que “el carfentanilo y los nitazenos se están volviendo más prevalentes en el mercado ilícito y son más potentes y más mortales que el fentanilo”.

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El aviso de este mes de septiembre amplió esa advertencia inicial con cifras concretas de detección que no existían en el documento de mayo para el carfentanilo, el fluorofentanilo ni el metilfentanilo. La Estrategia fijó como meta reducir las muertes por sobredosis de drogas de 79 mil 384 registradas en 2024 a 71 mil 630 para 2026, y a 60 mil para 2029.

Terry Cole señaló al Cártel de Sinaloa y al CJNG como objetivos prioritarios de la DEA

El 24 de junio de 2026, el jefe de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, difundió un mensaje en el marco de la operación “América libre de fentanilo” en el que identificó al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como la prioridad número uno de la agencia.

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Terry Cole, jefe de la Administración para el Control de Drogas de EEUU. Crédito: DEA

Cole afirmó que desde el inicio de la segunda administración de Trump la DEA decomisó más de 14 mil kilogramos de fentanilo y más de 62 millones de pastillas, equivalentes a más de 478 millones de dosis letales. El funcionario describió al fentanilo como “veneno”. El mensaje de Cole cerró con una declaración operativa dirigida al personal de la DEA: “A todo gas, sin frenos”.

Trump reconoció la incautación de drogas por parte de Sheinbaum pero exigió más acciones

La Determinación Presidencial, firmada el 15 de septiembre y difundida por la Oficina del Portavoz un día después, reconoció “la labor de la administración del presidenta mexicana Claudia Sheinbaum por la incautación de mayores volúmenes de drogas, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y el despliegue de recursos militares y policiales adicionales en nuestra frontera compartida”.

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El mensaje del presidente Donald Trump fue publicado este 16 de septiembre. Crédito: AFP

El documento destacó que la cooperación en seguridad entre ambos países contribuyó a “eliminar a algunos de los jefes de cárteles más notorios del mundo, incluido ‘El Mencho’”. Trump exigió, sin embargo, que México “fortalezca la integridad de la cadena de suministro” mediante mayor participación de la industria privada y un aumento significativo en las inspecciones de sus puertos de entrada.

La Determinación también señaló que “las inversiones actuales de México en sus fuerzas de seguridad son insuficientes para sostener y ampliar sus campañas contra los narcoterroristas” y pidió “exponer, arrestar y enjuiciar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han colaborado con los cárteles”, en el marco de las acusaciones contra 10 servidores y exservidores públicos de Sinaloa por presuntos vínculos con Los Chapítos del Cártel de Sinaloa; entre los acusados se encuentra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, quien llegó al poder de la mano de Morena, el mismo partido político con el que Sheinbaum logró ser la primera presidenta en la historia de México.