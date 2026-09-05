Alito Moreno, Vicente Fox y Romero Hicks se reúnen para formar bloque opositor contra la 4T

Alito Moreno busca formar un frente opositor con Vicente Fox y Romero Hicks, rumbo al 2027. (X/@alitomorenoc)

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A días de que inicie el proceso electoral rumbo a los comicios de 2027, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se reunió con el expresidente Vicente Fox Quesada y el diputado del congreso de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, con quienes busca conformar un bloque opositor contra la llamada Cuarta Transformación.

El encuentro tuvo lugar en la sede nacional del tricolor, donde el hombre que en el 2000 le arrebató la presidencia al PRI, hoy se sentó con los lideres priistas para dialogar sobre coincidencias políticas y el futuro del país.

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De opositores a “dialogar por México”

Integrantes de la organización política Alma de México, que preside Vicente Fox, se reunieron con la cúpula priista, donde estuvieron los siguientes políticos:

Juan Carlos Romero Hicks

José Luis Salas Cacho

Rodolfo Elizondo

José Espina

Víctor Guerrero Chávez

Juan Hernández

Pese a que en el 2000, Vicente Fox le arrebató la presidencia al PRI, 26 años después se reunió con el tricolor. (X/@alitomorenoc)

Por parte del tricolor asistieron los coordinadores de las bancadas en el Congreso de la Unión, Manuel Añorve y Rubén Moreira, así como integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. Alito Moreno aseguró que pese a las diferencias que pueden existir, “hay experiencia, ideas y distintas visiones que pueden aportar mucho al país”.

Lo que en el 2000 los separó, ahora los une

Los opositores a Morena y quienes han sido críticos constantes de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se sentaron en la misma mesa pese a las diferencias que sostuvieron en el 2000, cuando Fox arropado por el Partido Acción Nacional (PAN) llegó a la presidencia de México y terminó con 71 años ininterrumpidos de gobiernos del tricolor.

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El dirigente del tricolor ha mostrado sus ambiciones de construir una alianza que derroque a la oficialista -Morena, PT y PVEM- en los próximos comicios donde se elegirá a 17 gobernadores, así como diputaciones a nivel federal y local, entre otros cargos públicos.

Alito Moreno, Vicente Fox y Romero Hicks, dialogaron sobre sus coincidencias políticas. (X/@alitomorenoc)

La reunión de este 4 de septiembre, tiene lugar en medio de la negación del blanquiazul y de Movimiento Ciudadano (MC), quienes han descartado al partido de Alito Moreno como una opción para aliarse.

“México siempre estará por encima de cualquier diferencia política”, escribió el priista, para dar a conocer el encuentro con los políticos, con quienes se dijo abierto a “sumar fuerzas, voluntades y experiencia con todos los que quieran aportar al país”.

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Reiteró su disposición a sostener un “diálogo”, con el objetivo de plantear acuerdos desde las “coincidencias”, con diferentes actores políticos, tal es el caso del expresidente de México.

El dirigente del PRI busca aliados, por esta razón el PAN y MC lo batearon

En lo que va de este 2026, Alito Moreno no se ha cansado de buscar formar una alianza opositora rumbo al 2027, con la intención de reunir bajo una misma candidatura a distintas fuerzas políticas para hacer frente a Morena. Su estrategia incluso ha llegado a Michoacán, donde recientemente abrió la posibilidad de que Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, pueda ser la candidata de la oposición el próximo año.

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Alito Moreno le ofrece a Grecia Quiroz lugar en el PRI como candidata por Michoacán. (Fotos: redes sociales)

La propuesta exhibe que el PRI necesita sumar aliados para recuperar territorio en una elección que tendrá importantes desafíos para las distintas fuerzas políticas, sin embargo, algunas encuestas ponen al tricolor como la última opción del electorado.

El problema para Alito Moreno es que el PAN y MC no necesariamente comparten su diagnóstico ni están dispuestos a entrar automáticamente en una alianza encabezada o impulsada por el PRI. Aunque desde Acción Nacional ya se ha abierto la posibilidad de construir acuerdos en determinados estados, la dirigencia panista ha dejado claro que no se trata de formar una coalición a cualquier costo, sino de evaluar dónde realmente puede beneficiar electoralmente al partido.

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Con Movimiento Ciudadano la distancia ha sido todavía más evidente, pues el partido naranja apuesta por conservar una identidad propia y evitar que su proyecto quede absorbido dentro del viejo bloque opositor. De ahí que los llamados de Alito Moreno hayan encontrado resistencia pese a la cercanía del tiempo electoral.